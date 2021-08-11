https://ria.ru/20210811/ukraina-1745248526.html

Украина готовится к принятию отвоеванных у России земель

Украина готовится к принятию отвоеванных у России земель - РИА Новости, 11.08.2021

Украина готовится к принятию отвоеванных у России земель

На первом августовском заседании Кабинета министров Украины был одобрен законопроект "Об основах государственной политики переходного периода". РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T08:00

2021-08-11T08:00

2021-08-11T08:05

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украина

кабинет министров украины

ситуация в днр и лнр

минские соглашения

россия

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На первом августовском заседании Кабинета министров Украины был одобрен законопроект "Об основах государственной политики переходного периода".Несмотря на неприметное название, сам законопроект является бомбой — как минимум в контексте недавно озвученного Зеленским желания сделать Украину сильным государством и всех разбомбить. Согласно преамбуле, будущий закон "направлен на унификацию подходов к деоккупации временно оккупированных территорий, а также реинтеграцию этих территорий и их жителей". В переводе на человеческий — речь идет о "мриях" о "прекрасной Украине будущего", которая будет контролировать Крым и весь Донбасс, с размахом поражать в правах местное население и промывать ему мозги, а территории застраивать бесчисленными памятниками и мемориалами в честь "перемоги" над Россией.Законопроект описывает действия украинской власти, а также устанавливает нормы, которые будут действовать в так называемый переходный период. Это период времени, в течение которого, по мнению украинской власти, под контроль Киева будут сначала переходить, а потом реинтегрироваться Крым и неподконтрольная часть Донбасса. Именно поэтому данный период разбит на два — конфликтный и постконфликтный.Разумеется, в новом законопроекте в очередной раз фиксируются понятия "государства-агрессора" и "государства-оккупанта", "оккупационных сил Российской Федерации", "оккупационных администраций Российской Федерации" и даже "временной оккупации", хотя последнее полная бессмыслица, поскольку оккупация — если это именно она — по определению временная. В документе разве что добавляются прямые установки, что Украина будет требовать от Москвы компенсации за ущерб, нанесенный ей вследствие вооруженной агрессии России.Отдельно хотелось бы отметить норму, намекающую на Крымский мост, трассу "Таврида" и прочие новостройки: "Объекты права собственности оккупационных сил и оккупационных администраций, <…> размещенные на деоккупированных территориях (в том числе созданные после начала временной оккупации), переходят в собственность государства Украина".Но в тексте проекта есть не только умозрительные, но и вполне реальные для киевских чиновников возможности наложить лапу на что-то интересное.Немалая часть документа посвящена промыванию мозгов проживающих в Крыму и в Донбассе людей после их "деоккупации". И там не только "гуманитарная политика в сфере возобновления и сохранения национальной памяти украинского народа", осуществление эффективной образовательной и информационной политики, меры национально-патриотического воспитания, "обеспечение права на правду", "день освобождения от российской оккупации" и тому подобная геббельсовщина. Кстати, насильственная украинизация всех и вся, конечно же, тоже не забыта.Есть еще и целая статья, посвященная "чествованию памяти жертв вооруженной агрессии". А это строительство Национального музея преодоления агрессии России против Украины в Киеве и его филиалов в Донецке, Луганске, Симферополе и Севастополе плюс мемориальных комплексов жертв агрессии в них же. Также расстановка памятников, памятных досок, знаков во всех населенных пунктах Крыма и неподконтрольного Донбасса и многое другое. Тут уже явно намерение промыть мозги соседствует с намерением освоить бюджеты. Причем если касательно Донецка или Симферополя это стремление выглядит умозрительным, то в Киеве начать можно сразу после принятия закона.Ну и как же без преследования и поражения в правах!Проект прямо запрещает освобождать от уголовной ответственности лиц, действия которых причинили смерть человека или привели к тяжким телесным последствиям (то есть всех, кто прямо или косвенно участвовал в боевых действиях).Кроме того, предлагается лишить возможности быть избранными лиц, которые были в составе оккупационных сил и/или оккупационных администраций и не причинили вреда жизни и здоровью граждан. Как минимум это любые представители власти, а при более широком толковании и все бюджетники.Личных прав (неприкосновенности жилища, личности и так далее), согласно документу, лишаются не только будущие "освобожденные" сограждане, но и живущие на прилегающих территориях.Само собой, выборы могут быть проведены только после деоккупации: Киев давно плюет на Минские соглашения, а Запад сознательно закрывает на это глаза. Причем выборы возможны только после окончания второй части переходного периода — постконфликтного. Да и то если власти Украины посчитают проведение таких выборов возможным (то есть по максимуму — никогда) и не ранее очередных украинских выборов.Но кто же будет избираться, если большинство будет поражено в правах? И на этот вопрос у авторов есть ответ: они собираются формировать кадровый резерв чиновников для работы на деоккупированных территориях! То есть сразу после принятия закона жители Коломыи и Тернополя получат возможность записаться в будущие мэры Ялты и Керчи. Разве это не прелестно?Нужно сказать, что решение украинского правительства одобрить этот законопроект стало довольно неожиданным: в повестке дня заседания правительства его не было. Хотя о разработке было известно довольно давно — еще с сентября 2020 года. Но дело двигалось ни шатко ни валко.Нынешней зимой, когда Украина пошла на обострение в Донбассе, в Раду был внесен другой законопроект — предполагающий уголовную ответственность за так называемую коллаборационистскую деятельность большинства жителей Крыма и неподконтрольного Киеву Донбасса, а также немалого количества жителей подконтрольной территории. Но тогда желание что-либо обострять в Донбассе Киеву в сжатые сроки отбили, в итоге законопроект, поданный сразу 37 депутатами правящей партии, так и лежит без движения.Почему украинская власть вновь идет на эскалацию (а законопроект — это именно она, хотя бы из-за прямого противоречия документа Минским соглашениям), остается только гадать. Возможно, Зеленский таким образом готовится к поездке в Вашингтон, укрепляя свои ястребиные позиции. Возможно, ему так советуют делать, причем не только окружение, но и внешние, скажем так, советники. К примеру, из Лондона. А может, даже из Вашингтона.Понятно, что в случае принятия у такого закона нет шансов быть исполненным. Но зато задачу еще раз закрепить отказ Украины от Минских соглашений он выполняет.

https://ria.ru/20210810/zelenskiy-1745131002.html

https://ria.ru/20210703/neptun-1739726027.html

https://ria.ru/20210810/razvedka-1745128790.html

https://ria.ru/20210806/donbass-1744716693.html

https://ria.ru/20210810/dnr-1745145464.html

https://ria.ru/20210227/ukraina-1599154900.html

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авторы, украина, кабинет министров украины, ситуация в днр и лнр, минские соглашения, россия