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Косачев резко высказался о попытках переписать историю Второй мировой войны
Косачев резко высказался о попытках переписать историю Второй мировой войны - РИА Новости, 27.01.2022
Косачев резко высказался о попытках переписать историю Второй мировой войны
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отмечает важность сохранения памяти о Второй мировой войне и считает, что тех, кто пытается отрицать решающую... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T17:48
2022-01-27T17:48
общество
ссср
константин косачев
совет федерации рф
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
ленинград
ладожское озеро
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отмечает важность сохранения памяти о Второй мировой войне и считает, что тех, кто пытается отрицать решающую роль Советского Союза в победе над нацизмом, следует судить высшим судом истории.К 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда у здания МИД РФ поставили легендарную "Полуторку". Этот автомобиль извлекли со дна Ладожского озера в конце 2020 года."Сегодня очередная годовщина снятия блокады Ленинграда. И мы вспоминаем подвиг тех, кто жил в этом городе, тех, кто его защищал, тех, кто за него воевал, тех, кто за него голодал, тех, кто за него умирал", - сказал Косачев на памятном мероприятии, приуроченном к годовщине.По словам политика, то, что Ленинград выстоял, смог остаться неприступной крепостью для сильнейшей армии того времени, "конечно же, предопределило исход Великой Отечественной войны, исход Второй мировой войны, лицо современной Европы".Косачев подчеркнул, что тех, кто пытается отрицать решающую роль Советского Союза, всех народов, которые обеспечили эту победу, он бы "тоже, наверное, судил бы высшим судом истории, потому что такого рода попытки поставить на одну полку Гитлера и Сталина, тогдашнюю нацистскую Германию и Советский Союз абсолютно безнравственны, абсолютно фальшивы, абсолютно неприемлемы".По его словам, такие попытки создают новые риски, что трагедия Второй мировой войны может вновь повториться. "Мы должны делать все, чтобы этого не произошло", - сказал парламентарий, назвав очень важным сохранить память о тех, кто победил в этой самой страшной войне в истории человечества.Супруга сенатора Людмила Косачева рассказала историю своего деда Владимира Муранова, который был водителем такой полуторки, связывавшей Ленинград и большую землю по "Дороге жизни". В мероприятии также принял участие сенатор Дмитрий Василенко, который участвует в поисковой деятельности.
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общество, ссср, константин косачев, совет федерации рф, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), ленинград, ладожское озеро
17:48 27.01.2022
 
Косачев резко высказался о попытках переписать историю Второй мировой войны

Сенатор Косачев: попытки приравнять нацистскую Германию и СССР абсолютно безнравственны

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВице-спикер Совета Федерации Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отмечает важность сохранения памяти о Второй мировой войне и считает, что тех, кто пытается отрицать решающую роль Советского Союза в победе над нацизмом, следует судить высшим судом истории.
К 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда у здания МИД РФ поставили легендарную "Полуторку". Этот автомобиль извлекли со дна Ладожского озера в конце 2020 года.
"Сегодня очередная годовщина снятия блокады Ленинграда. И мы вспоминаем подвиг тех, кто жил в этом городе, тех, кто его защищал, тех, кто за него воевал, тех, кто за него голодал, тех, кто за него умирал", - сказал Косачев на памятном мероприятии, приуроченном к годовщине.
По словам политика, то, что Ленинград выстоял, смог остаться неприступной крепостью для сильнейшей армии того времени, "конечно же, предопределило исход Великой Отечественной войны, исход Второй мировой войны, лицо современной Европы".
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Косачев подчеркнул, что тех, кто пытается отрицать решающую роль Советского Союза, всех народов, которые обеспечили эту победу, он бы "тоже, наверное, судил бы высшим судом истории, потому что такого рода попытки поставить на одну полку Гитлера и Сталина, тогдашнюю нацистскую Германию и Советский Союз абсолютно безнравственны, абсолютно фальшивы, абсолютно неприемлемы".
По его словам, такие попытки создают новые риски, что трагедия Второй мировой войны может вновь повториться. "Мы должны делать все, чтобы этого не произошло", - сказал парламентарий, назвав очень важным сохранить память о тех, кто победил в этой самой страшной войне в истории человечества.
Супруга сенатора Людмила Косачева рассказала историю своего деда Владимира Муранова, который был водителем такой полуторки, связывавшей Ленинград и большую землю по "Дороге жизни". В мероприятии также принял участие сенатор Дмитрий Василенко, который участвует в поисковой деятельности.
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ОбществоСССРКонстантин КосачевСовет Федерации РФВторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)ЛенинградЛадожское озеро
 
 
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