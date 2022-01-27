https://ria.ru/20220127/voyna-1769839289.html

Косачев резко высказался о попытках переписать историю Второй мировой войны

Косачев резко высказался о попытках переписать историю Второй мировой войны - РИА Новости, 27.01.2022

Косачев резко высказался о попытках переписать историю Второй мировой войны

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отмечает важность сохранения памяти о Второй мировой войне и считает, что тех, кто пытается отрицать решающую... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T17:48

2022-01-27T17:48

2022-01-27T17:48

общество

ссср

константин косачев

совет федерации рф

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

ленинград

ладожское озеро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/60/1555146089_0:178:3010:1871_1920x0_80_0_0_92a42ad6b51da606d0372da830b3fcd7.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отмечает важность сохранения памяти о Второй мировой войне и считает, что тех, кто пытается отрицать решающую роль Советского Союза в победе над нацизмом, следует судить высшим судом истории.К 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда у здания МИД РФ поставили легендарную "Полуторку". Этот автомобиль извлекли со дна Ладожского озера в конце 2020 года."Сегодня очередная годовщина снятия блокады Ленинграда. И мы вспоминаем подвиг тех, кто жил в этом городе, тех, кто его защищал, тех, кто за него воевал, тех, кто за него голодал, тех, кто за него умирал", - сказал Косачев на памятном мероприятии, приуроченном к годовщине.По словам политика, то, что Ленинград выстоял, смог остаться неприступной крепостью для сильнейшей армии того времени, "конечно же, предопределило исход Великой Отечественной войны, исход Второй мировой войны, лицо современной Европы".Косачев подчеркнул, что тех, кто пытается отрицать решающую роль Советского Союза, всех народов, которые обеспечили эту победу, он бы "тоже, наверное, судил бы высшим судом истории, потому что такого рода попытки поставить на одну полку Гитлера и Сталина, тогдашнюю нацистскую Германию и Советский Союз абсолютно безнравственны, абсолютно фальшивы, абсолютно неприемлемы".По его словам, такие попытки создают новые риски, что трагедия Второй мировой войны может вновь повториться. "Мы должны делать все, чтобы этого не произошло", - сказал парламентарий, назвав очень важным сохранить память о тех, кто победил в этой самой страшной войне в истории человечества.Супруга сенатора Людмила Косачева рассказала историю своего деда Владимира Муранова, который был водителем такой полуторки, связывавшей Ленинград и большую землю по "Дороге жизни". В мероприятии также принял участие сенатор Дмитрий Василенко, который участвует в поисковой деятельности.

https://ria.ru/20220127/blokada-1769779379.html

https://ria.ru/20220127/blokada-1769785878.html

ссср

ладожское озеро

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ссср, константин косачев, совет федерации рф, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), ленинград, ладожское озеро