Поклонники отреагировали на новость о возвращении Деппа в кино
Поклонники отреагировали на новость о возвращении Деппа в кино после скандала с Херд
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Американский актер Джонни Депп возвращается в кино. Его пригласили на роль короля Людовика XV, сообщает Variety со ссылкой на французский сайт Satellifax.
По данным издания, режиссером картины станет Майвенн (Майвенн Ле Беско), которая ранее сняла драмы "Полисс" и "Мой король". Она же сыграет Жанну Дюбарри, графиню и последнюю любовницу Людовика XV.
К съемкам приступят этим летом. Известно, что они продлятся три месяца и пройдут в разных локациях Парижа — в основном в Версальском дворце.
Детали сюжета пока не раскрывают.
Для Деппа это будет первая роль после того, как многие киностудии отказались с ним сотрудничать и исключили из многих проектов из-за обвинений его бывшей жены Эмбер Херд в жестоком обращении. Премьеру последнего фильм с участием актера — "Город лжи" неоднократно переносили из-за юридических проблем.
После появления новости об утверждении звезды на главную роль, фанаты актера выразили свой восторг и восхищение в Сети. Писать им пришлось под прошлогодним постом Деппа, так как позднее он ничего не публиковал.
"Поздравляю с предстоящим фильмом о Людовике XV. Теперь я понимаю, почему фанаты называют вас королем", "Поздравляю с получением новой роли. Мы поддерживаем вас", — отреагировали на новость поклонники.
Херд и Депп поженились в 2015 году, а в 2016-м актриса подала на развод. Из-за скандального суда продюсеры из Голливуда объявили актеру бойкот. Он лишился ролей в продолжении "Пиратов Карибского моря" и "Фантастических тварях". Херд настаивала, что Джонни прибегал к физическому насилию, в то время как актер отрицал обвинения. В августе прошлого года стало известно, что Депп выиграл суд у бывшей супруги.
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