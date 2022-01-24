Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220124/vooruzhenie-1769257897.html
"Мы готовы к еще большей поддержке Украины": как Пентагон вооружает Киев
"Мы готовы к еще большей поддержке Украины": как Пентагон вооружает Киев - РИА Новости, 24.01.2022
"Мы готовы к еще большей поддержке Украины": как Пентагон вооружает Киев
Соединенные Штаты отправили на Украину два самолета с оружием и не намерены останавливаться. Опасный груз — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T16:35
2022-01-24T21:50
фото
в мире
безопасность
вооружение
украина
сша
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769255528_0:180:3077:1911_1920x0_80_0_0_9c159ed38a9933fcfe465e13a6200800.jpg
Соединенные Штаты отправили на Украину два самолета с оружием и не намерены останавливаться. Опасный груз — в фотоленте Ria.ru.
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769255528_268:0:2997:2047_1920x0_80_0_0_a8d489037154a9ad19f104e5274dcd80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, в мире, безопасность, вооружение, украина, сша, вооруженные силы украины, аэропорт "борисполь", ситуация в днр и лнр
16:35 24.01.2022 (обновлено: 21:50 24.01.2022)
 

"Мы готовы к еще большей поддержке Украины": как Пентагон вооружает Киев

Читать ria.ru в
Соединенные Штаты отправили на Украину два самолета с оружием и не намерены останавливаться. Опасный груз — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

Старший летчик укладывает на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
1 из 8

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
2 из 8

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

Летчики укладывают на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
3 из 8

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
4 из 8

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
5 из 8

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

Летчики укладывают на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
6 из 8

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

Самолет со второй партией военной помощи США в украинском аэропорту Борисполь
7 из 8

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

Самолет со второй партией военной помощи США в украинском аэропорту Борисполь
8 из 8

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
 
ФотоВ миреБезопасностьВооружениеУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныАэропорт "Борисполь"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Посол назвал попытки обвинить Россию в кибератаке на МИД Канады "абсурдом"
01:31Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России
01:26Мали потребовала от Дании вывести из страны военный контингент
01:18Лидеры ЕС заявили, что готовы решать вопросы безопасности в переговорах
01:17Елисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с Путиным
01:16Эксперт назвала главные угрозы при работе с ноутбуком
01:11Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами
01:05Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и Британией
01:02Пушков указал на важную деталь в действиях Киева
01:01В Испании предупредили об опасности украинских неонацистов
01:00Министр обороны Украины призвал не сеять панику
00:56Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН
00:54Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину
00:51СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
Лента новостейМолния
Посол назвал попытки обвинить Россию в кибератаке на МИД Канады "абсурдом"Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в РоссииМали потребовала от Дании вывести из страны военный контингентЛидеры ЕС заявили, что готовы решать вопросы безопасности в переговорахЕлисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с ПутинымЭксперт назвала главные угрозы при работе с ноутбукомБайден провел видеоконференцию с европейскими лидерамиКулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и БританиейПушков указал на важную деталь в действиях КиеваВ Испании предупредили об опасности украинских неонацистовМинистр обороны Украины призвал не сеять паникуИран погасил необходимую часть задолженности перед ООННидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть УкраинуСМИ: МИД Канады подвергся кибератакеТелескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников