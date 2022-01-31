https://ria.ru/20220131/distant-1770339984.html

На Ставрополье школьников с 1 по 8 класс перевели на дистанционное обучение

На Ставрополье школьников с 1 по 8 класс перевели на дистанционное обучение - РИА Новости, 31.01.2022

На Ставрополье школьников с 1 по 8 класс перевели на дистанционное обучение

Ученики ставропольских школ с первого по восьмой класс переходят на дистанционный формат обучения с 3 по 9 февраля, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T16:42

2022-01-31T16:42

2022-01-31T17:04

распространение коронавируса

общество

образование

школа

дети

владимир владимиров

коронавирусы

россия

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ПЯТИГОРСК, 31 янв - РИА Новости. Ученики ставропольских школ с первого по восьмой класс переходят на дистанционный формат обучения с 3 по 9 февраля, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров."Распространение "омикрона" на Ставрополье ощущается все сильнее. Заболеваемость растет в том числе и среди детей. В связи с этим приняли решение о переводе учеников 1-8 классов на дистанционный формат обучения с 3 по 9 февраля. Старшеклассники продолжат учиться в очном режиме. Это необходимо для того, чтобы не пострадал процесс их подготовки к государственным экзаменам", - написал Владимиров в Instagram.По его словам, каникулы в образовательных учреждениях продлятся с 10 по 16 февраля. "В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса обучение после отдыха продолжится дистанционно. Также за время каникул запланировали провести в школах антиковидную обработку. Отдельно следим за ситуацией̆ в учреждения высшего и среднего профессионального образования. Пока необходимости перевода студентов на дистанционное обучение нет", - добавил глава края.Кроме этого, Владимиров поручил Минздраву региона проработать возможности для открытия отдельного COVID-госпиталя на 100 коек для лечения детей."Кроме того, поставил задачу увеличить "взрослый" коечный̆ фонд. До 2 февраля Минздрав должен развернуть еще 800 коек. Если потребуется - сможем увеличить еще: необходимо следить за тем, чтобы резерв свободных мест не опускался ниже 20 процентов", - подчеркнул Владимиров.Он добавил, что также на Ставрополье началась детская прививочная кампания. "На сегодняшний день поступило более полутора тысяч заявок на вакцинацию "Спутником М". Еще раз подчеркиваю: прививка строго добровольная. Для ее получения необходимо письменное согласие родителей или законного представителя", - добавил глава края.

https://ria.ru/20220131/shkoly-1770254561.html

https://ria.ru/20220130/obuchenie-1770192784.html

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