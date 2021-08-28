https://ria.ru/20210828/ukraina-1747579336.html

Назло России: как Украина использует кладбище ядерного топлива

Назло России: как Украина использует кладбище ядерного топлива - РИА Новости, 28.08.2021

Назло России: как Украина использует кладбище ядерного топлива

Во время празднования Дня независимости в украинской государственной компании "Энергоатом", управляющей 15 атомными энергоблоками четырех украинских АЭС,... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T08:00

2021-08-28T08:00

2021-08-28T08:01

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украина

энергоатом

фгуп "по "маяк"

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Во время празднования Дня независимости в украинской государственной компании "Энергоатом", управляющей 15 атомными энергоблоками четырех украинских АЭС, объявили, что вскоре в Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) пойдут первые поезда с ОЯТ. Правда, еще недавно в Министерстве энергетики Украины обещали, что первый поезд с ОЯТ прибудет аккурат к 24 августа, но в итоге дело ограничилось лишь яркой презентацией.И хотя на сегодня ЦХОЯТ явно не готово к эксплуатации и не получило от регулятора (Государственной инспекции ядерного регулирования — ГИЯРУ) разрешение на ввод в работу, в случае с Украиной нельзя исключать, что хранилище начнут заполнять ОЯТ вопреки здравому смыслу и требованиям норм безопасности.Вопрос в том, что является главной причиной торопливости при запуске ЦХОЯТ. Экономия средств, которые сейчас Украина перечисляет России за временное хранение, а частично и за переработку своего ОЯТ? Политическая целесообразность? Или намерения в ближайшем будущем передать АЭС как минимум в частичную собственность "западных партнеров"?Нужно сказать, что открытие ЦХОЯТ неоднократно анонсировалось и ранее, а 22 декабря прошлого года оно даже состоялось в бутафорском формате. Тогда руководство "Энергоатома" заявляло об открытии первого пускового комплекса из 15 объектов хранилища. Хотя на самом деле оборудование для хранения еще не было смонтировано, постоянной схемы подключения к энергоснабжению не было, отсутствовали системы физической защиты, радиационного контроля, управления и связи, даже 43-километровая железнодорожная ветка Вильча — Янов, успешно "декоммунизированная" за годы независимости, еще не была отстроена заново.С тех пор основные видимые недоделки были устранены.Но в начале августа руководства "Энергоатома" (одновременно с заверениями о возможности запуска ЦХОЯТ ко Дню независимости) обратилось с письмом к американской Holtec International, реализующей техническую часть проекта. В обращении перечислялись жалобы на срывы сроков поставок вспомогательного оборудования для аттестации технологии сварки, системы контроля герметичности, системы раскрытия сварных швов и прочие проблемы в рамках реализации технологии Holtec на площадках АЭС. В письме "Энергоатома" также идет речь о том, что остаются открытыми 14 актов несоответствий из 24, составленных по результатам проведенных на энергоблоках индивидуальных испытаний оборудования Holtec International. Компания же в ответном письме обвинила уже "Энергоатом" в затягивании сроков пусконаладочных испытаний, несвоевременной оплате счетов и прочих грехах.В свою очередь ГИЯРУ не выдает "Энергоатому" разрешение на ввод в эксплуатацию ЦХОЯТ, поскольку считает АЭС неготовыми к отгрузке ОЯТ в связи с плачевным состоянием разработки и согласования целого ряда документов. Кроме того, ГИЯРУ не имеет уверенности в том, что "Энергоатом" как лицензиат имеет финансовые, материальные и другие ресурсы для поддержания необходимого уровня безопасности в соответствии с требованиями лицензии. Госкомпании пеняют на то, что она не проводит все необходимые ремонты дизель-генераторов резервных дизельных электростанций Запорожской АЭС, а это создает риски для своевременного выхода энергоблоков из ремонтов и беспроблемного прохождения осенне-зимнего периода. Также ГИЯРУ утверждает, что "Энергоатомом" систематически не выполняется Комплексная (сводная) программа повышения безопасности энергоблоков АЭС.В общем, картина маслом.При этом на официальном уровне и украинские власти, и руководство "Энергоатома" трубят, что в 2021 году не будут продлевать контракт на временный вывоз и переработку ОЯТ, что это позволит экономить по 200 миллионов долларов в год и так далее.То есть ОЯТ из топлива российской компании "ТВЭЛ" с трех украинских АЭС (Запорожская АЭС имеет собственное хранилище) в нынешнем году в Россию не вывозится. Дело осложняется еще и тем, что два блока Южноукраинской АЭС частично используют топливо Westinghouse еще с 2005 года, а оно в Россию не вывозилось никогда.Временные хранилища трех украинских АЭС под завязку забиты ОЯТ. Что подтверждается и попытками в первом полугодии договориться с российскими контрагентами о продлении контракта на временный вывоз не на год, а на полгода. Такое предложение российскую сторону не заинтересовало.Варианты — либо все же продлевать российский контракт (что неприятно имиджево), либо сгружать ОЯТ в неготовое ЦХОЯТ, что очень не приветствуется МАГАТЭ.В обычном случае это означало бы, что выбора нет: ссориться с МАГАТЭ не принято.Но Украина — особый случай. В ней Запад ставит эксперименты и закрывает глаза едва ли не на любые шалости местной администрации.К тому же "западные партнеры" заинтересованы в скорейшем вводе в эксплуатацию ЦХОЯТ. Наличие работающего хранилища открывает им целый ряд перспектив.Во-первых, продолжить захват местного рынка ядерного топлива. Сейчас оно уже загружается в семь из 15 блоков, в скором будущем — в десять.Во-вторых, продолжить возведение ЦХОЯТ, которое даже на уровне планов должно было стоить Украине 1,5 миллиарда долларов, а по факту — дороже в разы. Строительство должно продлиться до 2040 года и, конечно же, сожрет всю экономию от невывоза ОЯТ в Россию. Ведь эксплуатация ЦХОЯТ тоже стоит денег, и немалых. По реальным расчетам, "Энергоатом" будет нести лишние расходы из-за строительства и эксплуатации ЦХОЯТ как минимум до конца 2040-х. А потом на Украине и АЭС не останется.В-третьих, ЦХОЯТ необходим для передачи украинских АЭС пусть даже в частичную собственность "западным партнерам": понятно, что на зависимость от России в вопросе временного хранения и переработки ОЯТ они не пойдут. И как тут не удивиться поразительному совпадению — срочному проведению корпоратизации государственной компании "Энергоатом". Нужно понимать, что в украинских условиях корпоратизация — это не об управлении, а о приватизации.Еще один вопрос: отразится ли ввод в действие ЦХОЯТ на уже давно нарушенных Украиной сроках возврата из России переданных на временное хранение ОЯТ и переработанных ядерных отходов?Что касается остеклованных отходов, которые Украина должна была забирать с 2010 года, то хранилища для них она так и не построила. А сейчас еще и выдвигает претензии, что это не совсем ее отходы, поскольку на ФГУП "ПО "Маяк" производится переработка смешанных отходов — как с реакторов ВВЭР-440 (в том числе и Ровенской АЭС), так и с исследовательских и промышленных реакторов, реакторов подводных лодок и так далее.Помалкивают на Украине и по поводу возврата временно хранящихся ОЯТ с реакторов ВВЭР-1000 трех украинских АЭС.Причем есть подозрения, что, обзаведясь своим ЦХОЯТ (даже рисковым в эксплуатации, поскольку до ума оно не доведено), украинская сторона еще менее охотно будет вести переговоры о возврате своего ОЯТ и отходов. Что создает проблему уже для России.

https://ria.ru/20201229/ukraina-1591274733.html

https://ria.ru/20210428/khoyat-1730200651.html

https://ria.ru/20210217/otkhody-1597848032.html

https://ria.ru/20210528/katastrofa-1734668171.html

https://ria.ru/20210430/energetika-1730536938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

авторы, украина, энергоатом, фгуп "по "маяк", россия