США выступили с требованием к России из-за газового кризиса в Европе
Представитель Госдепа США Хохштейн: Россия должна обеспечить Европу газом через Украину
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Представитель Госдепа США Амос Хохштейн в беседе с Bloomberg потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину.
Американский чиновник назвал "вызывающим беспокойство" отказ "Газпрома" забронировать дополнительные объемы транзита газа через украинскую территорию на октябрь.
"В действительности через Украину пролегают газопроводы с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину", — заявил Хохштейн.
При этом представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов обвинил Москву в желании ускорить запуск "Северного потока — 2".
Цены на газ в Европе бьют рекорды — стоимость фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, 15 сентября в моменте достигала 963,9 доллара за тысячу кубометров, а 20 сентября расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара.
"Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а в пятницу глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время.
При этом "Газпром" 17 сентября подчеркнул, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки — в силу имеющихся возможностей. Это была реакция на письмо нескольких депутатов Европарламента, которые попросили Еврокомиссию проанализировать действия "Газпрома" в связи с ростом цен на газ.
Средняя заполненность газовых хранилищ в Европе по состоянию на 19 сентября составляла 72 процента, что почти на 14 процентных пунктов ниже показателя за последние пять лет.
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