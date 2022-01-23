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В целях экономии газа зима на Украине может закончиться досрочно
В целях экономии газа зима на Украине может закончиться досрочно - РИА Новости, 23.01.2022
В целях экономии газа зима на Украине может закончиться досрочно
На днях бывшая чуть больше года назад исполняющей обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец хорошенько плеснула масла в огонь, заявив, что стране... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T08:00
2022-01-23T08:04
экономика
авторы
украина
словакия
европа
андрей коболев
хмельницкая аэс
оператор гтс украины
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На днях бывшая чуть больше года назад исполняющей обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец хорошенько плеснула масла в огонь, заявив, что стране не хватает двух миллиардов кубометров газа в первом квартале. И что в этой связи украинские власти могут начать отбирать (то есть воровать) российский газ из транзитного потока.Безусловно, бывшие руководители часто оказываются более трезвомыслящими и даже склонными к пессимизму, чем когда они занимают соответствующие должности. И Ольга Буславец тут не исключение. Однако примечательно, что официальные украинские власти, в том числе ответственные за энергетику, на сей раз предпочли никак не комментировать заявление своей коллеги, хотя ранее негативные прогнозы старались быстро опровергать.Нельзя сказать, что прогнозы Буславец стали громом среди ясного неба. О необходимости докупать в первом квартале импортный газ и о возможности его воровства из транзитной трубы первым в декабре прошлого года написал в письме, адресованном правительству, Министерству энергетики, офису президента и регулятору на рынке газа Сергей Макогон — генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), который как раз и отвечает за транзит газа. Сделал он это непублично, однако письмо утекло в "эфир". В нем было сказано о критической необходимости закупки за рубежом 1,5 миллиарда кубометров в первом квартале и о важности прекращения операторами газораспределительных сетей отбора (воровства) из транзитной трубы газа, закупленного ОГТСУ под производственно-технологические потери. Хор платных провластных блогеров в ответ запел песню: "Вы всё врете!"Третьего января уже этого года бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в своей статье подтвердил необходимость осуществления импорта в первом квартале и оценил минимальный его объем в два-три миллиарда кубометров. А в случае отсутствия импорта воровство газа из транзитной трубы он назвал неизбежным. В ответ ему "Укртрансгаз" ("дочка" "Нафтогаза", оператор подземных хранилищ) заявил о том, что 13,5 миллиарда кубометров голубого топлива вполне достаточно для прохождения отопительного сезона. Мол, в 2015-м и 2017-м в новый год входили с запасами в 11,3 и 11,8 миллиарда кубометров соответственно.Вроде бы правда, но не вся, поскольку в 2015-м и 2017-м весь газ в ПХГ контролировал "Нафтогаз", тогда как в нынешнем году 1,1 миллиарда кубометров на 1 января принадлежало другим владельцам. Кроме того, сейчас отличаются (и явно не в лучшую сторону) объемы запасов угля и состояние блоков ТЭС, объемы транзита российского газа и цена голубого топлива на европейском рынке. Большие объемы и существенно меньшая цена в 2015 и 2017 годах позволяли беспроблемно виртуально закупать газ в Европе, отбирая его из транзитной трубы.Буславец в своем прогнозе уточнила, что не хватить может двух миллиардов кубометров. Иначе — отбор газа из транзита. И снабдила прогноз некоторыми подробностями. На момент публикации ее заявления в ПХГ было 12,2 миллиарда кубометров (теперь 12,1), из которых 4,7 миллиарда составлял технологический минимум газа, который поднять из хранилищ нельзя, а 0,9 миллиарда кубометров принадлежали частным владельцам и даже не были растаможены. То есть реально в распоряжении оставалось 6,6 (теперь 6,5) миллиарда кубометров.Плюс есть еще один нюанс. Для прохождения холодной поры на Украине впервые зимой загрузили работой 14 из 15 энергоблоков АЭС. Благодаря этому, а также довольно теплой погоде и активным закупкам недешевого импортного угля энергосистема страны пока справляется с ходом отопительного сезона. Но за все нужно платить. Понятно, что опора энергосистемы на максимальную загрузку АЭС — в принципе рискованный эксперимент. В частности, слишком велика зависимость от аварийного отключения любого атомного энергоблока. Правда, пока и тут везет.Но ведь есть и технологические возможности: по информации Буславец, три из 14 энергоблоков работают недозагруженными, чтобы максимально продлить топливную кампанию. Понятно, что при этом они работают не в полную силу (минус один гигаватт мощности). Однако их все равно придется останавливать. Причем, согласно плану, второй блок Хмельницкой АЭС должен был уйти на капитальный ремонт 16 января, а первый блок Ровенской АЭС на средний ремонт — 18 января, но оба продолжают "трудиться", хотя и вполсилы. Наполовину загружен первый блок Запорожской АЭС, который должен остановиться на средний ремонт 1 марта. Буквально следом должен быть остановлен и третий блок Южноукраинской АЭС. Минус четыре блока в ходе отопительного сезона, а добавится в последний зимний месяц лишь один, который из ремонта должен выйти 10 февраля. И при относительно холодных конце зимы — начале весны энергосистеме может стать нехорошо.Кстати, "Нафтогаз" с 10 января все же начал импортные закупки, прикупив 3,3 миллиона кубометров в Словакии. Это пара процентов дневного потребления. Пятнадцатого января приобрели еще 2,3 миллиона кубометров. Но это, конечно, далеко не те темпы, которые позволят купить два или хотя бы полтора миллиарда кубометров за оставшиеся 70 дней первого квартала. Почем закупался газ, пока неизвестно. В декабре (а до 21 декабря небольшие закупки производились) его импортировали по 1185 долларов за тысячу кубометров (на фоне 202,5 доллара в том же месяце 2020-го). В январе — вряд ли сильно дешевле. Стало быть, "Нафтогазу", который традиционно пребывает в неважном финансовом состоянии из-за тотальной коррупции, нужно изыскать пару миллиардов долларов для закрытия дыры в ближайшее время.Иначе — или воровство и наверняка окончательная потеря российского транзита. Или еще один любопытный путь, которым, похоже, и пытаются пропетлять украинские власти. Официально они не ограничивают промышленных потребителей в поставках газа. Но создали такие дивные условия, что промышленность отказывается от него сама и останавливается, поскольку не в силах платить по 70 гривен (2,5 доллара) за кубометр. Очередной жертвой "успешной" энергетической политики стала стекольная отрасль, на днях объявившая об остановке сразу трех предприятий. И это не финиш — будут и другие.Может быть, если еще и погода смилостивится, этим путем пропетлять даже удастся. Однако не станет ли это для Украины пирровой победой? И главное — ведь на первом квартале жизнь не заканчивается. Украина и после него останется газодефицитной (а также угледефицитной и нефтедефицитной) страной. Но только еще без нескольких отраслей промышленности.
https://radiosputnik.ria.ru/20220122/gaz-1769045071.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220121/polsha-1768994900.html
https://ria.ru/20220120/gaz-1768826790.html
https://ria.ru/20220120/berbok-1768661356.html
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Валерий Михайлов
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Валерий Михайлов
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экономика, авторы, украина, словакия, европа, андрей коболев, хмельницкая аэс, оператор гтс украины, сергей макогон
08:00 23.01.2022 (обновлено: 08:04 23.01.2022)
 

В целях экономии газа зима на Украине может закончиться досрочно

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГазоизмерительная станция
Газоизмерительная станция - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
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На днях бывшая чуть больше года назад исполняющей обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец хорошенько плеснула масла в огонь, заявив, что стране не хватает двух миллиардов кубометров газа в первом квартале. И что в этой связи украинские власти могут начать отбирать (то есть воровать) российский газ из транзитного потока.
Безусловно, бывшие руководители часто оказываются более трезвомыслящими и даже склонными к пессимизму, чем когда они занимают соответствующие должности. И Ольга Буславец тут не исключение. Однако примечательно, что официальные украинские власти, в том числе ответственные за энергетику, на сей раз предпочли никак не комментировать заявление своей коллеги, хотя ранее негативные прогнозы старались быстро опровергать.
Нельзя сказать, что прогнозы Буславец стали громом среди ясного неба. О необходимости докупать в первом квартале импортный газ и о возможности его воровства из транзитной трубы первым в декабре прошлого года написал в письме, адресованном правительству, Министерству энергетики, офису президента и регулятору на рынке газа Сергей Макогон — генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), который как раз и отвечает за транзит газа. Сделал он это непублично, однако письмо утекло в "эфир". В нем было сказано о критической необходимости закупки за рубежом 1,5 миллиарда кубометров в первом квартале и о важности прекращения операторами газораспределительных сетей отбора (воровства) из транзитной трубы газа, закупленного ОГТСУ под производственно-технологические потери. Хор платных провластных блогеров в ответ запел песню: "Вы всё врете!"
Третьего января уже этого года бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в своей статье подтвердил необходимость осуществления импорта в первом квартале и оценил минимальный его объем в два-три миллиарда кубометров. А в случае отсутствия импорта воровство газа из транзитной трубы он назвал неизбежным. В ответ ему "Укртрансгаз" ("дочка" "Нафтогаза", оператор подземных хранилищ) заявил о том, что 13,5 миллиарда кубометров голубого топлива вполне достаточно для прохождения отопительного сезона. Мол, в 2015-м и 2017-м в новый год входили с запасами в 11,3 и 11,8 миллиарда кубометров соответственно.
Танкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
Вчера, 12:38В мире
США нашли Европе замену российскому газу на случай эскалации вокруг Украины
Вроде бы правда, но не вся, поскольку в 2015-м и 2017-м весь газ в ПХГ контролировал "Нафтогаз", тогда как в нынешнем году 1,1 миллиарда кубометров на 1 января принадлежало другим владельцам. Кроме того, сейчас отличаются (и явно не в лучшую сторону) объемы запасов угля и состояние блоков ТЭС, объемы транзита российского газа и цена голубого топлива на европейском рынке. Большие объемы и существенно меньшая цена в 2015 и 2017 годах позволяли беспроблемно виртуально закупать газ в Европе, отбирая его из транзитной трубы.
Буславец в своем прогнозе уточнила, что не хватить может двух миллиардов кубометров. Иначе — отбор газа из транзита. И снабдила прогноз некоторыми подробностями. На момент публикации ее заявления в ПХГ было 12,2 миллиарда кубометров (теперь 12,1), из которых 4,7 миллиарда составлял технологический минимум газа, который поднять из хранилищ нельзя, а 0,9 миллиарда кубометров принадлежали частным владельцам и даже не были растаможены. То есть реально в распоряжении оставалось 6,6 (теперь 6,5) миллиарда кубометров.
Плюс есть еще один нюанс. Для прохождения холодной поры на Украине впервые зимой загрузили работой 14 из 15 энергоблоков АЭС. Благодаря этому, а также довольно теплой погоде и активным закупкам недешевого импортного угля энергосистема страны пока справляется с ходом отопительного сезона. Но за все нужно платить. Понятно, что опора энергосистемы на максимальную загрузку АЭС — в принципе рискованный эксперимент. В частности, слишком велика зависимость от аварийного отключения любого атомного энергоблока. Правда, пока и тут везет.
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 20:30В мире
Поляки осадили журналиста, призвавшего отказаться от газа и нефти из РФ
Но ведь есть и технологические возможности: по информации Буславец, три из 14 энергоблоков работают недозагруженными, чтобы максимально продлить топливную кампанию. Понятно, что при этом они работают не в полную силу (минус один гигаватт мощности). Однако их все равно придется останавливать. Причем, согласно плану, второй блок Хмельницкой АЭС должен был уйти на капитальный ремонт 16 января, а первый блок Ровенской АЭС на средний ремонт — 18 января, но оба продолжают "трудиться", хотя и вполсилы. Наполовину загружен первый блок Запорожской АЭС, который должен остановиться на средний ремонт 1 марта. Буквально следом должен быть остановлен и третий блок Южноукраинской АЭС. Минус четыре блока в ходе отопительного сезона, а добавится в последний зимний месяц лишь один, который из ремонта должен выйти 10 февраля. И при относительно холодных конце зимы — начале весны энергосистеме может стать нехорошо.
Кстати, "Нафтогаз" с 10 января все же начал импортные закупки, прикупив 3,3 миллиона кубометров в Словакии. Это пара процентов дневного потребления. Пятнадцатого января приобрели еще 2,3 миллиона кубометров. Но это, конечно, далеко не те темпы, которые позволят купить два или хотя бы полтора миллиарда кубометров за оставшиеся 70 дней первого квартала. Почем закупался газ, пока неизвестно. В декабре (а до 21 декабря небольшие закупки производились) его импортировали по 1185 долларов за тысячу кубометров (на фоне 202,5 доллара в том же месяце 2020-го). В январе — вряд ли сильно дешевле. Стало быть, "Нафтогазу", который традиционно пребывает в неважном финансовом состоянии из-за тотальной коррупции, нужно изыскать пару миллиардов долларов для закрытия дыры в ближайшее время.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 23:09
В Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газ
Иначе — или воровство и наверняка окончательная потеря российского транзита. Или еще один любопытный путь, которым, похоже, и пытаются пропетлять украинские власти. Официально они не ограничивают промышленных потребителей в поставках газа. Но создали такие дивные условия, что промышленность отказывается от него сама и останавливается, поскольку не в силах платить по 70 гривен (2,5 доллара) за кубометр. Очередной жертвой "успешной" энергетической политики стала стекольная отрасль, на днях объявившая об остановке сразу трех предприятий. И это не финиш — будут и другие.
Может быть, если еще и погода смилостивится, этим путем пропетлять даже удастся. Однако не станет ли это для Украины пирровой победой? И главное — ведь на первом квартале жизнь не заканчивается. Украина и после него останется газодефицитной (а также угледефицитной и нефтедефицитной) страной. Но только еще без нескольких отраслей промышленности.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 06:44
В Германии рассказали, как Бербок "переобулась" в вопросе российского газа
 
ЭкономикаАвторыУкраинаСловакияЕвропаАндрей КоболевХмельницкая АЭСОператор ГТС УкраиныСергей Макогон
 
 
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