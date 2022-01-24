"Мы готовы к еще большей поддержке Украины": как Пентагон вооружает Киев
Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.
Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.
Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.
На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.
На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.
Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.
Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.
В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.
В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.
Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.
Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.
США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.
США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.
В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.