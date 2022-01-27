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Путин почтил память жертв блокады Ленинграда
Путин почтил память жертв блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2022
Путин почтил память жертв блокады Ленинграда
Президент Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и почтил память жителей и защитников Ленинграда — жертв блокады, которая... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T13:17
2022-01-27T16:26
общество
санкт-петербург
владимир путин
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и почтил память жителей и защитников Ленинграда — жертв блокады, которая закончилась ровно 78 лет назад.Глава государства возложил цветы к братской могиле, в которой похоронен его брат, умерший ребенком в блокаду. Затем он прошел по центральной аллее мемориала и возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина".Во время церемонии прозвучал российский гимн. Путин остановился на несколько минут возле монумента, склонив голову. Завершилось мероприятие шествием военнослужащих под звуки оркестра, который исполнил песни "Шел солдат" и "От героев былых времен".На Пискаревском кладбище покоятся примерно полмиллиона жителей и защитников Ленинграда, это крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны. До сих пор удалось установить имена только примерно 150 тысяч из них, хотя поиски продолжаются.Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. Единственный путь, по которому в город доставляли продовольствие, — Дорога жизни, проложенная по льду Ладожского озера. Cуровой зимой 1941-1942 годов в Ленинграде ежедневно умирали несколько тысяч человек, а общее число жертв составляет, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только три процента из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные — от голода.Блокаду прорвали 18 января 1943-го, а полностью сняли 27 января 1944-го. Это День воинской славы России.
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Путин почтил память жертв блокады Ленинграда
Владимир Путин возложил венки и цветы на Пискаревском кладбище в Петербурге
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общество, санкт-петербург, владимир путин, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944)
13:17 27.01.2022 (обновлено: 16:26 27.01.2022)
 
Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

Президент Путин посетил Пискаревское кладбище и почтил память жертв блокады Ленинграда

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и почтил память жителей и защитников Ленинграда — жертв блокады, которая закончилась ровно 78 лет назад.
Глава государства возложил цветы к братской могиле, в которой похоронен его брат, умерший ребенком в блокаду. Затем он прошел по центральной аллее мемориала и возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина".
Во время церемонии прозвучал российский гимн. Путин остановился на несколько минут возле монумента, склонив голову. Завершилось мероприятие шествием военнослужащих под звуки оркестра, который исполнил песни "Шел солдат" и "От героев былых времен".
На Пискаревском кладбище покоятся примерно полмиллиона жителей и защитников Ленинграда, это крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны. До сих пор удалось установить имена только примерно 150 тысяч из них, хотя поиски продолжаются.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. Единственный путь, по которому в город доставляли продовольствие, — Дорога жизни, проложенная по льду Ладожского озера.
"Это место и боли, и гордости". Церемония в память о защитниках Ленинграда
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Церемония, посвященная 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, состоялась на Пискаревском мемориальном кладбище.

Памятные мероприятия по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
1 из 10

Церемония, посвященная 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, состоялась на Пискаревском мемориальном кладбище.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин принял участие в мероприятиях. Президент возложил цветы к братской могиле, а потом прошел к монументу "Мать-Родина". Глава государства на несколько минут остановился у памятника и склонил голову.

Президент РФ Владимир Путин Путин на торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады.
2 из 10

Владимир Путин принял участие в мероприятиях. Президент возложил цветы к братской могиле, а потом прошел к монументу "Мать-Родина". Глава государства на несколько минут остановился у памятника и склонил голову.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Военнослужащие почетного караула на церемонии возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина".

Военнослужащие почетного караула на торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
3 из 10

Военнослужащие почетного караула на церемонии возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Венки и цветы в память жертв блокады возложили также губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер Заксобрания города Александр Бельский, судьи Конституционного суда и депутаты Госдумы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
4 из 10

Венки и цветы в память жертв блокады возложили также губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер Заксобрания города Александр Бельский, судьи Конституционного суда и депутаты Госдумы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Участники торжественной траурной церемонии почтили память погибших минутой молчания.

Военнослужащие почетного караула на торжественно-траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
5 из 10

Участники торжественной траурной церемонии почтили память погибших минутой молчания.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Мероприятие завершилось шествием военнослужащих под звуки оркестра.

Музыканты военного оркестра почетного караула на торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище
6 из 10

Мероприятие завершилось шествием военнослужащих под звуки оркестра.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что приходит на Пискаревское кладбище каждый год в день освобождения города.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
7 из 10

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что приходит на Пискаревское кладбище каждый год в день освобождения города.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

"Это место и боли, и гордости. Мы, конечно, все испытываем скорбь по жертвам этого страшного преступления фашистов и в то же время гордость за несломленных ленинградцев", — сказала Матвиенко.

Памятный значок на верхней одежде участника торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище
8 из 10

"Это место и боли, и гордости. Мы, конечно, все испытываем скорбь по жертвам этого страшного преступления фашистов и в то же время гордость за несломленных ленинградцев", — сказала Матвиенко.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Пискаревское кладбище — крупнейшее братское захоронение времен Второй мировой войны.

Участники торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
9 из 10

Пискаревское кладбище — крупнейшее братское захоронение времен Второй мировой войны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Здесь покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда.

Мальчик возлагает цветы к вечному огню у монумента Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
10 из 10

Здесь покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Церемония, посвященная 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, состоялась на Пискаревском мемориальном кладбище.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
2 из 10

Владимир Путин принял участие в мероприятиях. Президент возложил цветы к братской могиле, а потом прошел к монументу "Мать-Родина". Глава государства на несколько минут остановился у памятника и склонил голову.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
3 из 10

Военнослужащие почетного караула на церемонии возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Венки и цветы в память жертв блокады возложили также губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер Заксобрания города Александр Бельский, судьи Конституционного суда и депутаты Госдумы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Участники торжественной траурной церемонии почтили память погибших минутой молчания.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Мероприятие завершилось шествием военнослужащих под звуки оркестра.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что приходит на Пискаревское кладбище каждый год в день освобождения города.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
8 из 10

"Это место и боли, и гордости. Мы, конечно, все испытываем скорбь по жертвам этого страшного преступления фашистов и в то же время гордость за несломленных ленинградцев", — сказала Матвиенко.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Пискаревское кладбище — крупнейшее братское захоронение времен Второй мировой войны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Здесь покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Cуровой зимой 1941-1942 годов в Ленинграде ежедневно умирали несколько тысяч человек, а общее число жертв составляет, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только три процента из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные — от голода.
Блокаду прорвали 18 января 1943-го, а полностью сняли 27 января 1944-го. Это День воинской славы России.
"Люди, приближающие победу": световые картины в память о блокаде Ленинграда
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Санкт-Петербург 27 января отмечает 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны.

Световая проекция на здание на Московском проспекте в Санкт-Петербурге к годовщине освобождения Ленинграда от блокады
1 из 7

Санкт-Петербург 27 января отмечает 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В канун памятной даты на фасадах зданий появились исторические световые проекции.

Световая проекция на фасаде Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге к годовщине освобождения Ленинграда от блокады
2 из 7

В канун памятной даты на фасадах зданий появились исторические световые проекции.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Инсталляции разместили на здании Российской национальной библиотеки и брандмауэрах домов.

Световые проекции на фасаде Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге
3 из 7

Инсталляции разместили на здании Российской национальной библиотеки и брандмауэрах домов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

"Люди, приближающие победу" — такой лозунг объединяет изображения участников событий тех лет.

Световая проекция на фасаде Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге к годовщине освобождения Ленинграда от блокады
4 из 7

"Люди, приближающие победу" — такой лозунг объединяет изображения участников событий тех лет.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

На фасаде библиотеки можно увидеть фото генерал-майора артиллерии Владимира Михалкина на наблюдательном пункте, капитана Петра Голодняка, регулировщицы одной из фронтовых дорог Евдокии Давыдовой и других.

Световые проекции на фасаде Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге
5 из 7

На фасаде библиотеки можно увидеть фото генерал-майора артиллерии Владимира Михалкина на наблюдательном пункте, капитана Петра Голодняка, регулировщицы одной из фронтовых дорог Евдокии Давыдовой и других.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Светопроекция на Московском проспекте посвящена ленинградскому трамваю, который имел для блокадного города огромное значение.

Световая проекция на здание на Московском проспекте в Санкт-Петербурге к годовщине освобождения Ленинграда от блокады
6 из 7

Светопроекция на Московском проспекте посвящена ленинградскому трамваю, который имел для блокадного города огромное значение.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Световые инсталляции будут работать до начала февраля.

Световые проекции на фасаде Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге
7 из 7

Световые инсталляции будут работать до начала февраля.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 7

Санкт-Петербург 27 января отмечает 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
2 из 7

В канун памятной даты на фасадах зданий появились исторические световые проекции.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
3 из 7

Инсталляции разместили на здании Российской национальной библиотеки и брандмауэрах домов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
4 из 7

"Люди, приближающие победу" — такой лозунг объединяет изображения участников событий тех лет.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
5 из 7

На фасаде библиотеки можно увидеть фото генерал-майора артиллерии Владимира Михалкина на наблюдательном пункте, капитана Петра Голодняка, регулировщицы одной из фронтовых дорог Евдокии Давыдовой и других.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
6 из 7

Светопроекция на Московском проспекте посвящена ленинградскому трамваю, который имел для блокадного города огромное значение.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
7 из 7

Световые инсталляции будут работать до начала февраля.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
 
ОбществоСанкт-ПетербургВладимир ПутинЛенинградБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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