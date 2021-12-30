https://ria.ru/20211230/ukraina-1766070668.html

Шах и мат "Газпрому": Украина зимой прекратит транзит российского газа

Шах и мат "Газпрому": Украина зимой прекратит транзит российского газа - РИА Новости, 30.12.2021

Шах и мат "Газпрому": Украина зимой прекратит транзит российского газа

К концу первого месяца зимы на Украине все же обнаружили наличие проблем с запасами газа и спецификой его потребления, которые могут уже в феврале привести к... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T08:00

2021-12-30T08:00

2021-12-30T07:59

авторы

экономика

украина

европа

газпром

нафтогаз украины

юрий витренко

оператор гтс украины

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К концу первого месяца зимы на Украине все же обнаружили наличие проблем с запасами газа и спецификой его потребления, которые могут уже в феврале привести к срыву транзита и перебоям в местных поставках. В частности, с письмом, сигнализирующим об этих проблемах, в правительство, Министерство энергетики, офис президента и к регулятору на рынке газа обратился генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон. А обнародовал послание народный депутат и экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины (то есть человек, имеющий представление о рассматриваемой теме) Алексей Кучеренко.Вообще-то о грядущих проблемах на рынке газа в связи с минимальной его закачкой в хранилища и, как следствие, с довольно скромными запасами накануне зимы, да еще и на фоне провала планов по накоплению угля Украину кто только не предупреждал. Однако в украинском правительстве пели и продолжают петь песню "Все хорошо, прекрасная маркиза". Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко до недавних пор подпевал правительственному хору и только на днях сообщил о том, что газа зимой хватит только для населения, а для промышленности его придется докупать в Европе по рыночным (читай спотовым) ценам. Причем в этот раз, похоже, далеко не весь удастся купить там виртуально, просто отобрав из транзитной трубы. Глава же ОГТСУ Сергей Макогон пока о проблемах помалкивал, зато постоянно трещал о коварстве "Газпрома", который создал дефицит газа в Европе, спровоцировав ценовое ралли на тамошнем рынке.И вот пан Макогон прозрел, очевидно, почувствовав пятой точкой, что именно его могут сделать крайним в случае коллапса на рынке украинском. В письме он указал на то, что должен был донести до вышестоящих товарищей еще три месяца назад, но почему-то этого не сделал. А именно: что "Нафтогаз" игнорирует постановление украинского правительства и поручение премьер-министра к протоколу заседания Совета национальной безопасности и обороны, согласно которым он должен поставлять газ операторам газораспределительных систем (операторам ГРС) для покрытия производственно-технологических потерь газа по утвержденным тарифам. Он тупо не заключает договоры с операторами ГРС и газ им не отпускает. Почему — понятно: не хочет продавать газ по тарифу 7,42 гривны (20-21 рубль) за кубометр, когда на рынке выставляет его по 73,3 гривны (200 рублей) за тот же кубометр!К слову, ситуация с "Нафтогазом" просто великолепная. Продаваемый на рынке по 73,3 гривны за кубометр газ преимущественно имеет местное происхождение, а себестоимость его добычи составляет по разным оценкам от одной гривны (2,75 рубля) до 2,6 гривны (семь рублей) за кубометр. Причем верхняя оценка принадлежит как раз Витренко незадолго до его назначения на должность главы компании. Вторая по объему доля реализуемого газа принадлежит голубому топливу, импортированному в прошлом году по 2,6-3,3 гривны (семь — девять рублей) за кубометр. В уходящем году газ импортировался в мизерных объемах и серьезно на общую картину "рыночного" ценообразования не повлиял. Понятно, что даже поставки части газа вне рынка (по тарифу 7-7,4 гривны населению и теплокоммунэнерго) не могут быть убыточны для "Нафтогаза". Тем не менее компания остается, по словам Витренко, системно убыточной даже с учетом рыночных продаж. А все потому, что "эта нога — чья надо нога". В данном случае под "ногой" подразумевается прибыль, которая выводится из компании и распределяется между карманами главных кураторов Украины в Вашингтоне и их киевских подельников.Но вернемся к проблеме отсутствия поставок операторам ГРС от "Нафтогаза". Не имея возможности купить у него газ по установленным тарифам и не желая покупать на рынке (тогда их работа будет глубоко убыточна, поскольку на доставку также установлен тариф), они его просто отбирают у ОГТСУ, то есть из транзитной трубы. Более того, из транзитной же трубы только в ноябре 35 миллионов кубометров на сумму 1,2 миллиарда гривен отобрала "дочка" НАК "Нафтогаз", являющаяся одним из поставщиков газа населению!Пока отбирается газ, закупленный для покрытия своих производственно-технологических потерь. Но, во-первых, подобные отборы в принципе противоречат украинскому законодательству, регулирующему рынок газа. Во-вторых, объемы такого газа ограниченны. А в-третьих, докупить газ на рынке ООО "Оператор ГТС Украины" не может из-за отсутствия денег.В итоге в ОГТСУ произвели расчеты и пришли к выводу, что дефицит средств, который не позволит компании закупать газ для решения производственно-технологических проблем, грозит ей уже к февралю. А это приведет к невозможности выполнять соглашение с "Газпромом" и осуществлять транспортировку газа. Что может уже через месяц закрыть любые разговоры не только о будущем, но и уже о нынешнем транзите газа через Украину.Кроме того, в ОГТСУ указали на жесткую необходимость не позднее февраля начать импорт газа, поскольку ожидаемый его дефицит в украинской ГТС составит 128 миллионов кубометров в январе, 240 миллионов кубометров в феврале и 1,1 миллиарда кубометров в марте. Если это не будет сделано, то возможность осуществления транзита опять же окажется под вопросом, не говоря уж о внутренних поставках.Любопытным в ОГТСУ оказалось видение выхода из сложившейся ситуации. На сверхприбыль "Нафтогаза", которая загадочным образом растворяется, превращаясь в убытки, там не подумали покушаться. Явно по описанным выше причинам: понимают, в чью пользу она растворяется. Видимо, по тем же причинам отсутствуют и предложения избавиться от европейских посредников при покупке российского газа. Выход там видят в том, чтобы возложить на "Нафтогаз" так называемые специальные обязательства по поставке газа. Этот режим позволит компании, которая продает потребителям товар на рынке по цене в 30 раз выше себестоимости, еще и претендовать на получение неких компенсаций из бюджета в случае продажи его в три раза выше себестоимости. То есть украинские потребители должны будут сначала заплатить за газ по явно завышенной цене прямо, а потом за него же из своих налогов, уплаченных в бюджет. И очень вероятно, что такой фокус пройдет, ведь украинцы еще на Майдане доказали, что они не рабы.

https://ria.ru/20210908/ukraina-1749053740.html

https://ria.ru/20210929/zelenskiy-1752222850.html

https://ria.ru/20211006/ukraina-1753206614.html

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авторы, экономика, украина, европа, газпром, нафтогаз украины, юрий витренко, оператор гтс украины, сергей макогон