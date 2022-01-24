https://ria.ru/20220124/vooruzhenie-1769257897.html

"Мы готовы к еще большей поддержке Украины": как Пентагон вооружает Киев

"Мы готовы к еще большей поддержке Украины": как Пентагон вооружает Киев - РИА Новости, 24.01.2022

"Мы готовы к еще большей поддержке Украины": как Пентагон вооружает Киев

Соединенные Штаты отправили на Украину два самолета с оружием и не намерены останавливаться. Опасный груз — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T16:35

2022-01-24T16:35

2022-01-24T21:50

фото

в мире

безопасность

вооружение

украина

сша

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769255528_0:180:3077:1911_1920x0_80_0_0_9c159ed38a9933fcfe465e13a6200800.jpg

Соединенные Штаты отправили на Украину два самолета с оружием и не намерены останавливаться. Опасный груз — в фотоленте Ria.ru.

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, в мире, безопасность, вооружение, украина, сша, вооруженные силы украины, аэропорт "борисполь", ситуация в днр и лнр