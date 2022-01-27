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Строящееся на Украине ядерное хранилище оказалось Клондайком
Строящееся на Украине ядерное хранилище оказалось Клондайком - РИА Новости, 27.01.2022
Строящееся на Украине ядерное хранилище оказалось Клондайком
На этой неделе на первом пусковом комплексе украинского Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) начнутся комплексные холодные... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T08:00
2022-01-27T07:58
авторы
украина
киев
энергоатом
запорожская аэс
южно-украинская аэс
ввэр-1000
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На этой неделе на первом пусковом комплексе украинского Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) начнутся комплексные холодные испытания. Пока без самого отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Согласно планам они должны продлиться до 4 февраля 2022 года.Речь идет о том самом ЦХЯОТ, которое украинские власти уже дважды с помпой вводили в эксплуатацию: в конце 2020 года, а потом и в августе 2021-го, когда объявлялось о прибытии первого поезда с ОЯТ аккурат к годовщине независимости Украины, 24 августа. Однако поезд этот не доехал до сих пор, а оба торжественных открытия оказались бутафорскими, как мы и предупреждали.Более того, на днях в открытых источниках была обнародована аудиозапись совещания в кабинете чиновника Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", участники которого обсуждают, как скрыть факты исчезновения части денег, выделенных на строительство ЦХОЯТ, и как достроить дважды сданный в эксплуатацию объект.Напомним, "Энергоатом" является оператором 15 энергоблоков на четырех украинских АЭС. При этом своим сухим хранилищем, предназначенным для длительной консервации ОЯТ, обладает только Запорожская АЭС. ОЯТ с остальных девяти энергоблоков вывозилось на временное хранение и/или переработку в Россию.Но после 2014 года, когда Киев де-факто перешел под управление Вашингтона, "Энергоатом" начал переводить все большее количество энергоблоков на производимое в Швеции топливо американской компании Westinghouse. Данное топливо для ВВЭР-1000 уже эксплуатируется на шести из 15 атомных реакторов Украины. Более того, пять блоков (три на Запорожской и два на Южно-Украинской АЭС) полностью загружены им. В этом году оно будет загружено еще и в реактор третьего блока Ровенской АЭС. А в 2023-м Westinghouse будет поставлять топливо для ВВЭР-440 на второй блок этой же АЭС.Разумеется, все большее использование американского топлива приводит к появлению все большего количества ОЯТ из него, в том числе на АЭС, не имеющих сухих хранилищ. При этом американцы свое ОЯТ нигде и никогда не забирают даже на временное хранение. Россия ОЯТ Westinghouse тоже не принимала и не принимает ни на временное хранение, ни на переработку.Поскольку отказаться от более дорогого американского топлива Украина не может в силу своей государственной несостоятельности, проблема ОЯТ из него объективно требовала какого-то решения. Впрочем, строить ЦХОЯТ — для чего был выбран американский подрядчик Holteс — стали под лозунгами "прочь от Москвы" и "сэкономим деньги на хранении ОЯТ, которые платим москалям".Экономия получилась в итоге сомнительная. На строительство первого пускового комплекса ЦХОЯТ уже потрачено 150-160 миллионов долларов, и даже оно еще не закончено. Стоимость строительства хранилища целиком в самом начале оценивалась в 1,5 миллиарда долларов, но нет сомнений, что обойдется в два-три раза дороже. К этому следует прибавить еще и стоимость его эксплуатации. России за услуги хранения и/или переработки Украина ранее платила 130-150 миллионов долларов. И хотя новые партии ОЯТ уже больше года в Россию не вывозятся, за хранение и/или переработку ранее вывезенных все равно нужно платить. Специалисты считают, что ЦХОЯТ может окупиться в течение лет 60. Что для Украины является запредельно далеким будущим.Но, на самом деле, цели сэкономить и не было. Основных целей было две: ублажить американских "партнеров" и поворовать на строительстве.Полностью ублажить американцев пока не удается — хотя главный подряд на строительство отдали им, пока дважды введенное в эксплуатацию ЦХОЯТ использовать нельзя. В "Энергоатоме" ожидают, что строительство и все необходимые испытания закончатся в апреле и первая партия ОЯТ с Южно-Украинской АЭС заедет в ЦХОЯТ перед майскими праздниками. Хотя и это далеко не факт, ведь ранее "Энергоатом" прогнозировал завоз ОЯТ в конце весны, а потом в августе 2021 года.Не факт в том числе и потому, что со второй целью, воровством, все получается значительно лучше. Вот слова одного из участников совещания в "Энергоатоме", посвященного ситуации с достройкой ЦХОЯТ: "Вы же понимаете, что деньги ушли, проданы, украдены (в оригинале нецензурная лексика. — Прим. ред.) и так далее. Надо находить другие источники финансирования, причем их нужно как-то узаконить. Как? Мы еще не совсем понимаем".Уже после заявлений о "почти стопроцентной готовности объекта", публично сделанных в "Энергоатоме" в декабре 2020 года, к строительству был привлечен новый частный подрядчик, которому в течение года было перечислено более одного миллиарда гривен (около 40 миллионов долларов). Причем воровали даже на таких "ненужных" для ядерного хранилища вещах, как система радиационного контроля: "Вам за систему радиационного контроля дополнительно заплатили 22 миллиона. Правильно ли я понимаю? Мне нужно было вас выручать и себя выручать, и потому мы там пошли на реальные нарушения. Мы заплатили деньги вам нецелевые. До первой проверки".Тут уместно будет вспомнить и претензии Holteс по поводу большого количества нарушений и недоделок как на самом ЦХОЯТ, так и во всей системе работы с ОЯТ на Украине. То есть каким будет качество объекта, когда первый пусковой комплекс ЦХОЯТ все же будет достроен, и насколько четко будет функционировать весь комплекс работ с ОЯТ, остается только догадываться.Все это должно настораживать, причем не только украинцев, но и сопредельные государства. ЦХОЯТ находится всего в 13 километрах от Белоруссии и примерно в 150 километрах от России. В случае введения в эксплуатацию в апреле не доведенного до ума ЦХОЯТ основные риски лягут на эти страны. Если же его введение в эксплуатацию опять будет перенесено, то тут впору задуматься не только Москве и Минску, но и Варшаве. АЭС с забитыми под самую завязку временными "мокрыми" хранилищами ОЯТ (отработавшее топливо не вывозится из них с января 2021 года) расположены в трех областях: Николаевской, Хмельницкой и Ровенской. От двух последних не так уж далеко до Польши.
https://ria.ru/20211228/ukraina-1765876032.html
https://ria.ru/20210828/ukraina-1747579336.html
https://ria.ru/20211126/ukraina-1760780471.html
https://ria.ru/20211103/ukraina-1757419867.html
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Валерий Михайлов
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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авторы, украина, киев, энергоатом, запорожская аэс, южно-украинская аэс, ввэр-1000
08:00 27.01.2022
 

Строящееся на Украине ядерное хранилище оказалось Клондайком

© AFP 2022 / Genya SavilovНа строительной площадке временного сухого хранилища отработавшего ядерного топлива недалеко от Припяти
На строительной площадке временного сухого хранилища отработавшего ядерного топлива недалеко от Припяти - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© AFP 2022 / Genya Savilov
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Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
Все материалы
На этой неделе на первом пусковом комплексе украинского Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) начнутся комплексные холодные испытания. Пока без самого отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Согласно планам они должны продлиться до 4 февраля 2022 года.
Речь идет о том самом ЦХЯОТ, которое украинские власти уже дважды с помпой вводили в эксплуатацию: в конце 2020 года, а потом и в августе 2021-го, когда объявлялось о прибытии первого поезда с ОЯТ аккурат к годовщине независимости Украины, 24 августа. Однако поезд этот не доехал до сих пор, а оба торжественных открытия оказались бутафорскими, как мы и предупреждали.
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Более того, на днях в открытых источниках была обнародована аудиозапись совещания в кабинете чиновника Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", участники которого обсуждают, как скрыть факты исчезновения части денег, выделенных на строительство ЦХОЯТ, и как достроить дважды сданный в эксплуатацию объект.
Напомним, "Энергоатом" является оператором 15 энергоблоков на четырех украинских АЭС. При этом своим сухим хранилищем, предназначенным для длительной консервации ОЯТ, обладает только Запорожская АЭС. ОЯТ с остальных девяти энергоблоков вывозилось на временное хранение и/или переработку в Россию.
Но после 2014 года, когда Киев де-факто перешел под управление Вашингтона, "Энергоатом" начал переводить все большее количество энергоблоков на производимое в Швеции топливо американской компании Westinghouse. Данное топливо для ВВЭР-1000 уже эксплуатируется на шести из 15 атомных реакторов Украины. Более того, пять блоков (три на Запорожской и два на Южно-Украинской АЭС) полностью загружены им. В этом году оно будет загружено еще и в реактор третьего блока Ровенской АЭС. А в 2023-м Westinghouse будет поставлять топливо для ВВЭР-440 на второй блок этой же АЭС.
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Разумеется, все большее использование американского топлива приводит к появлению все большего количества ОЯТ из него, в том числе на АЭС, не имеющих сухих хранилищ. При этом американцы свое ОЯТ нигде и никогда не забирают даже на временное хранение. Россия ОЯТ Westinghouse тоже не принимала и не принимает ни на временное хранение, ни на переработку.
Поскольку отказаться от более дорогого американского топлива Украина не может в силу своей государственной несостоятельности, проблема ОЯТ из него объективно требовала какого-то решения. Впрочем, строить ЦХОЯТ — для чего был выбран американский подрядчик Holteс — стали под лозунгами "прочь от Москвы" и "сэкономим деньги на хранении ОЯТ, которые платим москалям".
Экономия получилась в итоге сомнительная. На строительство первого пускового комплекса ЦХОЯТ уже потрачено 150-160 миллионов долларов, и даже оно еще не закончено. Стоимость строительства хранилища целиком в самом начале оценивалась в 1,5 миллиарда долларов, но нет сомнений, что обойдется в два-три раза дороже. К этому следует прибавить еще и стоимость его эксплуатации. России за услуги хранения и/или переработки Украина ранее платила 130-150 миллионов долларов. И хотя новые партии ОЯТ уже больше года в Россию не вывозятся, за хранение и/или переработку ранее вывезенных все равно нужно платить. Специалисты считают, что ЦХОЯТ может окупиться в течение лет 60. Что для Украины является запредельно далеким будущим.
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Но, на самом деле, цели сэкономить и не было. Основных целей было две: ублажить американских "партнеров" и поворовать на строительстве.
Полностью ублажить американцев пока не удается — хотя главный подряд на строительство отдали им, пока дважды введенное в эксплуатацию ЦХОЯТ использовать нельзя. В "Энергоатоме" ожидают, что строительство и все необходимые испытания закончатся в апреле и первая партия ОЯТ с Южно-Украинской АЭС заедет в ЦХОЯТ перед майскими праздниками. Хотя и это далеко не факт, ведь ранее "Энергоатом" прогнозировал завоз ОЯТ в конце весны, а потом в августе 2021 года.
Не факт в том числе и потому, что со второй целью, воровством, все получается значительно лучше. Вот слова одного из участников совещания в "Энергоатоме", посвященного ситуации с достройкой ЦХОЯТ: "Вы же понимаете, что деньги ушли, проданы, украдены (в оригинале нецензурная лексика. — Прим. ред.) и так далее. Надо находить другие источники финансирования, причем их нужно как-то узаконить. Как? Мы еще не совсем понимаем".
Уже после заявлений о "почти стопроцентной готовности объекта", публично сделанных в "Энергоатоме" в декабре 2020 года, к строительству был привлечен новый частный подрядчик, которому в течение года было перечислено более одного миллиарда гривен (около 40 миллионов долларов). Причем воровали даже на таких "ненужных" для ядерного хранилища вещах, как система радиационного контроля: "Вам за систему радиационного контроля дополнительно заплатили 22 миллиона. Правильно ли я понимаю? Мне нужно было вас выручать и себя выручать, и потому мы там пошли на реальные нарушения. Мы заплатили деньги вам нецелевые. До первой проверки".
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Тут уместно будет вспомнить и претензии Holteс по поводу большого количества нарушений и недоделок как на самом ЦХОЯТ, так и во всей системе работы с ОЯТ на Украине. То есть каким будет качество объекта, когда первый пусковой комплекс ЦХОЯТ все же будет достроен, и насколько четко будет функционировать весь комплекс работ с ОЯТ, остается только догадываться.
Все это должно настораживать, причем не только украинцев, но и сопредельные государства. ЦХОЯТ находится всего в 13 километрах от Белоруссии и примерно в 150 километрах от России. В случае введения в эксплуатацию в апреле не доведенного до ума ЦХОЯТ основные риски лягут на эти страны. Если же его введение в эксплуатацию опять будет перенесено, то тут впору задуматься не только Москве и Минску, но и Варшаве. АЭС с забитыми под самую завязку временными "мокрыми" хранилищами ОЯТ (отработавшее топливо не вывозится из них с января 2021 года) расположены в трех областях: Николаевской, Хмельницкой и Ровенской. От двух последних не так уж далеко до Польши.
 
АвторыУкраинаКиевЭнергоатомЗапорожская АЭСЮжно-Украинская АЭСВВЭР-1000
 
 
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