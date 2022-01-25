https://ria.ru/20220125/nato-1769472188.html

Ни один член НАТО не готов отправить на Украину войска, заявил Джонсон

Ни один член НАТО не готов отправить на Украину войска, заявил Джонсон - РИА Новости, 25.01.2022

Ни один член НАТО не готов отправить на Украину войска, заявил Джонсон

В настоящее время нет ни одного члена НАТО, который готов направить на Украину большой контингент войск, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T17:08

2022-01-25T17:08

2022-01-25T17:17

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ЛОНДОН, 25 янв - РИА Новости. В настоящее время нет ни одного члена НАТО, который готов направить на Украину большой контингент войск, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Я должен сказать, что в настоящий момент нет ни одного члена НАТО, который готов направить на Украину большой контингент для противостояния российской агрессии", - заявил Джонсон в парламенте, отвечая на вопрос, может ли НАТО ввести войска, несмотря на то, что Украина не является членом альянса.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала такие обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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