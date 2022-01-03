https://ria.ru/20220103/ukraina-1766424294.html

Новый год принес украинцам поистине царские подарки

Новый год принес украинцам поистине царские подарки - РИА Новости, 03.01.2022

Новый год принес украинцам поистине царские подарки

Компания комиков, находящаяся ныне у власти на Украине, с энтузиазмом и выдумкой подошла к поздравлению своих сограждан с новым, 2022 годом. Хотя какой именно... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T08:00

2022-01-03T08:00

2022-01-03T09:28

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Компания комиков, находящаяся ныне у власти на Украине, с энтузиазмом и выдумкой подошла к поздравлению своих сограждан с новым, 2022 годом. Хотя какой именно год наступил на Украине, это тоже вопрос: например, Виталий Кличко поздравлял киевлян сначала с 2220-м, а потом и с 2222-м годом. Но поскольку киевские власти (причем как центральные, так и городские) давно живут в альтернативной реальности, то их представители вольны поздравлять электорат с наступлением того года, который им больше нравится.А подарки под елочку оказались как на подбор: от постановки на воинский учет женщин до очередной волны внесудебных репрессий против СМИ, от введения штрафов за сбор грибов или сена до новых и новых запретов в стране.Пожалуй, наиболее громким получился подарок женщинам, который, видимо, в рамках борьбы с "коммунистическими" праздниками приурочили не к 8 Марта, а к 1 января. Речь идет о приказе министерства обороны, которым утвержден перечень специальностей и/или профессий, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных. Обнародовали его как раз в канун Нового года, хотя издан он был в рамках изменений в соответствующий закон, проголосованных Верховной радой и подписанных Зеленским еще весной. Изменения эти отдавали на откуп министерству обороны принципы отнесения женщин к военнообязанным. И министерство не подвело, отнеся к таковым 111 специальностей и профессий — от всевозможных менеджеров до журналистов, экономистов, бухгалтеров и юристов. Встать на учет женщины в возрасте до 60 лет будут обязаны в течение 2022 года. Иначе им грозит штраф, причем двойной: 850-1700 гривен (2350-4700 рублей) для самих невставших на учет женщин, плюс 5100-8500 гривен (14 000-23 300 рублей) для их руководителей по месту работы вне зависимости от пола. Причем исключение не сделано даже для беременных или мам с малолетними детьми. Самое забавное, что эти изменения были инициированы президентом, который до своего президентства всячески уклонялся от воинской службы.По всей видимости, идея столь оригинального шага по большей части имеет все же коррупционную подоплеку. Это возможность заработать военкомам, которые прилично разбогатели во времена "могилизаций" 2014 года, но в последнее время лишились большей части левых доходов. А ведь половина населения оставалась не "окученной" ими. Теперь эту досадную ошибку исправили.Отличным подарком на Новый год стал и очередной указ Зеленского о санкциях по отношению к СМИ. На сей раз была запрещена работа компании "Тайм медиа", которую создали журналисты закрытых ранее каналов ZiK, 112 и NewsOne и которая вещала исключительно в YouTube под брендом "Первый независимый" (обычное вещание было заблокировано в феврале, сразу после создания компании — по устному распоряжению Службы безопасности Украины). Плюс под санкции попала компания "Телепростир", принадлежащая народному депутату от ОПЗЖ Нестору Шуфричу (канал UkrLive). Причем санкции традиционно вводились со ссылкой на решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 28 декабря. Хотя заседания СНБО 28 декабря вообще не было — его официально перенесли на 30-е.По своему прекрасно смотрится и введение под соусом борьбы за экологию в 2022 году новых размеров штрафов за многочисленные нарушения по отношению к природному фонду. Со многими из них можно даже согласиться. Например, с увеличением штрафа за незаконную вырубку или повреждение деревьев. В степной зоне он составит от 257 гривен за дерево с диаметром ствола до десяти сантиметров и до 18 287 гривен за дерево с диаметром ствола 46,1-50 сантиметров. Далее последует надбавочка в 608 гривен за каждый лишний сантиметр. Странно, правда, выглядят суммы, рассчитанные до гривны. Но разве это главное? В стране половина вырубок, осуществляемых в промышленных масштабах, являются незаконными. И никто никого не штрафует, поскольку тема крышуется на самом высшем уровне. От изменения суммы штрафа ничего не поменяется. Кроме, разве что, передаваемых наверх сумм откатов.Более 11 тысяч (11 361, если точно) гривен за незаконную заготовку сена с гектара сеянных трав вызывает уже чуть больше вопросов. А уж представить, как власть будет штрафовать на 75 гривен грибников за каждый незаконно собранный гриб, и вовсе сложно. Особенно с учетом того, что с варварской добычей янтаря она так и не справилась, поскольку ее представители таковую и возглавляют. Впрочем, Зеленский и его веселая команда уже доказали, что фантазия у них богатая, — может быть, объявят АТО против грибников?К Новому году приготовил подарок и Конституционный суд, подтвердивший конституционность запрета трансляции на Украине советских и российских фильмов, в производстве которых участвовали "лица, создающие угрозу национальной безопасности", а также всех российских фильмов, снятых после 2014 года. Кстати, в перечне "лиц, создающих угрозу национальной безопасности", находится уже 208 российских деятелей культуры. Таким образом, вместе с ограничениями, оговоренными еще законом о декоммунизации, теперь не противоречит украинской Конституции и запрет к показу практически всех советских и российских фильмов.А еще с 16 января в рамках принятого еще в 2019 году "мовного" закона вступает в силу тотальный запрет на существование печатных русскоязычных СМИ. Бумажная пресса на Украине с этого момента практически полностью умрет.И всеми упомянутыми "подарками" в виде новых запретов и санкций украинская власть занимается в то самое время, когда экономика летит в тартарары. А представители одной за другой отраслей (в числе которых даже хлебопекарная, молочная и другие пищевые) объявляют об остановке производства буквально с первых чисел января из-за диких цен на газ, превысивших три доллара за кубометр.Как тут не вспомнить многочисленных адептов Майдана, предрекавших в 2014 году, что в России в ближайшее время наступит голод и запретят интернет, тогда как Украину ждут тотальные свободы и благоденствие. Все ровно так и случилось. И с каждым Новым годом это заметно все лучше.

https://ria.ru/20211227/ukraina-1765551992.html

https://ria.ru/20211226/ukraina-1765485220.html

https://ria.ru/20211211/shtrafy-1763212155.html

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в мире, авторы, колумнисты - авторы, украина, владимир зеленский, виталий кличко, верховная рада украины, россия