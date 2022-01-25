https://ria.ru/20220125/operatsiya-1769411427.html

Токаев заявил о начале операции по наведению порядка на таможне

Токаев заявил о начале операции по наведению порядка на таможне - РИА Новости, 25.01.2022

Токаев заявил о начале операции по наведению порядка на таможне

В Казахстане началась масштабная операция по наведению порядка на таможенной границе, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:57

2022-01-25T12:57

2022-01-25T18:41

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 25 янв — РИА Новости. В Казахстане началась масштабная операция по наведению порядка на таможенной границе, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.Во вторник проходит инициированный китайской стороной онлайн-саммит "Центральная Азия — КНР", приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений. Участие в нем принимают председатель КНР Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, главы Таджикистана Эмомали Рахмон и Киргизии Садыр Жапаров, лидеры Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиёев."Мы начали решительную работу по наведению порядка на таможенной границе, в том числе ведем борьбу с недобросовестными предпринимателями, которые внедряли незаконные схемы и ставили всяческие барьеры для бизнеса. Уверен, результаты борьбы с такими противоправными действиями не за горами", — сказал Токаев на онлайн-саммите.

https://radiosputnik.ria.ru/20220125/tokaev-1769370686.html

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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев