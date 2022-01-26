https://ria.ru/20220126/kholokost-1769687889.html

Нельзя исключать из обсуждения День памяти жертв холокоста, считают в СПЧ

Нельзя исключать из обсуждения День памяти жертв холокоста, считают в СПЧ - РИА Новости, 26.01.2022

Нельзя исключать из обсуждения День памяти жертв холокоста, считают в СПЧ

Недопустимо выпадение из обсуждения отечественной и мировой истории Дня памяти жертв холокоста, Минпросвещения учёл позицию СПЧ и президента Владимира Путина и... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T20:35

2022-01-26T20:35

2022-01-26T21:53

общество

александр асмолов

совет по правам человека при президенте рф (спч)

холокост

российский еврейский конгресс

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Недопустимо выпадение из обсуждения отечественной и мировой истории Дня памяти жертв холокоста, Минпросвещения учёл позицию СПЧ и президента Владимира Путина и включил эту дату в календарный план, заявил член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Асмолов.День памяти жертв холокоста 27 января включен в скорректированный примерный календарный план воспитательной работы на 2021/22 учебный год Минпросвещения РФ, следует из опубликованного документа на сайте министерства. Распоряжение вносит изменения в план, который был утвержден в августе 2021 года.По его словам, члены СПЧ попросили президента помочь разрешить ситуацию и поручить министерству просвещения исправить "эту трагичную ошибку в освещении событий российской и мировой истории"."Именно это было сделано и учтено 25 января 2022 года распоряжением, которое выпустило министерство просвещения за подписью первого замминистра Александра Бугаева. Когда я прочел распоряжение, я позвонил министру Сергею Кравцову и Александру Бугаеву и сказал, что невероятно важно то, что они учли позицию СПЧ и президента России", - рассказал Асмолов.Кроме этого, по его словам, Путин отметил важность этой даты и обратил внимание, что оно совпадает с днём полного освобождения Ленинграда от блокады."Владимир Владимирович обратил внимание на то, что этот день совпадает с днем освобождения от блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Он считает целесообразным, что эти два события в памяти наших школьников были одновременно подчеркнуты и выделены при воспитании подрастающих поколений", - добавил Асмолов.Также он отметил роль Российского еврейского конгресса и его председателя Юрия Каннера в восстановлении дня памяти жертв холокоста. По словам Асмолова, 27 января, в день памяти жертв холокоста, в музыкальном театре "Геликон-опера" будет исполнена симфония Дмитрия Шостаковича "Бабий Яр".Ранее член СПЧ Александр Брод заявил, что решение Минпросвещения подчеркивает значимость трагедии, позволяет школьникам осознать всю ее глубину, извлечь уроки непримиримости со всеми формами национальной и религиозной розни.Международный День памяти жертв холокоста установлен 27 января. По решению ООН для этой памятной даты был выбран день, когда Красная армия в 1945 году освободила нацистский лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим).

https://ria.ru/20220126/ekstremizm-1769676698.html

https://ria.ru/20220120/geroizatsiya-1768807844.html

https://ria.ru/20220120/kholokost-1768797393.html

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общество, александр асмолов, совет по правам человека при президенте рф (спч), холокост, российский еврейский конгресс