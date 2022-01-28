https://ria.ru/20220128/kazakhstan-1769921135.html

Медведев назвал главную причину беспорядков в Казахстане

Медведев назвал главную причину беспорядков в Казахстане - РИА Новости, 28.01.2022

Медведев назвал главную причину беспорядков в Казахстане

У событий Казахстане помимо внешней есть и внутренняя причина: это большой разрыв в доходах населения, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T10:32

2022-01-28T10:32

2022-01-28T12:13

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. У событий Казахстане помимо внешней есть и внутренняя причина: это большой разрыв в доходах населения, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.Он отметил, что внешние причины – "это именно желание раскачать ситуацию и провести таким бандитско-террористическим способом передел власти в стране, и этим воспользовались внешние игроки"."Но есть и внутренняя причина, потому что в Казахстане, несмотря на то, что это развитая страна и современная страна, проблем тоже хватает. Президент Казахстана об этом же открыто сказал, мне кажется, это точная оценка, что речь идет о разрыве в доходах, в том, что часть населения очень бедная, а с другой стороны, есть олигархические группировки, которые вызывают в этом смысле раздражение", - сказал он."То есть здесь совокупность причин понятна", - добавил Медведев.Он также отметил, что события, которые произошли в Казахстане, были неожиданными, но в то же время в известной степени ожидаемыми - с учетом желания многих раскачать ситуацию на постсоветском пространстве."Уроки здесь серьёзные. И безусловно, это фактор, который имеет не только внутриказахстанское значение, это очевидно, но это и вопрос региональной безопасности. Это мы не можем недооценивать, поскольку речь идёт о близком нам партнёре, союзнике, участнике Евразийского союза, о члене ОДКБ, просто близком нам народе, который таким образом попытались направить в другое русло", - добавил он.Медведев подчеркнул, что поэтому это отражается на общей региональной безопасности.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Девятнадцатого января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20220125/razvitie-1769356117.html

https://ria.ru/20220128/kazakhstan-1769919085.html

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в мире, казахстан, оон, одкб, дмитрий медведев, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев