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Зеленский наказал Вашингтон за высокомерие на миллиарды долларов
Зеленский наказал США за высокомерие на миллиарды долларов - РИА Новости, 29.09.2021
Зеленский наказал США за высокомерие на миллиарды долларов
В Киеве продолжается скандал, связанный с борьбой за контроль над крупнейшей украинской компанией "Нафтогаз Украины". В понедельник, 27 сентября, из правления... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T08:00
2021-09-29T08:08
авторы
украина
киев
сша
европа
газпром
нафтогаз украины
юрий витренко
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В Киеве продолжается скандал, связанный с борьбой за контроль над крупнейшей украинской компанией "Нафтогаз Украины". В понедельник, 27 сентября, из правления были уволены последние люди предыдущего руководителя компании — Андрея Коболева. Несколькими днями ранее покинули свои места в составе наблюдательного совета (НС) компании подавшие в отставку 7 сентября три так называемых независимых члена: Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден. А вместе с ними в отставку подали и два иностранца в правлении государственной компании: Отто Ватерландер и Петер Стефанус ван Дрил.Нынешний председатель правления, являющийся ставленником офиса президента Зеленского, Юрий Витренко давно хотел избавиться от людей из предыдущей команды, но "крыша" в лице контролируемого Западом НС не давала этого сделать.По поводу перехвата контроля над "Нафтогазом" обеспокоенность высказал и официально Государственный департамент США, и персонально Виктория Нуланд во время киевского форума "Ялтинская европейская стратегия". Мол, в управлении "Нафтогаза" кризис и риски нерациональных решений.Но давайте разберемся, что собой представляло "рациональное" управление "Нафтогазом" под руководством западных представителей. И за что так серьезно сцепилось окружение Зеленского с "западными партнерами".Уходящий исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер в последний день своего пребывания на посту наговорил много интересного.В частности, он заявил, что "не хочет быть частью нечестной игры", имея в виду назначение председателем правления Юрия Витренко.Но еще более интересным было его откровение о том, что себестоимость добычи одного кубометра газа на Украине составляет всего одну гривну. Ранее Витренко заявлял о себестоимости в 2,6 гривны, что вызывало обоснованные сомнения, ведь "Нафтогаз" "юзает" скважины, пробуренные в основном еще при СССР, и месторождения, открытые исключительно тогда. Так что в информацию Ватерландера веры больше.Далее он рассказал, что при этом "Нафтогаз" занимается благотворительностью, продавая газ населению по семь гривен за кубометр, зарабатывая жалкие шесть гривен на кубометре, то есть 600 процентов сверху, а мог бы продавать на рынке по 20-30 гривен. И вот тут господин Ватерландер говорит неправду, потому что часть газа компания продает на рынке, а там наценка составляет две-три тысячи процентов.Все это касается газа внутренней добычи, который в украинском потреблении составляет около двух третей. Конкретно дочерние компании "Нафтогаза" добывают почти 15 миллиардов кубометров газа. Несложно подсчитать, что себестоимость для компании составляет 15 миллиардов гривен, а полученная выручка при средней цене порядка 11 гривен за кубометр — 165 миллиардов гривен. Прибыль — скромные 150 миллиардов гривен, или 5,5 миллиарда долларов.Да, часть из них попадает в бюджет в виде налогов. Но и оставшиеся примерно три миллиарда долларов — совсем неплохо.Конечно, эти деньги еще как-то нужно вывести из государственной компании. Для этого существовали отнюдь не только грандиозные зарплаты с умопомрачительными премиями, но и так называемые инвестиционные проекты и программы. Например, можно вспомнить инвестиционную программу "20/20". Она предполагала, что к 2020 году "Нафтогаз" будет добывать 20 миллиардов кубометров газа. На нее было потрачено два миллиарда долларов. Добыча газа не увеличилась, а сократилась на 1,5-2 миллиарда кубометров. Программу тихо свернули.Не хуже ребята работали и с импортным "нероссийским" газом. Например, в августе средняя цена закупки газа Украиной составила 428 долларов за тысячу кубометров на западной границе. В эту цену включена несуществующая доставка до границ Украины — на самом деле газ отбирается на ее территории. Потом к ней добавляется еще и несуществующая доставка по территории Украины.При этом европейские трейдеры, продающие этот газ, закупали его у "Газпрома" по цене от 150 долларов (на электронной торговой площадке "Газпрома" прошлой зимой) до 250-270 долларов по долгосрочным контрактам.Наивно думать, что руководство "Нафтогаза" зарабатывало только на цене несуществующей доставки — откаты при закупках с такой маржинальностью неизбежны. Упорный отказ руководства "Нафтогаза", состоявшего из иностранных безупречно честных менеджеров и их местных подельников, от заключения долгосрочных контрактов (и не только с "Газпромом", но и с крупными европейскими трейдерами), создание швейцарской "дочки" "Нафтогаза" — это все звенья одной цепи. Цель которой — получение сверхприбыли и ее "парковка" на Западе. Что в отношении закупок импортного газа происходило автоматически. При этом если предположить, что руководству "Нафтогаза" в описанной схеме доставалось на каждой тысяче кубометров по 100-120 долларов (откат плюс цена несуществующей доставки), то на импорте десяти миллиардов кубометров они имели 1-1,2 миллиарда долларов.То есть совокупно по двум направлениям речь идет о "нахлобучивании" украинских "нерабов" на четыре и более миллиардов долларов в год! Для нищей страны выплата такого колониального налога с одного только газового сектора — это очень неплохо.При этом менеджмент "Нафтогаза" настолько погряз в коррупции и обнаглел, что умудрился по итогам прошлого года показать еще и рекордный убыток в 19 миллиардов гривен, не забыв выписать себе огромные премии. Думается, нынешним масштабам могли бы позавидовать и такие специалисты по газовым схемам, как Юлия Тимошенко или Дмитрий Фирташ. Хотя трудились они в куда более тучные для Украины времена.Но реализованная на Украине под бдительным руководством "западных партнеров" схема заключается не только в зарабатывании и выведении из страны сверхприбылей. В ее основе лежит также создание из "Нафтогаза" финансового пылесоса, который вытягивает деньги из карманов украинцев и — что еще важнее — обескровливает и убивает местную перерабатывающую промышленность. При этом сама добыча деградирует и сокращается.Остается добавить, что "крестным отцом" этой схемы был Амос Хохштейн, работавший до осени прошлого года рядовым членом НС "Нафтогаза". Теперь же он пошел на повышение, став старшим советником по энергобезопасности США, ответственным за сделку с Германией по "Северному потоку — 2", и даже выступает с требованиями к России увеличить прокачку газа через Украину.Не стоит думать, что окружение Зеленского спит и видит, как бы разрушить эту схему. У этих ребят вполне здоровый аппетит, и они лишь хотят ее возглавить. Вопрос в том, насколько готовы удовлетворять их аппетиты "западные партнеры".
https://ria.ru/20210914/zelenskiy-1749904646.html
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https://radiosputnik.ria.ru/20210926/ukraina-1751853259.html
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Валерий Михайлов
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авторы, украина, киев, сша, европа, газпром, нафтогаз украины, юрий витренко, северный поток — 2, россия
08:00 29.09.2021 (обновлено: 08:08 29.09.2021)
 

Зеленский наказал США за высокомерие на миллиарды долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины"
Здание национальной акционерной компании Нафтогаз-Украины - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
Все материалы
В Киеве продолжается скандал, связанный с борьбой за контроль над крупнейшей украинской компанией "Нафтогаз Украины". В понедельник, 27 сентября, из правления были уволены последние люди предыдущего руководителя компании — Андрея Коболева. Несколькими днями ранее покинули свои места в составе наблюдательного совета (НС) компании подавшие в отставку 7 сентября три так называемых независимых члена: Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден. А вместе с ними в отставку подали и два иностранца в правлении государственной компании: Отто Ватерландер и Петер Стефанус ван Дрил.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
14 сентября, 08:00
Зеленский попытался отнять нефть и газ у американцев
Нынешний председатель правления, являющийся ставленником офиса президента Зеленского, Юрий Витренко давно хотел избавиться от людей из предыдущей команды, но "крыша" в лице контролируемого Западом НС не давала этого сделать.
По поводу перехвата контроля над "Нафтогазом" обеспокоенность высказал и официально Государственный департамент США, и персонально Виктория Нуланд во время киевского форума "Ялтинская европейская стратегия". Мол, в управлении "Нафтогаза" кризис и риски нерациональных решений.
Но давайте разберемся, что собой представляло "рациональное" управление "Нафтогазом" под руководством западных представителей. И за что так серьезно сцепилось окружение Зеленского с "западными партнерами".
Уходящий исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер в последний день своего пребывания на посту наговорил много интересного.
В частности, он заявил, что "не хочет быть частью нечестной игры", имея в виду назначение председателем правления Юрия Витренко.
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 20:22
Суд признал увольнение Витренко с поста главы "Нафтогаза" законным
Но еще более интересным было его откровение о том, что себестоимость добычи одного кубометра газа на Украине составляет всего одну гривну. Ранее Витренко заявлял о себестоимости в 2,6 гривны, что вызывало обоснованные сомнения, ведь "Нафтогаз" "юзает" скважины, пробуренные в основном еще при СССР, и месторождения, открытые исключительно тогда. Так что в информацию Ватерландера веры больше.
Далее он рассказал, что при этом "Нафтогаз" занимается благотворительностью, продавая газ населению по семь гривен за кубометр, зарабатывая жалкие шесть гривен на кубометре, то есть 600 процентов сверху, а мог бы продавать на рынке по 20-30 гривен. И вот тут господин Ватерландер говорит неправду, потому что часть газа компания продает на рынке, а там наценка составляет две-три тысячи процентов.
Все это касается газа внутренней добычи, который в украинском потреблении составляет около двух третей. Конкретно дочерние компании "Нафтогаза" добывают почти 15 миллиардов кубометров газа. Несложно подсчитать, что себестоимость для компании составляет 15 миллиардов гривен, а полученная выручка при средней цене порядка 11 гривен за кубометр — 165 миллиардов гривен. Прибыль — скромные 150 миллиардов гривен, или 5,5 миллиарда долларов.
Да, часть из них попадает в бюджет в виде налогов. Но и оставшиеся примерно три миллиарда долларов — совсем неплохо.
Конечно, эти деньги еще как-то нужно вывести из государственной компании. Для этого существовали отнюдь не только грандиозные зарплаты с умопомрачительными премиями, но и так называемые инвестиционные проекты и программы. Например, можно вспомнить инвестиционную программу "20/20". Она предполагала, что к 2020 году "Нафтогаз" будет добывать 20 миллиардов кубометров газа. На нее было потрачено два миллиарда долларов. Добыча газа не увеличилась, а сократилась на 1,5-2 миллиарда кубометров. Программу тихо свернули.
Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода Касимовское ПХГ — КС Воскресенск в Московской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
Вчера, 13:11
В Кремле прокомментировали поставки российского газа в обход Украины
Не хуже ребята работали и с импортным "нероссийским" газом. Например, в августе средняя цена закупки газа Украиной составила 428 долларов за тысячу кубометров на западной границе. В эту цену включена несуществующая доставка до границ Украины — на самом деле газ отбирается на ее территории. Потом к ней добавляется еще и несуществующая доставка по территории Украины.
При этом европейские трейдеры, продающие этот газ, закупали его у "Газпрома" по цене от 150 долларов (на электронной торговой площадке "Газпрома" прошлой зимой) до 250-270 долларов по долгосрочным контрактам.
Наивно думать, что руководство "Нафтогаза" зарабатывало только на цене несуществующей доставки — откаты при закупках с такой маржинальностью неизбежны. Упорный отказ руководства "Нафтогаза", состоявшего из иностранных безупречно честных менеджеров и их местных подельников, от заключения долгосрочных контрактов (и не только с "Газпромом", но и с крупными европейскими трейдерами), создание швейцарской "дочки" "Нафтогаза" — это все звенья одной цепи. Цель которой — получение сверхприбыли и ее "парковка" на Западе. Что в отношении закупок импортного газа происходило автоматически. При этом если предположить, что руководству "Нафтогаза" в описанной схеме доставалось на каждой тысяче кубометров по 100-120 долларов (откат плюс цена несуществующей доставки), то на импорте десяти миллиардов кубометров они имели 1-1,2 миллиарда долларов.
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 10:24В мире
Цены на газ для населения на Украине вырастут в полтора раза
То есть совокупно по двум направлениям речь идет о "нахлобучивании" украинских "нерабов" на четыре и более миллиардов долларов в год! Для нищей страны выплата такого колониального налога с одного только газового сектора — это очень неплохо.
При этом менеджмент "Нафтогаза" настолько погряз в коррупции и обнаглел, что умудрился по итогам прошлого года показать еще и рекордный убыток в 19 миллиардов гривен, не забыв выписать себе огромные премии. Думается, нынешним масштабам могли бы позавидовать и такие специалисты по газовым схемам, как Юлия Тимошенко или Дмитрий Фирташ. Хотя трудились они в куда более тучные для Украины времена.
Но реализованная на Украине под бдительным руководством "западных партнеров" схема заключается не только в зарабатывании и выведении из страны сверхприбылей. В ее основе лежит также создание из "Нафтогаза" финансового пылесоса, который вытягивает деньги из карманов украинцев и — что еще важнее — обескровливает и убивает местную перерабатывающую промышленность. При этом сама добыча деградирует и сокращается.
Объекты газопровода Ямал — Европа в Польше - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 01:54
США выступили с требованием к России из-за газового кризиса в Европе
Остается добавить, что "крестным отцом" этой схемы был Амос Хохштейн, работавший до осени прошлого года рядовым членом НС "Нафтогаза". Теперь же он пошел на повышение, став старшим советником по энергобезопасности США, ответственным за сделку с Германией по "Северному потоку — 2", и даже выступает с требованиями к России увеличить прокачку газа через Украину.
Не стоит думать, что окружение Зеленского спит и видит, как бы разрушить эту схему. У этих ребят вполне здоровый аппетит, и они лишь хотят ее возглавить. Вопрос в том, насколько готовы удовлетворять их аппетиты "западные партнеры".
 
АвторыУкраинаКиевСШАЕвропаГазпромНафтогаз УкраиныЮрий ВитренкоСеверный поток — 2Россия
 
 
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