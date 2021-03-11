https://ria.ru/20210311/depp-1600591359.html

Стало известно, когда выйдет последний фильм с Джонни Деппом

Стало известно, когда выйдет последний фильм с Джонни Деппом

На YouTube-канале студии Saban Films опубликовали новый трейлер криминальной драмы "Город лжи" ("City of Lies") с Джонни Деппом и Форестом Уитакером. Они... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T00:46

2021-03-11T00:46

2021-03-11T00:46

netflix

sun

эмбер херд

лос-анджелес

культура

кино и сериалы

новости культуры

джонни депп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600593658_322:0:1726:790_1920x0_80_0_0_2d4597cb16c298c27175d4e79d29d240.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. На YouTube-канале студии Saban Films опубликовали новый трейлер криминальной драмы "Город лжи" ("City of Lies") с Джонни Деппом и Форестом Уитакером. Они сыграли детектива и журналиста, расследующих убийство рэперов Тупака Шакура и The Notorious B.I.G (Кристофер Уоллес).По информации Daily Mail, Депп снялся в этом фильме еще в 2017-м году, а первый трейлер был выпущен в 2018-м. Однако вскоре решили не выпускать в прокат. Как тогда писали СМИ, причиной стали юридические проблемы, связанные со звездой "Пиратов Карибского моря". Теперь киностудия приобрела этот отложенный фильм Брэда Фурмана и подготовила его к выпуску. "Город лжи" выйдет в кинотеатрах 19 марта, а 9 апреля в цифровом формате. Ролик начинается с кадров, на которых неизвестные убивают Notorious B.I.G. (трагедия произошла 9 марта 1997 года в Лос-Анджелесе после вечеринки по случаю вручения музыкальной премии Soul Train Music Awards, менее чем через год после убийства Тупака Шакура. — Прим. ред.)Детектив Рассел Пул (Депп) почти 20 лет пытается раскрыть это убийство. В какой-то момент он объединяется с журналистом Джеком Джексоном (Уитакер), чтобы добраться до истины. Вместе герои узнают, почему дело все эти годы остается нераскрытым и почему секретное подразделение полиции Лос-Анджелеса настроено держать события конца 1990-х годов в тайне. Вместе с Деппом и Уитакером в ленте задействованы Ши Уигхэм, Тоби Хасс, Кевин Чэпмен, Питер Грин, Ксандер Беркли, Шамир Андерсон, Нил Браун — младший и другие. Возможно, предстоящий фильм станет последним проектом Джонни Деппа, который увидят зрители. После скандального развода с Эмбер Херд многие киностудии и стриминговые сервисы отказались сотрудничать с актером, поэтому о новых проектах речи пока не идет. Например, его убрали из третьей части франшизы "Фантастические твари и где они обитают" (в предыдущих фильмах Депп играл злого волшебника Геллерта Грин-де-Вальда. — Прим. ред.), а Netflix удалил из американской библиотеки все фильмы с ним. В ноябре 2020 года Депп проиграл судебный спор с таблоидом Sun, написавшим о том, что актер избил жену. Лондонский суд вынес решение в пользу издания, отметив, что обвинения против актера являются правдой.

https://ria.ru/20201107/depp-1583452775.html

https://ria.ru/20201228/depp-1591287827.html

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

netflix, sun, эмбер херд, лос-анджелес, кино и сериалы, новости культуры, джонни депп