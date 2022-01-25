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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220125/depp-1769229825.html
Поклонники отреагировали на новость о возвращении Деппа в кино
Поклонники отреагировали на новость о возвращении Деппа в кино - РИА Новости, 25.01.2022
Поклонники отреагировали на новость о возвращении Деппа в кино
Американский актер Джонни Депп возвращается в кино. Его пригласили на роль короля Людовика XV, сообщает Variety со ссылкой на французский сайт Satellifax. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T01:50
2022-01-25T01:50
культура
джонни депп
новости культуры
кино и сериалы
париж
эмбер херд
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Американский актер Джонни Депп возвращается в кино. Его пригласили на роль короля Людовика XV, сообщает Variety со ссылкой на французский сайт Satellifax.По данным издания, режиссером картины станет Майвенн (Майвенн Ле Беско), которая ранее сняла драмы "Полисс" и "Мой король". Она же сыграет Жанну Дюбарри, графиню и последнюю любовницу Людовика XV.К съемкам приступят этим летом. Известно, что они продлятся три месяца и пройдут в разных локациях Парижа — в основном в Версальском дворце.Детали сюжета пока не раскрывают. Для Деппа это будет первая роль после того, как многие киностудии отказались с ним сотрудничать и исключили из многих проектов из-за обвинений его бывшей жены Эмбер Херд в жестоком обращении. Премьеру последнего фильм с участием актера — "Город лжи" неоднократно переносили из-за юридических проблем.После появления новости об утверждении звезды на главную роль, фанаты актера выразили свой восторг и восхищение в Сети. Писать им пришлось под прошлогодним постом Деппа, так как позднее он ничего не публиковал.Херд и Депп поженились в 2015 году, а в 2016-м актриса подала на развод. Из-за скандального суда продюсеры из Голливуда объявили актеру бойкот. Он лишился ролей в продолжении "Пиратов Карибского моря" и "Фантастических тварях". Херд настаивала, что Джонни прибегал к физическому насилию, в то время как актер отрицал обвинения. В августе прошлого года стало известно, что Депп выиграл суд у бывшей супруги.
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джонни депп, новости культуры, кино и сериалы, париж, эмбер херд
01:50 25.01.2022
 
Поклонники отреагировали на новость о возвращении Деппа в кино

Поклонники отреагировали на новость о возвращении Деппа в кино после скандала с Херд

© AFP 2022 / Tiziana FabiАмериканский актер Джонни Депп
Американский актер Джонни Депп - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© AFP 2022 / Tiziana Fabi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Американский актер Джонни Депп возвращается в кино. Его пригласили на роль короля Людовика XV, сообщает Variety со ссылкой на французский сайт Satellifax.
По данным издания, режиссером картины станет Майвенн (Майвенн Ле Беско), которая ранее сняла драмы "Полисс" и "Мой король". Она же сыграет Жанну Дюбарри, графиню и последнюю любовницу Людовика XV.
К съемкам приступят этим летом. Известно, что они продлятся три месяца и пройдут в разных локациях Парижа — в основном в Версальском дворце.
Детали сюжета пока не раскрывают.
Для Деппа это будет первая роль после того, как многие киностудии отказались с ним сотрудничать и исключили из многих проектов из-за обвинений его бывшей жены Эмбер Херд в жестоком обращении. Премьеру последнего фильм с участием актера — "Город лжи" неоднократно переносили из-за юридических проблем.
После появления новости об утверждении звезды на главную роль, фанаты актера выразили свой восторг и восхищение в Сети. Писать им пришлось под прошлогодним постом Деппа, так как позднее он ничего не публиковал.

"Поздравляю с предстоящим фильмом о Людовике XV. Теперь я понимаю, почему фанаты называют вас королем", "Поздравляю с получением новой роли. Мы поддерживаем вас", — отреагировали на новость поклонники.

Херд и Депп поженились в 2015 году, а в 2016-м актриса подала на развод. Из-за скандального суда продюсеры из Голливуда объявили актеру бойкот. Он лишился ролей в продолжении "Пиратов Карибского моря" и "Фантастических тварях". Херд настаивала, что Джонни прибегал к физическому насилию, в то время как актер отрицал обвинения. В августе прошлого года стало известно, что Депп выиграл суд у бывшей супруги.
Джонни Депп - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября 2021, 11:18Шоубиз
"Вы не в безопасности": Депп призвал бороться с несправедливостью
 
КультураДжонни ДеппНовости культурыКино и сериалыПарижЭмбер Херд
 
 
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