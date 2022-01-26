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Украинские военные мечтают рвать россиян голыми руками
Украинские военные мечтают рвать россиян голыми руками - РИА Новости, 26.01.2022
Украинские военные мечтают рвать россиян голыми руками
В рамках нагнетания ситуации вокруг Украины Вашингтоном и Лондоном, а также подконтрольными им мировыми СМИ, наиболее непоследовательно ведет себя официальный... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T08:00
2022-01-26T07:58
авторы
украина
киев
верховная рада украины
россия
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В рамках нагнетания ситуации вокруг Украины Вашингтоном и Лондоном, а также подконтрольными им мировыми СМИ, наиболее непоследовательно ведет себя официальный Киев. Представители украинской власти в течение последних месяцев регулярно делают взаимоисключающие заявления и принимают хаотичные решения. От утверждений о том, что никаких намерений России вторгаться Киев не наблюдает, до разглагольствования на тему конкретных дат вторжения или раздачи оружия так называемым силам территориальной обороны.Последние дни не стали исключением. После заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) секретарь СНБО Данилов, президент Зеленский и премьер-министр Шмыгаль вещали о том, что ни малейших поводов для паники нет, нападения не ожидается, а уж сама Украина вообще стоит на позиции "миру — мир". Позже о том же заявил и министр обороны Резников.Но буквально несколькими часами ранее Зеленский во время встречи со служащими Службы внешней разведки по случаю Дня работника внешней разведки разродился весьма воинственным заявлением: "Украинская разведка всегда играла важную роль в противодействии внешним угрозам. Пора не только эффективно сдерживать, но и начать наступательные действия по отстаиванию национальных интересов Украины". Его можно трактовать и как призыв осуществлять агрессивные (например, террористические) действия на территории противника, которым Украина прямо, в том числе на законодательном уровне, определила исключительно Россию. А командующий украинскими Объединенными силами в Донбассе генерал-лейтенант Павлюк в тот же день не только назвал 20 февраля датой планируемого вторжения, но и пообещал "рвать россиян голыми руками".Разумеется, ввиду массированной пропагандистской атаки англосаксов и невнятных сигналов со стороны собственной власти украинское общество все больше погружается в состояние массового психоза, а обрушение экономики только ускоряется.Интересно, что официальный Киев уже несколько месяцев упорно заявляет, что именно Кремль проводит дезинформационную кампанию по поводу нападения, соответственно, "страной-агрессором" разжигается и паника на Украине. Эти заявления делались на фоне бесконечных публикаций в подконтрольных Вашингтону и Лондону СМИ, которые сплошным потоком идут с конца октября, и столь же бесконечных заявлений представителей власти США, Великобритании и их сателлитов. Продолжают они делаться и на фоне объявленной на этой неделе частичной эвакуации сотрудников посольств и членов семей дипломатов теми же США, Великобританией и примкнувших к ним Австралией и Японией. При этом российская сторона намерения нападать все это время опровергала, а российские СМИ всерьез к раздуваемой по этому поводу истерии не относились, да и не относятся до сих пор, обсуждая разве что тему возможных провокаций с украинской стороны.Но на фоне утверждений части представителей Киева об отсутствии перспектив войны (Резников даже сказал, что Россией не создано ни одной ударной группировки) меры, направленные на усиление эскалации, украинские власти демонстративно предпринимают. Войска к линии соприкосновения стягивают, вооружения и боеприпасы подвозят. Попытка массово привлечь женщин к воинской службе была из того же разряда, но, похоже, она не удалась. После сугубо негативной реакции общества на решение поставить их на воинский учет Зеленский сдал назад и поручил пересмотреть решение. А вот от создания так называемых сил территориальной обороны и раздачи им оружия в приграничных с Россией областях Киев не отказался. Притом что само это решение тоже неоднозначно воспринимается обществом — особенно той его частью, которой есть что терять.Дело в том, что в состав сил территориальной обороны набирают откровенный сброд, включая и бывших уголовников (привет 2014 году). Не исключено, что этот сброд можно будет как-то использовать в провокациях против России. Но еще более вероятно, что превратится он в то, во что должен: в вооруженные банды, которые займутся грабежом состоятельных соотечественников. А в случае перехода Украины к состоянию еще большей неуправляемости те могут составить костяк "мирных протестующих": наподобие тех, которые резвились в Алма-Ате.Да, украинское правительство 25 января приняло решение отозвать из Верховной рады внесенный еще летом людоедский законопроект о так называемом переходном периоде. Речь в нем шла о "прекрасной Украине будущего", которая будет контролировать Крым и весь Донбасс, с размахом поражать в правах местное население и промывать ему мозги, а территории застраивать бесчисленными памятниками и мемориалами в честь "перемоги" над Россией. Но не следует нынешний отзыв законопроекта воспринимать как отрезвление украинской власти или жест доброй воли с ее стороны. Данный шаг был одним из условий России по организации встречи на уровне советников лидеров стран "нормандской четверки", которая пройдет сегодня в Париже. А поскольку такие мероприятия являются определенным фетишем для Киева и к тому же против законопроекта выступали и Германия с Францией, это стало вполне допустимой уступкой со стороны Зеленского и главы его офиса Ермака. Которая ни на деэскалацию, ни тем более на выполнение Минских соглашений никак не повлияет.Во всей этой ситуации психоз, в который все больше погружается украинское общество, пока играет на руку киевским властям. Он оттесняет на задний план многочисленные экономические проблемы. И позволяет Шмыгалю делать удивительные заявления: например, что курс гривны падает в рамках экономической стабильности. Но на самом деле рынок коммерческих заимствований для Украины сегодня закрыт. Из страны бегут не только финансовые спекулянты, но и прекращает что-либо вкладывать собственный бизнес, который больше озабочен вывозом своих семей на Запад. Энергетический кризис тоже стоит в полный рост — 25 января Киев вновь обращался к Минску за аварийными поставками электроэнергии из-за аварийного отключения сразу двух блоков АЭС. И все эти проблемы засасывают Украину, как в воронку. И как украинская власть собирается из нее выбираться, решительно непонятно. Главное — чтобы не путем серьезной эскалации в Донбассе, которая будет на руку определенным силам на Западе, но может иметь самые серьезные последствия для Украины.
https://ria.ru/20220124/ukraina-1769303990.html
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https://radiosputnik.ria.ru/20211226/prizyv-1765560404.html
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Валерий Михайлов
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авторы, украина, киев, верховная рада украины, россия
08:00 26.01.2022
 

Украинские военные мечтают рвать россиян голыми руками

© REUTERS / Anna KudriavtsevaУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / Anna Kudriavtseva
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Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
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В рамках нагнетания ситуации вокруг Украины Вашингтоном и Лондоном, а также подконтрольными им мировыми СМИ, наиболее непоследовательно ведет себя официальный Киев. Представители украинской власти в течение последних месяцев регулярно делают взаимоисключающие заявления и принимают хаотичные решения. От утверждений о том, что никаких намерений России вторгаться Киев не наблюдает, до разглагольствования на тему конкретных дат вторжения или раздачи оружия так называемым силам территориальной обороны.
Последние дни не стали исключением. После заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) секретарь СНБО Данилов, президент Зеленский и премьер-министр Шмыгаль вещали о том, что ни малейших поводов для паники нет, нападения не ожидается, а уж сама Украина вообще стоит на позиции "миру — мир". Позже о том же заявил и министр обороны Резников.
Министр обороны Украины Алексей Резников выступил на заседании Верховной рады - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 18:28
Резников рассказал о развертывании территориальной обороны на Украине
Но буквально несколькими часами ранее Зеленский во время встречи со служащими Службы внешней разведки по случаю Дня работника внешней разведки разродился весьма воинственным заявлением: "Украинская разведка всегда играла важную роль в противодействии внешним угрозам. Пора не только эффективно сдерживать, но и начать наступательные действия по отстаиванию национальных интересов Украины". Его можно трактовать и как призыв осуществлять агрессивные (например, террористические) действия на территории противника, которым Украина прямо, в том числе на законодательном уровне, определила исключительно Россию. А командующий украинскими Объединенными силами в Донбассе генерал-лейтенант Павлюк в тот же день не только назвал 20 февраля датой планируемого вторжения, но и пообещал "рвать россиян голыми руками".
Разумеется, ввиду массированной пропагандистской атаки англосаксов и невнятных сигналов со стороны собственной власти украинское общество все больше погружается в состояние массового психоза, а обрушение экономики только ускоряется.
Люди с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
Вчера, 16:56Сказано в эфире
"Вот-вот нападет". В чьих интересах истерия вокруг "вторжения" на Украину?
Интересно, что официальный Киев уже несколько месяцев упорно заявляет, что именно Кремль проводит дезинформационную кампанию по поводу нападения, соответственно, "страной-агрессором" разжигается и паника на Украине. Эти заявления делались на фоне бесконечных публикаций в подконтрольных Вашингтону и Лондону СМИ, которые сплошным потоком идут с конца октября, и столь же бесконечных заявлений представителей власти США, Великобритании и их сателлитов. Продолжают они делаться и на фоне объявленной на этой неделе частичной эвакуации сотрудников посольств и членов семей дипломатов теми же США, Великобританией и примкнувших к ним Австралией и Японией. При этом российская сторона намерения нападать все это время опровергала, а российские СМИ всерьез к раздуваемой по этому поводу истерии не относились, да и не относятся до сих пор, обсуждая разве что тему возможных провокаций с украинской стороны.
Но на фоне утверждений части представителей Киева об отсутствии перспектив войны (Резников даже сказал, что Россией не создано ни одной ударной группировки) меры, направленные на усиление эскалации, украинские власти демонстративно предпринимают. Войска к линии соприкосновения стягивают, вооружения и боеприпасы подвозят. Попытка массово привлечь женщин к воинской службе была из того же разряда, но, похоже, она не удалась. После сугубо негативной реакции общества на решение поставить их на воинский учет Зеленский сдал назад и поручил пересмотреть решение. А вот от создания так называемых сил территориальной обороны и раздачи им оружия в приграничных с Россией областях Киев не отказался. Притом что само это решение тоже неоднозначно воспринимается обществом — особенно той его частью, которой есть что терять.
Люди с флагами ЕС и Украины на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
26 декабря 2021, 18:01В мире
Украинцы возмутились приказом ставить женщин на воинский учет
Дело в том, что в состав сил территориальной обороны набирают откровенный сброд, включая и бывших уголовников (привет 2014 году). Не исключено, что этот сброд можно будет как-то использовать в провокациях против России. Но еще более вероятно, что превратится он в то, во что должен: в вооруженные банды, которые займутся грабежом состоятельных соотечественников. А в случае перехода Украины к состоянию еще большей неуправляемости те могут составить костяк "мирных протестующих": наподобие тех, которые резвились в Алма-Ате.
Да, украинское правительство 25 января приняло решение отозвать из Верховной рады внесенный еще летом людоедский законопроект о так называемом переходном периоде. Речь в нем шла о "прекрасной Украине будущего", которая будет контролировать Крым и весь Донбасс, с размахом поражать в правах местное население и промывать ему мозги, а территории застраивать бесчисленными памятниками и мемориалами в честь "перемоги" над Россией. Но не следует нынешний отзыв законопроекта воспринимать как отрезвление украинской власти или жест доброй воли с ее стороны. Данный шаг был одним из условий России по организации встречи на уровне советников лидеров стран "нормандской четверки", которая пройдет сегодня в Париже. А поскольку такие мероприятия являются определенным фетишем для Киева и к тому же против законопроекта выступали и Германия с Францией, это стало вполне допустимой уступкой со стороны Зеленского и главы его офиса Ермака. Которая ни на деэскалацию, ни тем более на выполнение Минских соглашений никак не повлияет.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 20:39
Премьер Украины призвал не создавать факторов для давления на экономику
Во всей этой ситуации психоз, в который все больше погружается украинское общество, пока играет на руку киевским властям. Он оттесняет на задний план многочисленные экономические проблемы. И позволяет Шмыгалю делать удивительные заявления: например, что курс гривны падает в рамках экономической стабильности. Но на самом деле рынок коммерческих заимствований для Украины сегодня закрыт. Из страны бегут не только финансовые спекулянты, но и прекращает что-либо вкладывать собственный бизнес, который больше озабочен вывозом своих семей на Запад. Энергетический кризис тоже стоит в полный рост — 25 января Киев вновь обращался к Минску за аварийными поставками электроэнергии из-за аварийного отключения сразу двух блоков АЭС. И все эти проблемы засасывают Украину, как в воронку. И как украинская власть собирается из нее выбираться, решительно непонятно. Главное — чтобы не путем серьезной эскалации в Донбассе, которая будет на руку определенным силам на Западе, но может иметь самые серьезные последствия для Украины.
 
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