https://ria.ru/20220125/depp-1769229825.html

Поклонники отреагировали на новость о возвращении Деппа в кино

Поклонники отреагировали на новость о возвращении Деппа в кино - РИА Новости, 25.01.2022

Поклонники отреагировали на новость о возвращении Деппа в кино

Американский актер Джонни Депп возвращается в кино. Его пригласили на роль короля Людовика XV, сообщает Variety со ссылкой на французский сайт Satellifax. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T01:50

2022-01-25T01:50

2022-01-25T01:50

культура

джонни депп

новости культуры

кино и сериалы

париж

эмбер херд

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Американский актер Джонни Депп возвращается в кино. Его пригласили на роль короля Людовика XV, сообщает Variety со ссылкой на французский сайт Satellifax.По данным издания, режиссером картины станет Майвенн (Майвенн Ле Беско), которая ранее сняла драмы "Полисс" и "Мой король". Она же сыграет Жанну Дюбарри, графиню и последнюю любовницу Людовика XV.К съемкам приступят этим летом. Известно, что они продлятся три месяца и пройдут в разных локациях Парижа — в основном в Версальском дворце.Детали сюжета пока не раскрывают. Для Деппа это будет первая роль после того, как многие киностудии отказались с ним сотрудничать и исключили из многих проектов из-за обвинений его бывшей жены Эмбер Херд в жестоком обращении. Премьеру последнего фильм с участием актера — "Город лжи" неоднократно переносили из-за юридических проблем.После появления новости об утверждении звезды на главную роль, фанаты актера выразили свой восторг и восхищение в Сети. Писать им пришлось под прошлогодним постом Деппа, так как позднее он ничего не публиковал.Херд и Депп поженились в 2015 году, а в 2016-м актриса подала на развод. Из-за скандального суда продюсеры из Голливуда объявили актеру бойкот. Он лишился ролей в продолжении "Пиратов Карибского моря" и "Фантастических тварях". Херд настаивала, что Джонни прибегал к физическому насилию, в то время как актер отрицал обвинения. В августе прошлого года стало известно, что Депп выиграл суд у бывшей супруги.

https://ria.ru/20210923/depp-1751423454.html

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джонни депп, новости культуры, кино и сериалы, париж, эмбер херд