https://ria.ru/20220128/kazakhstan-1769924902.html

Медведев: в России не будет событий, подобных беспорядкам в Казахстане

Медведев: в России не будет событий, подобных беспорядкам в Казахстане - РИА Новости, 28.01.2022

Медведев: в России не будет событий, подобных беспорядкам в Казахстане

В России нет никаких предпосылок для событий, подобных тем, что произошли в Казахстане, большинство россиян разделяют курс президента, РФ эффективное... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T10:49

2022-01-28T10:49

2022-01-28T13:03

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В России нет никаких предпосылок для событий, подобных тем, что произошли в Казахстане, большинство россиян разделяют курс президента, РФ эффективное государство, которое способно отвечать на любые проявления террористической активности, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.Медведев отметил, что это подтверждается голосованием за Конституцию, на выборах, во время выборов в законодательные органы."С другой стороны, у нас эффективное государство – подчеркиваю: эффективное государство, – которое способно отвечать на любые проявления террористической активности или какие-либо вообще преступные посягательства", - сказал он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Девятнадцатого января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

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Медведев уверен, что в России не будет как в Казахстане Медведев о том, возможны ли в России события, подобные произошедшим в Казахстане. 2022-01-28T10:49 true PT0M41S

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в мире, казахстан, дмитрий медведев, россия