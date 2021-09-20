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"Газпром" не стал бронировать мощности для транзита через Украину в октябре
"Газпром" не стал бронировать мощности для транзита через Украину в октябре - РИА Новости, 20.09.2021
"Газпром" не стал бронировать мощности для транзита через Украину в октябре
"Газпром" не забронировал дополнительные объемы транзита газа через Украину на октябрь, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:24
2021-09-20T15:30
экономика
украина
газпром
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. "Газпром" не забронировал дополнительные объемы транзита газа через Украину на октябрь, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.Всего на аукционе в понедельник можно было выбрать мощности на 9,8 миллиона кубометров в сутки.С мая по август "Газпром" выкупал все предлагавшиеся дополнительные объемы по транзиту через Украину в размере 15 миллионов "кубов" в сутки, а в сентябре забронировал только четыре процента — 650 тысяч кубометров в день.Согласно пятилетнему транзитному контракту, подписанному в конце 2019 года, российская компания гарантирует Украине прокачку 65 миллиардов "кубов" газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре. Таким образом, в 2021-м объем контрактных обязательств находится на уровне примерно 109 миллионов кубометров ежесуточно.Кроме того, по данным платформы GSA Platform, "Газпром" забронировал для транзита через Польшу в октябре мощности в размере 31,3 миллиона кубометров в сутки по газопроводу "Ямал — Европа" из предлагавшихся 89,1 миллиона кубов.
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экономика, украина, газпром
13:24 20.09.2021 (обновлено: 15:30 20.09.2021)
 
"Газпром" не стал бронировать мощности для транзита через Украину в октябре

"Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину в октябре

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. "Газпром" не забронировал дополнительные объемы транзита газа через Украину на октябрь, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.
Всего на аукционе в понедельник можно было выбрать мощности на 9,8 миллиона кубометров в сутки.
С мая по август "Газпром" выкупал все предлагавшиеся дополнительные объемы по транзиту через Украину в размере 15 миллионов "кубов" в сутки, а в сентябре забронировал только четыре процента — 650 тысяч кубометров в день.
Согласно пятилетнему транзитному контракту, подписанному в конце 2019 года, российская компания гарантирует Украине прокачку 65 миллиардов "кубов" газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре. Таким образом, в 2021-м объем контрактных обязательств находится на уровне примерно 109 миллионов кубометров ежесуточно.
Кроме того, по данным платформы GSA Platform, "Газпром" забронировал для транзита через Польшу в октябре мощности в размере 31,3 миллиона кубометров в сутки по газопроводу "Ямал — Европа" из предлагавшихся 89,1 миллиона кубов.
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