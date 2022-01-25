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Авиакомпания KLM не будет оставлять экипажи на ночевку в Киеве

Авиакомпания KLM не будет оставлять экипажи на ночевку в Киеве - РИА Новости, 25.01.2022

Авиакомпания KLM не будет оставлять экипажи на ночевку в Киеве

Нидерландская авиакомпания KLM приняла решение не оставлять экипажи своих самолетов на ночевку в Киеве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь авиакомпании Ремко... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:39

2022-01-25T12:39

2022-01-25T13:23

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ПАРИЖ, 25 янв - РИА Новости, Анастасия Иванова. Нидерландская авиакомпания KLM приняла решение не оставлять экипажи своих самолетов на ночевку в Киеве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь авиакомпании Ремко Рус."KLM ежедневно отслеживает и оценивает ситуацию на Украине. Над восточными областями Украины и Крымом (стал российским после референдума в марте 2014 года - ред.), мы не летаем с 2014 года. Недавно мы приняли решение отменить и ночные остановки нашего экипажа в Киеве. После прибытия в Киев экипаж немедленно возвращается в Амстердам", - заявил пресс-секретарь, отвечая на вопрос, не изменила ли авиакомпания расписания полетов на Украину в связи с напряженной ситуацией там.Ранее германская авиакомпания Lufthansa сообщила РИА Новости, что изменила расписание рейсов на Украину "по оперативным причинам". Между тем, во французской авиакомпании Air France, как рассказали агентству, в расписании полетов на Украину "на данный момент никаких изменений нет".Польские авиалинии LOT также выполняют рейсы в украинские аэропорты по расписанию. Как уточнил в разговоре с РИА Новости представитель авиакомпании, руководство LOT "внимательно наблюдает за ситуацией на Украине".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

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