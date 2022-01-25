https://ria.ru/20220125/sanktsii-1769373614.html

Запад вновь грозит России "беспрецедентными санкциями"

Лидеры стран НАТО обсудили ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 25.01.2022

Запад вновь грозит России "беспрецедентными санкциями"

Лидеры стран НАТО пригрозили ввести против России новый пакет санкций в случае эскалации ситуации на Украине. Об этом пишет газета The Indipendent со ссылкой на РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T10:32

2022-01-25T10:32

2022-01-25T10:32

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сша

йенс столтенберг

москва

джо байден

нато

еврокомиссия

анджей дуда

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Лидеры стран НАТО пригрозили ввести против России новый пакет санкций в случае эскалации ситуации на Украине. Об этом пишет газета The Indipendent со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.Помимо Джонсона, в виртуальной встрече участвовали президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, французский лидер Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Олаф Шольц, польский президент Анджей Дуда, председатель Совета министров Италии Марио Драги, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг."Лидеры согласились, что если произойдет дальнейшее российское вторжение на Украину, союзники должны оперативно принять ответные меры, в том числе беспрецедентный пакет санкций", — заявила пресс-служба Даунинг-стрит, отметив, что переговоры с Россией остаются первоочередной задачей.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Российская сторона не раз их опровергала и подчеркивала, что подобные заявления используют для наращивания войск Североатлантического блока у ее границ.В декабре российским МИД представил проекты соглашений с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Ответа пока не последовало.

https://ria.ru/20220124/frantsiya-1769277300.html

https://ria.ru/20220125/sanktsii-1769350316.html

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в мире, сша, йенс столтенберг, москва, джо байден, нато, еврокомиссия, анджей дуда, россия