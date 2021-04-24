https://ria.ru/20210424/naftogaz-1729686898.html

"Нафтогаз Украины" посрамил "Газпром" своими финансовыми результатами

"Нафтогаз Украины" посрамил "Газпром" своими финансовыми результатами

На днях Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подала на рассмотрение Министерства экономики Украины проект финансового плана на 2021 год, в... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T08:00

2021-04-24T08:00

2021-04-24T08:00

министерство экономики украины

нафтогаз украины

украина

авторы

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На днях Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подала на рассмотрение Министерства экономики Украины проект финансового плана на 2021 год, в котором подведены предварительные итоги 2020-го, выраженные в удивительном результате: украинский газовый монополист понес убыток в 11,8 миллиарда гривен.В этой ситуации много анекдотичного, начиная с того, что за восемь лет цена газа на Украине выросла более чем в семь раз, а "Нафтогаз" без учета дочерних структур сконцентрировал в своих руках финансовый поток в 300 миллиардов гривен — почти четверть доходов государственного и всех местных бюджетов Украины.Кстати, размер убытков компании по итогам 2020 года вполне сопоставим с размерами убытков по итогам 2013 года. Хотя тогда "Нафтогаз" в значительной степени выполнял социальную функцию (продавал газ для населения по низкому тарифу), а сейчас выполняет функцию финансового пылесоса, опустошая и карманы обычных граждан, и счета предприятий. Еще смешнее, что финансовый план "Нафтогаза" на 2020 год был утвержден в конце декабря того же 2020 года, а в нем была запланирована прибыль в 11,5 миллиарда гривен. Само собой, никто всерьез не рассчитывал получить эти деньги, поскольку по итогам девяти месяцев убыток составлял 17 миллиардов гривен. Но такой план надо было утвердить, чтобы оправдать двукратное повышение зарплат работникам "Нафтогаза", и это было сделано.Кто-то может подумать, что убытки "Нафтогаза" в 2020 году связаны с пандемией и ее последствиями для экономики в целом и нефтегазового сектора в частности. Это не так.В 2019 году никакой пандемии не было, цены на газ для населения и промышленности на Украине были на рекордных уровнях. "Нафтогаз" по итогам года получил прибыль в 50,6 миллиарда гривен, но только потому, что ему нежданно-негаданно обломилась от "Газпрома" выплата штрафа величиной около 70 миллиардов гривен. То есть без этого штрафа "Нафтогаз" был бы убыточным (причем почти на 20 миллиардов гривен) и в 2019 году. Это с одной стороны. С другой — "Нафтогаз" ведь не продает газ на экспорт и потому не пострадал в 2020 году от падения экспортных цен, как тот же "Газпром". Наоборот, имел возможность покупать дешевый газ. Тот факт, что он продолжал закупать его через фирмы-"прокладки" по завышенной цене, — это вопрос политики и коррупции, но даже при этом закупочная цена существенно упала. Кроме того, надо иметь в виду, что, например, в 2020 году 16 миллиардов кубометров газа было добыто дочерними структурами "Нафтогаза", а импортировано было всего 2,1 миллиарда кубометров. Годом ранее при такой же добыче импортировано было 14,3 миллиарда кубометров. То есть большая часть газа у "Нафтогаза" — собственной добычи. Но его бывший заместитель Юрий Витренко заявил, что себестоимость добычи составляет 2600 гривен (92,5 доллара) за тысячу кубометров. Впрочем, эксперты ставят под сомнение и это утверждение, считая, что куда ближе к правде — 50-70 долларов за тысячу кубометров. При этом даже в мае — июне, когда наблюдался пик падения цен, "Нафтогаз" продавал газ на уровне озвученной себестоимости плюс немало брал за доставку. Большую же часть года цена и для промышленности, и для населения была в два-три раза выше себестоимости. А сейчас, например, в рамках аттракциона невиданной щедрости, инициированного Зеленским, цена газа для населения ограничена на уровне семи тысяч гривен (плюс к этому население платит пару тысяч за доставку). Даже без учета стоимости доставки "Нафтогаз" работает со скромной наценкой в 170 процентов и очень от этого страдает. Для промышленности же цена втрое превышает себестоимость. Если же ориентироваться на размеры себестоимости, которые озвучивают эксперты, то наценка "Нафтогаза" четырех-пятикратная.Формально украинская власть имплементирует немало европейских директив, касающихся рынка газа, в частности допускает на него независимых поставщиков. Но в условиях монопольного доступа "Нафтогаза" к газу украинской добычи (он контролирует более 70 процентов добычи) весь этот псевдорынок газа — чистая фикция.Откуда же берется "конская" цена газа, по которой его отпускает "Нафтогаз"? Ну как же, есть формула: цена газа на газовом хабе TTF в Нидерландах (где газ Украиной не закупается) плюс несуществующая транспортировка оттуда до границы Украины! Ее бенефициарами выступают западные кураторы Украины и их местные назначенцы, руководящие рынком газа. Ведь государственный "Нафтогаз" нынче контролируется не правительством Украины, а наблюдательным советом, состоящим из представителей этих самых кураторов. Ими же назначен руководить компанией Андрей Коболев, мама которого обитает в штате Мэриленд, получая там переводы от сына.Кстати, технократы-европейцы из секретариата Европейского энергетического сообщества, не являясь участниками схемы, ею не очень довольны. Они уже неоднократно направляли украинскому правительству письма о том, что упомянутая выше формула не имеет никакого отношения к рынку, ее следует отменять, а добываемый дочерними структурами "Нафтогаза" газ продавать на свободной бирже. Но людей, которые принимают решения и участвуют в освоении средств, всасываемых финансовым пылесосом, все устраивает. Поэтому никакой реакции с украинской стороны на эти письма нет.Как же при этом получается, что "Нафтогаз" находится в убытках? Тут много составляющих: и закупки российского газа через фирмы-"прокладки" по существенно завышенным ценам, и закупки бывшего в употреблении десятилетиями оборудования под видом нового, и немаленький фонд оплаты труда (зарплаты членов правления измеряются сотнями тысяч долларов в месяц), ну и, конечно же, инвестиционные проекты.Только на начатый в 2015 году проект "20/20", который предполагал выход к 2020 году на добычу 20 миллиардов кубометров газа, ушло более двух миллиардов долларов. После чего проект тихо свернули. Но этот проект был громко распиарен, поэтому о его "результатах" стало известно. Безвестных же инвестиционных проектов — десятки. С итогами, аналогичными проекту "20/20".

https://ria.ru/20210418/gaz-1728426103.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210131/protesty-1595393710.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210416/zelenskiy-1728551435.html

https://ria.ru/20210412/ukraina-1727906705.html

https://ria.ru/20210410/tranzit-1727649699.html

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Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

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Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

министерство экономики украины, нафтогаз украины, украина, авторы