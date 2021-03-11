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https://ria.ru/20210311/depp-1600591359.html
Стало известно, когда выйдет последний фильм с Джонни Деппом
Стало известно, когда выйдет последний фильм с Джонни Деппом
На YouTube-канале студии Saban Films опубликовали новый трейлер криминальной драмы "Город лжи" ("City of Lies") с Джонни Деппом и Форестом Уитакером. Они... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T00:46
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эмбер херд
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новости культуры
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. На YouTube-канале студии Saban Films опубликовали новый трейлер криминальной драмы "Город лжи" ("City of Lies") с Джонни Деппом и Форестом Уитакером. Они сыграли детектива и журналиста, расследующих убийство рэперов Тупака Шакура и The Notorious B.I.G (Кристофер Уоллес).По информации Daily Mail, Депп снялся в этом фильме еще в 2017-м году, а первый трейлер был выпущен в 2018-м. Однако вскоре решили не выпускать в прокат. Как тогда писали СМИ, причиной стали юридические проблемы, связанные со звездой "Пиратов Карибского моря". Теперь киностудия приобрела этот отложенный фильм Брэда Фурмана и подготовила его к выпуску. "Город лжи" выйдет в кинотеатрах 19 марта, а 9 апреля в цифровом формате. Ролик начинается с кадров, на которых неизвестные убивают Notorious B.I.G. (трагедия произошла 9 марта 1997 года в Лос-Анджелесе после вечеринки по случаю вручения музыкальной премии Soul Train Music Awards, менее чем через год после убийства Тупака Шакура. — Прим. ред.)Детектив Рассел Пул (Депп) почти 20 лет пытается раскрыть это убийство. В какой-то момент он объединяется с журналистом Джеком Джексоном (Уитакер), чтобы добраться до истины. Вместе герои узнают, почему дело все эти годы остается нераскрытым и почему секретное подразделение полиции Лос-Анджелеса настроено держать события конца 1990-х годов в тайне. Вместе с Деппом и Уитакером в ленте задействованы Ши Уигхэм, Тоби Хасс, Кевин Чэпмен, Питер Грин, Ксандер Беркли, Шамир Андерсон, Нил Браун — младший и другие. Возможно, предстоящий фильм станет последним проектом Джонни Деппа, который увидят зрители. После скандального развода с Эмбер Херд многие киностудии и стриминговые сервисы отказались сотрудничать с актером, поэтому о новых проектах речи пока не идет. Например, его убрали из третьей части франшизы "Фантастические твари и где они обитают" (в предыдущих фильмах Депп играл злого волшебника Геллерта Грин-де-Вальда. — Прим. ред.), а Netflix удалил из американской библиотеки все фильмы с ним. В ноябре 2020 года Депп проиграл судебный спор с таблоидом Sun, написавшим о том, что актер избил жену. Лондонский суд вынес решение в пользу издания, отметив, что обвинения против актера являются правдой.
https://ria.ru/20201107/depp-1583452775.html
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netflix, sun, эмбер херд, лос-анджелес, кино и сериалы, новости культуры, джонни депп

Стало известно, когда выйдет последний фильм с Джонни Деппом

00:46 11.03.2021
 
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. На YouTube-канале студии Saban Films опубликовали новый трейлер криминальной драмы "Город лжи" ("City of Lies") с Джонни Деппом и Форестом Уитакером. Они сыграли детектива и журналиста, расследующих убийство рэперов Тупака Шакура и The Notorious B.I.G (Кристофер Уоллес).
По информации Daily Mail, Депп снялся в этом фильме еще в 2017-м году, а первый трейлер был выпущен в 2018-м. Однако вскоре решили не выпускать в прокат. Как тогда писали СМИ, причиной стали юридические проблемы, связанные со звездой "Пиратов Карибского моря".
Теперь киностудия приобрела этот отложенный фильм Брэда Фурмана и подготовила его к выпуску. "Город лжи" выйдет в кинотеатрах 19 марта, а 9 апреля в цифровом формате.
Ролик начинается с кадров, на которых неизвестные убивают Notorious B.I.G. (трагедия произошла 9 марта 1997 года в Лос-Анджелесе после вечеринки по случаю вручения музыкальной премии Soul Train Music Awards, менее чем через год после убийства Тупака Шакура. — Прим. ред.)
Детектив Рассел Пул (Депп) почти 20 лет пытается раскрыть это убийство. В какой-то момент он объединяется с журналистом Джеком Джексоном (Уитакер), чтобы добраться до истины. Вместе герои узнают, почему дело все эти годы остается нераскрытым и почему секретное подразделение полиции Лос-Анджелеса настроено держать события конца 1990-х годов в тайне.
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Вместе с Деппом и Уитакером в ленте задействованы Ши Уигхэм, Тоби Хасс, Кевин Чэпмен, Питер Грин, Ксандер Беркли, Шамир Андерсон, Нил Браун — младший и другие.
Возможно, предстоящий фильм станет последним проектом Джонни Деппа, который увидят зрители.
После скандального развода с Эмбер Херд многие киностудии и стриминговые сервисы отказались сотрудничать с актером, поэтому о новых проектах речи пока не идет.
Например, его убрали из третьей части франшизы "Фантастические твари и где они обитают" (в предыдущих фильмах Депп играл злого волшебника Геллерта Грин-де-Вальда. — Прим. ред.), а Netflix удалил из американской библиотеки все фильмы с ним.
В ноябре 2020 года Депп проиграл судебный спор с таблоидом Sun, написавшим о том, что актер избил жену. Лондонский суд вынес решение в пользу издания, отметив, что обвинения против актера являются правдой.
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КультураNetflixSunЭмбер ХердЛос-АнджелесКино и сериалыНовости культурыДжонни Депп
 
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