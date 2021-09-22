https://ria.ru/20210922/gaz-1751224905.html

США выступили с требованием к России из-за газового кризиса в Европе

США выступили с требованием к России из-за газового кризиса в Европе - РИА Новости, 22.09.2021

США выступили с требованием к России из-за газового кризиса в Европе

Представитель Госдепа США Амос Хохштейн в беседе с Bloomberg потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T01:54

2021-09-22T01:54

2021-09-22T01:54

экономика

в мире

украина

сша

москва

еврокомиссия

газпром

алексей миллер

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Представитель Госдепа США Амос Хохштейн в беседе с Bloomberg потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину.Американский чиновник назвал "вызывающим беспокойство" отказ "Газпрома" забронировать дополнительные объемы транзита газа через украинскую территорию на октябрь.При этом представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов обвинил Москву в желании ускорить запуск "Северного потока — 2".Цены на газ в Европе бьют рекорды — стоимость фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, 15 сентября в моменте достигала 963,9 доллара за тысячу кубометров, а 20 сентября расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара."Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а в пятницу глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время.При этом "Газпром" 17 сентября подчеркнул, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки — в силу имеющихся возможностей. Это была реакция на письмо нескольких депутатов Европарламента, которые попросили Еврокомиссию проанализировать действия "Газпрома" в связи с ростом цен на газ.Средняя заполненность газовых хранилищ в Европе по состоянию на 19 сентября составляла 72 процента, что почти на 14 процентных пунктов ниже показателя за последние пять лет.

https://ria.ru/20210917/gaz-1750381972.html

https://ria.ru/20210919/gazprom-1750754229.html

https://ria.ru/20210920/kholod-1750805003.html

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экономика, в мире, украина, сша, москва, еврокомиссия, газпром, алексей миллер, северный поток — 2, европарламент, россия, амос хохштейн, государственный департамент сша