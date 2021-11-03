https://ria.ru/20211103/ukraina-1757419867.html

Украина угрожает Белоруссии и России радиоактивным заражением

Украина угрожает Белоруссии и России радиоактивным заражением - РИА Новости, 03.11.2021

Украина угрожает Белоруссии и России радиоактивным заражением

На Украине начинает разворачиваться грандиозный скандал вокруг очень чувствительной темы — Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ). РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T08:00

2021-11-03T08:00

2021-11-03T07:56

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На Украине начинает разворачиваться грандиозный скандал вокруг очень чувствительной темы — Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ). При президенте Зеленском украинская власть уже дважды проводила торжественное открытие объекта: сначала 22 декабря прошлого года, а потом и 20 августа нынешнего. И если первое из них носило вообще чисто бутафорский характер, то в августе местные атомщики обещали привезти в ЦХОЯТ первый состав с отходами со дня на день.На дворе ноябрь, но составы с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) до ЦХОЯТ так и не доехали. А в СМИ утекла информация о большом количестве нарушений и недоделок как на самом объекте, так и во всей системе работы с ОЯТ. С учетом наличия у Киева срочной необходимости куда-то припарковать накопившиеся на украинских атомных станциях отходы вся эта история должна всерьез заставить нервничать соседей Украины. В первую очередь — Белоруссию (ЦХОЯТ находится в 13 километрах от границы с ней) и Россию (тут расстояние километров 150).Киев с начала нынешнего года отказался вывозить на длительное хранение и переработку в Россию ОЯТ, образовавшееся из ядерного топлива ОАО "ТВЭЛ". В 2016 году Украина уже осуществляла подобный демарш, но это была политическая клоунада, которая продлилась лишь пару месяцев. А вот в 2021-м киевские власти всерьез рассчитывали на ввод первого пускового комплекса ЦХОЯТ. Сначала ожидалось, что он заработает в мае, потом в июле, затем наконец — аккурат 24 августа, в тридцатую годовщину независимости.Но не сложилось. И не сложится в обозримом будущем — во всяком случае, в это хочется верить.Как выяснилось, железнодорожная ветка Вильча — Янов, по которой должны будут ехать поезда с ОЯТ, строилась вообще без проекта! Это при повышенном-то классе опасности. Плюс до сих пор не выдана надзорным органом декларация о готовности инфраструктурно-транспортного объекта к эксплуатации.С самим хранилищем дела обстоят ненамного лучше. Бетон на площадке хранения контейнеров с ОЯТ потрескался: видимо, по причине воровства дорогого цемента. И поговаривают, что трещины в бетоне — далеко не единственная проблема объекта. Просто она наиболее бросается в глаза. Однако все это не помешало Государственной архитектурно-строительной инспекции дать добро на ввод объекта в эксплуатацию — возможно, под давлением "Квартала 95" во власти.А на днях в украинских СМИ всплыло письмо главного подрядчика строительства Holtec International, которое содержит целый ряд претензий финансового и технологического характера к украинским партнерам.Во-первых, Holtec жалуется, что "Энергоатом" несвоевременно оплачивает его работу: "Задержка заказчиком своевременных платежей может повлечь за собой... невыполнение обязательств по нашей цепочке поставок, что было бы катастрофой для нашей деловой репутации. Holtec и ГП "НАЭК "Энергоатом", как уважаемые организации, не могут и не должны такого допустить. Учитывая серьезность ситуации, наш финансовый директор не полностью урезал средства проектной команде, но состояние проекта становится все слабее". Holtec с удивлением для себя выяснил, что на текущий год средства на развитие проекта ЦХОЯТ вообще не заложены в финансовый план "Энергоатома". А еще американцев терзают смутные сомнения по поводу исчезновения 13 миллионов долларов из целевого кредита на 174,6 миллиона, полученного "Энергоатомом" от Central Storage Safety Project Trust (организации, созданной для финансирования проекта хранилища). По подсчетам Holtec, остаток на счете "Энергоатома" должен быть 75 миллионов долларов, а там лишь 62. Однако учитывая, что Holtec имеет дело с Украиной, эти его претензии выглядят какими-то детскими.Во-вторых, Holtec намекает, что у "Энергоатома" имеются проблемы с соблюдением стандартов ядерной безопасности в рамках проекта. Например, все оборудование, используемое при работе с ядерными материалами, должно быть спроектировано и построено с учетом принципа единичного отказа. То есть должно функционировать при любых начальных условиях, а также при любых отказах отдельных узлов. По сути, предусматривать дублирование механизмов и желательно их действие на разных принципах.Но методика "Квартала 95", видимо, не предусматривает таких заумствований. Поэтому, например, "Энергоатом" принял в эксплуатацию краны, с помощью которых топливо загружается в контейнеры, без принципа единичного отказа. В мае это уже привело к определенному успеху: на одном из кранов на Ровенской АЭС во время работы разрушился подшипник, в результате чего груз упал на железобетонное перекрытие бассейна выдержки и повредил его. Причем это стало неприятным сюрпризом для Holtec. "Продолжающуюся попытку по обоснованию подъема и перемещения массивного 130-тонного контейнера, радиоактивное содержание которого измеряется 15 миллионами кюри, без крана, выполненного с учетом принципа единичного отказа или без надлежащих мер по предупреждению последствий, следует рассматривать как неприемлемый риск", — говорится в письме. Стоит заметить, что общая радиоактивность выброса на Чернобыльской АЭС составила около 380 миллионов кюри. Всего один контейнер может обеспечить выброс четырех процентов от этой величины. Не то чтобы Holtec так уж озаботился проблемами аборигенов, но при любой аварии репутационные риски крепко накроют компанию.Но и этим проблемы не ограничиваются: украинские АЭС тоже сигнализируют, что не готовы к отгрузке ОЯТ в соответствии с процедурами, придуманными "Энергоатомом". И утверждают, что устранение недостатков займет длительное время.Тем не менее в украинском руководстве уже объявили о самом последнем часе Х, когда должен заработать ЦХОЯТ: ко Дню энергетика, 22 декабря (кстати, ровно через год после первого бутафорского открытия хранилища). Тот факт, что пристанционные временные хранилища уже должны быть забиты ОЯТ под самую завязку, вынуждает украинские власти торопиться.Правда, пока добро на ввод в эксплуатацию ЦХОЯТ, а также всего комплекса обращения с ОЯТ не дает Государственная инспекция ядерного регулирования. Но кто может поручиться, что Зеленский завтра не введет его в эксплуатацию решением Совета национальной безопасности и обороны, объявив госинспекцию агентом ФСБ? Думается, соседям Украины, осознающим полную неадекватность руководства этой страны, стоило бы постараться избежать подобного развития событий. Возможно, путем обращения в МАГАТЭ с требованием проверить соответствие ЦХОЯТ и всего комплекса обращения с ОЯТ международным требованиям.

https://ria.ru/20201229/ukraina-1591274733.html

https://ria.ru/20210828/ukraina-1747579336.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/otkhody-1597862565.html

https://ria.ru/20210217/otkhody-1597848032.html

https://ria.ru/20201212/aes-1588886156.html

https://ria.ru/20201211/uran-1588637937.html

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авторы, украина, белоруссия, энергоатом, россия