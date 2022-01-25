https://ria.ru/20220125/operatsiya-1769411427.html
Токаев заявил о начале операции по наведению порядка на таможне
Токаев заявил о начале операции по наведению порядка на таможне - РИА Новости, 25.01.2022
Токаев заявил о начале операции по наведению порядка на таможне
В Казахстане началась масштабная операция по наведению порядка на таможенной границе, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:57
2022-01-25T12:57
2022-01-25T18:41
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 25 янв — РИА Новости. В Казахстане началась масштабная операция по наведению порядка на таможенной границе, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.Во вторник проходит инициированный китайской стороной онлайн-саммит "Центральная Азия — КНР", приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений. Участие в нем принимают председатель КНР Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, главы Таджикистана Эмомали Рахмон и Киргизии Садыр Жапаров, лидеры Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиёев."Мы начали решительную работу по наведению порядка на таможенной границе, в том числе ведем борьбу с недобросовестными предпринимателями, которые внедряли незаконные схемы и ставили всяческие барьеры для бизнеса. Уверен, результаты борьбы с такими противоправными действиями не за горами", — сказал Токаев на онлайн-саммите.
https://radiosputnik.ria.ru/20220125/tokaev-1769370686.html
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РИА Новости
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
12:57 25.01.2022 (обновлено: 18:41 25.01.2022)
Токаев заявил о начале операции по наведению порядка на таможне
Президент Казахстана Токаев заявил о начале операции по наведению порядка на таможне