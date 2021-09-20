https://ria.ru/20210920/gaz-1750958469.html

"Газпром" не стал бронировать мощности для транзита через Украину в октябре

"Газпром" не стал бронировать мощности для транзита через Украину в октябре - РИА Новости, 20.09.2021

"Газпром" не стал бронировать мощности для транзита через Украину в октябре

"Газпром" не забронировал дополнительные объемы транзита газа через Украину на октябрь, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:24

2021-09-20T13:24

2021-09-20T15:30

экономика

украина

газпром

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. "Газпром" не забронировал дополнительные объемы транзита газа через Украину на октябрь, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.Всего на аукционе в понедельник можно было выбрать мощности на 9,8 миллиона кубометров в сутки.С мая по август "Газпром" выкупал все предлагавшиеся дополнительные объемы по транзиту через Украину в размере 15 миллионов "кубов" в сутки, а в сентябре забронировал только четыре процента — 650 тысяч кубометров в день.Согласно пятилетнему транзитному контракту, подписанному в конце 2019 года, российская компания гарантирует Украине прокачку 65 миллиардов "кубов" газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре. Таким образом, в 2021-м объем контрактных обязательств находится на уровне примерно 109 миллионов кубометров ежесуточно.Кроме того, по данным платформы GSA Platform, "Газпром" забронировал для транзита через Польшу в октябре мощности в размере 31,3 миллиона кубометров в сутки по газопроводу "Ямал — Европа" из предлагавшихся 89,1 миллиона кубов.

https://ria.ru/20210918/potok-1750687703.html

украина

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экономика, украина, газпром