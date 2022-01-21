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Миллиардные вложения Украины в добычу газа дали ошеломляющий результат

Миллиардные вложения Украины в добычу газа дали ошеломляющий результат - РИА Новости, 21.01.2022

Миллиардные вложения Украины в добычу газа дали ошеломляющий результат

На Украине всплыла информация о том, кто и в каких объемах стал бенефициаром разворовывания миллиардов долларов, направленных на увеличение добычи газа. В... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T08:00

2022-01-21T08:00

2022-01-21T08:09

авторы

украина

виктор пинчук

леонид кучма

укргаздобыча

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На Украине всплыла информация о том, кто и в каких объемах стал бенефициаром разворовывания миллиардов долларов, направленных на увеличение добычи газа. В первых рядах "освоителей" этих средств оказался давний проводник интересов Запада на Украине — зять Леонида Кучмы и один из крупнейших украинских олигархов Виктор Пинчук, а также ряд иностранных компаний. И в целом это, разумеется, не удивляет. А вот тот факт, что Вашингтон дал добро на обнародование имен выгодоприобретателей этой наглой схемы, включая упомянутого Пинчука и иностранцев, выглядит достаточно любопытно.Еще в 2016 году украинское правительство утвердило Концепцию развития газодобывающей отрасли, которая предусматривала увеличение добычи газа государственной компанией "Укргаздобыча" ("дочкой" "Нафтогаза Украины") с 14,5 миллиарда кубометров в 2015 году до 20 миллиардов кубометров в 2020-м. Собственно, отсюда и возникло название "Программа 20/20".Результаты реализации этой программы оказались впечатляющими: в 2020 году добыча газа "Укргаздобычей" упала до 13,5 миллиарда кубометров, а в 2021-м продолжила падение до 12,9 миллиарда.То, что программа полностью провалилась, разумеется, секретом не было — писали об этом и мы. Впрочем, на Украине различные программы утверждаются правительством практически в еженедельном режиме и их провалы не являются чем-то необычным. Зачастую они готовятся только ради самого факта утверждения, после чего о них забывают: никто не финансирует и тем более не контролирует их выполнение.Но "Программа 20/20" — это случай иной. Она финансировалась щедро. Из открытых источников точно было известно, что на нее потратили свыше двух миллиардов долларов, после чего в 2019 году, когда стал очевиден провал, ее тихо свернули.Однако теперь стало понятно, что потрачено было сильно больше двух миллиардов: вплоть до пяти! Для понимания масштабов схемы скажем, что доходы государственного бюджета Украины в 2016 году, когда началась ее реализация, не дотягивали даже до 23 миллиардов долларов. Цинизм ситуации заключается в том, что деньги разворовывались под увеличение добычи газа на фоне стабильного ее падения и кратного роста ценника для бытовых и промышленных потребителей.Поживились в процессе реализации программы, безусловно, многие. Главным же выгодополучателем "Программы 20/20" оказался упомянутый выше Виктор Пинчук, получивший на счета своих компаний ООО "Интерпайп Украина" и ООО "Интерпайп Нико Тьюб" почти 17 миллиардов гривен (665 миллионов долларов). Якобы за поставку труб. Но существовали ли те трубы на самом деле и где они зарыты, если существовали, остается вопросом.Почетное второе место в освоении средств по программе заняло ООО "Эксперт Петролеум Украина": ему от украинских щедрот досталось более 7,4 миллиарда гривен (почти 290 миллионов долларов). "Дочка" румынской компании "Expert Petroleum Solution SRL" с конечными бенефициарами из Люксембурга, Бахрейна, Каймановых островов и Иордании выполняла договор "по увеличению добычи". Как и все прочие, выполнила его "успешно": увеличения добычи нет, но деньги освоены.Из попавших в десятку крупнейших получателей средств от "Укргаздобычи" выделяется аж пять компаний, связанных с бурением:Наверняка все они что-то и где-то бурили, но, по сути, единственный результат — это расходы "Укргаздобычи", которые суммарно на эти пять компаний составили почти 700 миллионов долларов.Далее в перечне присутствуют еще десятки как местных, так и западных, а также китайских и даже белорусских фирм. Но всем им перепали существенно меньшие суммы.Примечательно, что столь наглое разворовывание средств государственной компании происходило прямо на виду у целой антикоррупционной инфраструктуры, выстроенной Вашингтоном в Киеве и действующей под руководством из-за океана. Несоответствие расходов и поставленных целей полученным результатам антикоррупционеры не могли не замечать. Однако не замечали. И после сворачивания программы никто из правоохранителей так и не поинтересовался, куда и как были потрачены деньги. Может быть, потому что большая часть компаний-выгодополучателей имела западные корни?Интересно также, что нынче эти данные опубликовал проект "Наши деньги" (укр. "Наші гроші"), который позиционирует себя в качестве программы "антикоррупционных журналистских расследований". Но фактически он является структурой, сидящей на грантах различных западных фондов. Конечно, участники проекта не гнушаются при этом еще и собирать донаты и отрабатывать платные номера во внутриукраинских разборках, но только в рамках отсутствия противоречий с повесткой своих зарубежных хозяев. За четкое следование "линии партии" "Наши деньги" отмечены, например, международной премией Democracy Award-2017 за достижения в борьбе с коррупцией от нидерландского Национального фонда поддержки демократии.В общем, украинские "Наши деньги" — это что-то вроде сельского аналога британского Bellingcat. Только тот работает за деньги и в целях спецслужб своей страны, а эти за деньги и в целях западных грантодателей.Суть, однако, в том, что даже если информация об освоении миллиардов выделенных на увеличение газодобычи долларов досталась им не от покровителей, а каким-то иным путем, поделиться ею с широкой публикой "Наши деньги" могли только с согласия "старших товарищей".А вот почему эти "товарищи" решили слить неблаговидную информацию об участии в масштабной схеме воровства верного проводника их интересов на Украине Виктора Пинчука и даже собственно западных компаний, остается только догадываться. Однако какой бы ни была цель слива утекших в неизвестном направлении пяти миллиардов долларов, собранных "Нафтогазом Украины" с бытовых и промышленных потребителей за счет установления заоблачных цен, он все равно их не вернет. И даже ответственности за случившееся по местной традиции никто не понесет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220118/1768466793.html

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авторы, украина, виктор пинчук, леонид кучма, укргаздобыча