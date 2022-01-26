20:35 26.01.2022 (обновлено: 21:53 26.01.2022)
Нельзя исключать из обсуждения День памяти жертв холокоста, считают в СПЧ
Член СПЧ Асмолов: недопустимо исключать из обсуждения День памяти жертв холокоста
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Недопустимо выпадение из обсуждения отечественной и мировой истории Дня памяти жертв холокоста, Минпросвещения учёл позицию СПЧ и президента Владимира Путина и включил эту дату в календарный план, заявил член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Асмолов.
День памяти жертв холокоста 27 января включен в скорректированный примерный календарный план воспитательной работы на 2021/22 учебный год Минпросвещения РФ, следует из опубликованного документа на сайте министерства. Распоряжение вносит изменения в план, который был утвержден в августе 2021 года.
"По совершенно странным причинам из календаря событий, на который ориентируются все программы воспитания школьников России, выпало 27 января - международный день памяти жертв холокоста. Именно в этот день Красная Армия освободила узников лагеря смерти Освенцима… Я обратил внимание президента на то, что выпадение из обсуждения международного дня памяти жертв холокоста в отечественной и мировой истории является недопустимым. Оно идет вразрез с политикой президента, который в начале 2000-х годов был одним из инициаторов введения в календарь международных событий 27 января как день памяти жертв холокоста. Отрицание холокоста во многих странах мира рассматривается как прямая поддержка политики национал-социализма и геноцида", - сказал Асмолов.
По его словам, члены СПЧ попросили президента помочь разрешить ситуацию и поручить министерству просвещения исправить "эту трагичную ошибку в освещении событий российской и мировой истории".
"Именно это было сделано и учтено 25 января 2022 года распоряжением, которое выпустило министерство просвещения за подписью первого замминистра Александра Бугаева. Когда я прочел распоряжение, я позвонил министру Сергею Кравцову и Александру Бугаеву и сказал, что невероятно важно то, что они учли позицию СПЧ и президента России", - рассказал Асмолов.
Кроме этого, по его словам, Путин отметил важность этой даты и обратил внимание, что оно совпадает с днём полного освобождения Ленинграда от блокады.
"Владимир Владимирович обратил внимание на то, что этот день совпадает с днем освобождения от блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Он считает целесообразным, что эти два события в памяти наших школьников были одновременно подчеркнуты и выделены при воспитании подрастающих поколений", - добавил Асмолов.
Также он отметил роль Российского еврейского конгресса и его председателя Юрия Каннера в восстановлении дня памяти жертв холокоста. По словам Асмолова, 27 января, в день памяти жертв холокоста, в музыкальном театре "Геликон-опера" будет исполнена симфония Дмитрия Шостаковича "Бабий Яр".
Ранее член СПЧ Александр Брод заявил, что решение Минпросвещения подчеркивает значимость трагедии, позволяет школьникам осознать всю ее глубину, извлечь уроки непримиримости со всеми формами национальной и религиозной розни.