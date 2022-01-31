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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220131/distant-1770295846.html
В Горно-Алтайске школьников перевели на удаленку из-за COVID-19
В Горно-Алтайске школьников перевели на удаленку из-за COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2022
В Горно-Алтайске школьников перевели на удаленку из-за COVID-19
Всех школьников Горно-Алтайска перевели на дистант на неделю из-за COVID, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T13:14
2022-01-31T15:08
распространение коронавируса
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БАРНАУЛ, 31 янв - РИА Новости. Всех школьников Горно-Алтайска перевели на дистант на неделю из-за COVID, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов."Режим дистанционного обучения вводится во всех школах города Горно-Алтайска в Республике Алтай с 31 января по 6 февраля. В дальнейшем, исходя из эпидситуации, данная мера может быть продлена", - заявил Максимов.Помимо этого, на дистанционный режим поручено перейти всем учреждениям дополнительного образования детей по всей республике."Празднование нового года по лунному календарю — Чага Байрам - в регионе будет проходить без массовых мероприятий. Запланированы лишь утренние обрядовые мероприятия в местах, где они традиционно проводятся", - добавил Максимов.В регионе подтверждено 14 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон", развёрнуто 320 коек для пациентов с коронавирусом.
https://ria.ru/20220131/shkoly-1770254561.html
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общество, школа, дети, горно-алтайск, республика алтай, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, сн_образование, социальный навигатор
13:14 31.01.2022 (обновлено: 15:08 31.01.2022)
 
В Горно-Алтайске школьников перевели на удаленку из-за COVID-19

В Горно-Алтайске всех школьников перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель химии готовится к дистанционному уроку в гимназии
Учитель химии готовится к дистанционному уроку в гимназии - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Учитель химии готовится к дистанционному уроку в гимназии
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 31 янв - РИА Новости. Всех школьников Горно-Алтайска перевели на дистант на неделю из-за COVID, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов.
"Режим дистанционного обучения вводится во всех школах города Горно-Алтайска в Республике Алтай с 31 января по 6 февраля. В дальнейшем, исходя из эпидситуации, данная мера может быть продлена", - заявил Максимов.
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Вчера, 09:32Распространение коронавируса
В России на карантине находятся 230 школ
Помимо этого, на дистанционный режим поручено перейти всем учреждениям дополнительного образования детей по всей республике.
"Празднование нового года по лунному календарю — Чага Байрам - в регионе будет проходить без массовых мероприятий. Запланированы лишь утренние обрядовые мероприятия в местах, где они традиционно проводятся", - добавил Максимов.
В регионе подтверждено 14 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон", развёрнуто 320 коек для пациентов с коронавирусом.
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Распространение коронавирусаОбществоШколаДетиГорно-АлтайскРеспублика АлтайКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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