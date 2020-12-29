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Украина больше не будет делиться с Россией ядерными отходами
Украина больше не будет делиться с Россией ядерными отходами
На днях на Украине состоялось открытие первого пускового объекта комплекса Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ), с горем пополам... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T08:00
2020-12-29T08:00
днепр (город)
хмельницкий (город)
южно-украинская аэс
энергоатом
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
украина
авторы
мнение - авторы
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На днях на Украине состоялось открытие первого пускового объекта комплекса Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ), с горем пополам все же построенного по технологии американской компании Holtec International в Чернобыльской зоне отчуждения.Глава национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петр Котин поторопился заявить о грандиозной перемоге. Мол, Украине больше не придется платить России по 150-200 миллионов долларов в год за вывоз и временное хранение отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).На самом же деле все не так просто, как хочет представить господин Котин. Во-первых, даже по оптимистичным планам "Энергоатома", размещение отработавшего топлива в ЦХОЯТ станет возможным не ранее мая 2021 года. Во-вторых, достройка ЦХОЯТ будет еще много лет стоить "Энергоатому" немалых денег и, согласно плану, закончится аж в 2040 году. В-третьих, у Украины, в отличие от России, в принципе нет технологий переработки ОЯТ, извлечения из него ценных и остекловывания непригодных элементов.Впрочем, в обозримой перспективе нельзя исключать отказа от оплаты Украиной за хранение ранее вывезенного в Россию ОЯТ и тем более принятия его назад после окончания срока временного хранения. Ранее, в 2017 году, Украина уже пыталась проделывать подобное — однако российская сторона провела операцию по принуждению к оплате, отказавшись принимать новые порции отработавшего ядерного топлива. Ввиду отсутствия места для хранения ОЯТ украинской стороне тогда пришлось вернуться к выполнению контрактных обязательств. В случае реального, а не постановочного запуска работы ЦХОЯТ Украина может вернуться к идее "кинуть" российских партнеров. Но пока аппетиты в этом направлении придется поумерить.Работы по строительству ЦХОЯТ после многих лет разговоров и банальных "распилов" на основе подготовки всевозможных проектов начались в 2017-м, когда дальше строительство было просто невозможно откладывать. Дело в том, что Украина после 2014 года по политическим причинам плотно подсела на ядерное топливо американской компании Westinghouse. А американцы, в отличие от "Росатома", забирать свое ОЯТ не собирались — даже на временное хранение. Что вызывало стремительное накопление ОЯТ во временных пристанционных хранилищах (постоянное — для длительного хранения — имелось только на Запорожской АЭС). Вообще-то, прошли уже и сроки временного хранения ОЯТ в России, но российская сторона соглашается их продлевать в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры на Украине.Общая стоимость строительства оценивалась в 37 миллиардов гривен, но, думается, в итоге будет гораздо большей. Особенно с учетом того, что тендер на строительство выиграла компания скандально известного застройщика Максима Микитася, ныне обвиняемого по многочисленным фактам коррупции и разворовывания бюджетных средств. На данный момент объявлено о завершении строительства первого из 15 объектов комплекса ЦХОЯТ. Уже произведенные расходы оцениваются в два-три миллиарда гривен. Разумеется, упомянутые суммы не включают расходов на эксплуатацию централизованного хранилища, что ставит под большой вопрос наличие хоть какой-то экономии от самостоятельного хранения ОЯТ. Речь скорее следует вести не об экономии, а об отсутствии выбора в условиях сотрудничества с Westinghouse. Да и возврат ядерных отходов из России — дело ближайших десятилетий.Отдельно стоит заметить, что вызывают серьезные сомнения бравурные заявления руководства "Энергоатома" о готовности даже первого из 15 объектов ЦХОЯТ. Дело в том, что оборудование компании Holtec International еще только монтируется, впереди его испытания и пусконаладка. Сам комплекс ЦХОЯТ к энергоснабжению подключен лишь по временной схеме. И до задействования постоянной схемы еще далеко: из-за отсутствия финансирования не проведена даже расчистка от кустарников и деревьев для подключения ЦХОЯТ к электропитанию от подстанции "Буряковка". Еще более бодрящим выглядит тот факт, что на ЦХОЯТ до сих пор отсутствуют системы физической защиты, радиационного контроля, управления и связи — они пока не смонтированы.При этом стоит понимать, что ЦХОЯТ расположено всего в ста километрах от Киева. Да еще и в верхней части украинского бассейна Днепра, на территории которого живет чуть ли не половина населения Украины.Не говоря уже о том, что "Укрзализныця" еще даже не собиралась приступать к строительству 43-километровой железнодорожной ветки Вильча — Янов, без наличия которой доставлять ОЯТ в хранилище можно будет разве что дирижаблями. Дело в том, что сейчас единственная железнодорожная ветка, ведущая к бывшей Чернобыльской АЭС, проходит через территорию Белоруссии со стороны Чернигова. По ней возить ОЯТ с Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС — это не только немалый крюк, но и необходимость согласования таких перевозок с белорусскими властями. С которыми Киев как раз удачно рассорился, демонстрируя вассальную верность западным партнерам. Раньше эта стальная ветка тупиковой не была, а соединялась с железнодорожной сетью западнее, в Овруче. Но к 2007 году эксплуатация участка Вильча — Янов на этом направлении прекращена. А после были разобраны и рельсы. Денег на восстановление данного участка (а речь идет примерно о миллиарде гривен) украинское Министерство финансов не только не выделило в 2020-м, но и не запланировало в бюджете на 2021 год.То есть при ближайшем рассмотрении перемога с достройкой ЦХОЯТ традиционно превращается в зраду. Это, впрочем, не означает, что украинская сторона обязательно откажется от намерений перестать в 2021 году вывозить ОЯТ в Россию, платить за его хранение и переработку. Как было упомянуто выше, в начале 2017-го Украина уже проделывала подобный фокус, от которого к середине того же года вынуждена была отказаться ввиду заполнения своих временных хранилищ. Вполне возможно, новая попытка закончится тем же, что и предыдущая, в свете низкой вероятности надлежащего введения в эксплуатацию даже первого объекта комплекса ЦХОЯТ.Но в более долгосрочной перспективе Украина имеет немало шансов попить крови у России, например, отказавшись не только платить за хранение, но и принимать обратно временно вывезенное отработавшее топливо. В части отказа от возврата на Украину остеклованных элементов ОЯТ намеки с украинской стороны уже идут. Мол, а как докажете, что это именно наши отходы, а не чьи-то другие или не смесь? Технология же переработки такова, что доказать это, по сути, невозможно.Можно, конечно, уповать на международный суд. Но Стокгольмский арбитраж наглядно продемонстрировал, насколько справедливыми и неангажированными могут быть решения подобных организаций.
https://ria.ru/20201212/aes-1588886156.html
https://ria.ru/20201211/uran-1588637937.html
https://ria.ru/20201015/eksperiment-1579824178.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201225/ukraina-1590867333.html
https://ria.ru/20201225/dolgi-1590799530.html
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Сергей Левченко
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Сергей Левченко
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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5
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днепр (город), хмельницкий (город), южно-украинская аэс, энергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", украина, авторы, мнение - авторы

Украина больше не будет делиться с Россией ядерными отходами

08:00 29.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДвижущаяся платформа, на которой находится бак с ядерным отработанным топливом и промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива "сухого типа" (ХОЯТ-2) в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Движущаяся платформа, на которой находится бак с ядерным отработанным топливом и промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива сухого типа (ХОЯТ-2) в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Сергей Левченко
Сергей Левченко
Все материалы
На днях на Украине состоялось открытие первого пускового объекта комплекса Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ), с горем пополам все же построенного по технологии американской компании Holtec International в Чернобыльской зоне отчуждения.
Глава национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петр Котин поторопился заявить о грандиозной перемоге. Мол, Украине больше не придется платить России по 150-200 миллионов долларов в год за вывоз и временное хранение отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).

"Мы уже прекратили отгружать ОЯТ в Россию. Если ничего не случится экстраординарного, то в следующем году мы ничего не будем поставлять на хранение в Россию", — сказал Котин.

На самом же деле все не так просто, как хочет представить господин Котин. Во-первых, даже по оптимистичным планам "Энергоатома", размещение отработавшего топлива в ЦХОЯТ станет возможным не ранее мая 2021 года. Во-вторых, достройка ЦХОЯТ будет еще много лет стоить "Энергоатому" немалых денег и, согласно плану, закончится аж в 2040 году. В-третьих, у Украины, в отличие от России, в принципе нет технологий переработки ОЯТ, извлечения из него ценных и остекловывания непригодных элементов.
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Первый энергоблок Ровенской АЭС на Украине отключился от сети
Впрочем, в обозримой перспективе нельзя исключать отказа от оплаты Украиной за хранение ранее вывезенного в Россию ОЯТ и тем более принятия его назад после окончания срока временного хранения. Ранее, в 2017 году, Украина уже пыталась проделывать подобное — однако российская сторона провела операцию по принуждению к оплате, отказавшись принимать новые порции отработавшего ядерного топлива. Ввиду отсутствия места для хранения ОЯТ украинской стороне тогда пришлось вернуться к выполнению контрактных обязательств. В случае реального, а не постановочного запуска работы ЦХОЯТ Украина может вернуться к идее "кинуть" российских партнеров. Но пока аппетиты в этом направлении придется поумерить.
Работы по строительству ЦХОЯТ после многих лет разговоров и банальных "распилов" на основе подготовки всевозможных проектов начались в 2017-м, когда дальше строительство было просто невозможно откладывать. Дело в том, что Украина после 2014 года по политическим причинам плотно подсела на ядерное топливо американской компании Westinghouse. А американцы, в отличие от "Росатома", забирать свое ОЯТ не собирались — даже на временное хранение. Что вызывало стремительное накопление ОЯТ во временных пристанционных хранилищах (постоянное — для длительного хранения — имелось только на Запорожской АЭС). Вообще-то, прошли уже и сроки временного хранения ОЯТ в России, но российская сторона соглашается их продлевать в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры на Украине.
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Общая стоимость строительства оценивалась в 37 миллиардов гривен, но, думается, в итоге будет гораздо большей. Особенно с учетом того, что тендер на строительство выиграла компания скандально известного застройщика Максима Микитася, ныне обвиняемого по многочисленным фактам коррупции и разворовывания бюджетных средств. На данный момент объявлено о завершении строительства первого из 15 объектов комплекса ЦХОЯТ. Уже произведенные расходы оцениваются в два-три миллиарда гривен. Разумеется, упомянутые суммы не включают расходов на эксплуатацию централизованного хранилища, что ставит под большой вопрос наличие хоть какой-то экономии от самостоятельного хранения ОЯТ. Речь скорее следует вести не об экономии, а об отсутствии выбора в условиях сотрудничества с Westinghouse. Да и возврат ядерных отходов из России — дело ближайших десятилетий.
Отдельно стоит заметить, что вызывают серьезные сомнения бравурные заявления руководства "Энергоатома" о готовности даже первого из 15 объектов ЦХОЯТ. Дело в том, что оборудование компании Holtec International еще только монтируется, впереди его испытания и пусконаладка. Сам комплекс ЦХОЯТ к энергоснабжению подключен лишь по временной схеме. И до задействования постоянной схемы еще далеко: из-за отсутствия финансирования не проведена даже расчистка от кустарников и деревьев для подключения ЦХОЯТ к электропитанию от подстанции "Буряковка". Еще более бодрящим выглядит тот факт, что на ЦХОЯТ до сих пор отсутствуют системы физической защиты, радиационного контроля, управления и связи — они пока не смонтированы.
Южно-Украинская АЭС - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 08:00
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При этом стоит понимать, что ЦХОЯТ расположено всего в ста километрах от Киева. Да еще и в верхней части украинского бассейна Днепра, на территории которого живет чуть ли не половина населения Украины.
Не говоря уже о том, что "Укрзализныця" еще даже не собиралась приступать к строительству 43-километровой железнодорожной ветки Вильча — Янов, без наличия которой доставлять ОЯТ в хранилище можно будет разве что дирижаблями. Дело в том, что сейчас единственная железнодорожная ветка, ведущая к бывшей Чернобыльской АЭС, проходит через территорию Белоруссии со стороны Чернигова. По ней возить ОЯТ с Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС — это не только немалый крюк, но и необходимость согласования таких перевозок с белорусскими властями. С которыми Киев как раз удачно рассорился, демонстрируя вассальную верность западным партнерам. Раньше эта стальная ветка тупиковой не была, а соединялась с железнодорожной сетью западнее, в Овруче. Но к 2007 году эксплуатация участка Вильча — Янов на этом направлении прекращена. А после были разобраны и рельсы. Денег на восстановление данного участка (а речь идет примерно о миллиарде гривен) украинское Министерство финансов не только не выделило в 2020-м, но и не запланировало в бюджете на 2021 год.
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То есть при ближайшем рассмотрении перемога с достройкой ЦХОЯТ традиционно превращается в зраду. Это, впрочем, не означает, что украинская сторона обязательно откажется от намерений перестать в 2021 году вывозить ОЯТ в Россию, платить за его хранение и переработку. Как было упомянуто выше, в начале 2017-го Украина уже проделывала подобный фокус, от которого к середине того же года вынуждена была отказаться ввиду заполнения своих временных хранилищ. Вполне возможно, новая попытка закончится тем же, что и предыдущая, в свете низкой вероятности надлежащего введения в эксплуатацию даже первого объекта комплекса ЦХОЯТ.
Но в более долгосрочной перспективе Украина имеет немало шансов попить крови у России, например, отказавшись не только платить за хранение, но и принимать обратно временно вывезенное отработавшее топливо. В части отказа от возврата на Украину остеклованных элементов ОЯТ намеки с украинской стороны уже идут. Мол, а как докажете, что это именно наши отходы, а не чьи-то другие или не смесь? Технология же переработки такова, что доказать это, по сути, невозможно.
Можно, конечно, уповать на международный суд. Но Стокгольмский арбитраж наглядно продемонстрировал, насколько справедливыми и неангажированными могут быть решения подобных организаций.
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Днепр (город)Хмельницкий (город)Южно-Украинская АЭСЭнергоатомГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"УкраинаАвторыМнение - Авторы
 
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