https://ria.ru/20220131/distant-1770295846.html

В Горно-Алтайске школьников перевели на удаленку из-за COVID-19

В Горно-Алтайске школьников перевели на удаленку из-за COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2022

В Горно-Алтайске школьников перевели на удаленку из-за COVID-19

Всех школьников Горно-Алтайска перевели на дистант на неделю из-за COVID, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T13:14

2022-01-31T13:14

2022-01-31T15:08

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БАРНАУЛ, 31 янв - РИА Новости. Всех школьников Горно-Алтайска перевели на дистант на неделю из-за COVID, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов."Режим дистанционного обучения вводится во всех школах города Горно-Алтайска в Республике Алтай с 31 января по 6 февраля. В дальнейшем, исходя из эпидситуации, данная мера может быть продлена", - заявил Максимов.Помимо этого, на дистанционный режим поручено перейти всем учреждениям дополнительного образования детей по всей республике."Празднование нового года по лунному календарю — Чага Байрам - в регионе будет проходить без массовых мероприятий. Запланированы лишь утренние обрядовые мероприятия в местах, где они традиционно проводятся", - добавил Максимов.В регионе подтверждено 14 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон", развёрнуто 320 коек для пациентов с коронавирусом.

https://ria.ru/20220131/shkoly-1770254561.html

https://ria.ru/20220130/obuchenie-1770192784.html

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