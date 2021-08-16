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Шоубиз
https://ria.ru/20210816/depp-1745910633.html
Джонни Депп пожаловался на бойкот Голливуда после суда с Эмбер Херд
Джонни Депп пожаловался на бойкот Голливуда после суда с Эмбер Херд - РИА Новости, 16.08.2021
Джонни Депп пожаловался на бойкот Голливуда после суда с Эмбер Херд
Актер и музыкант Джонни Депп в интервью The Sunday Times пожаловался на бойкот, который ему объявили в Голливуде. Звезда намекнула, что продюсеры изменили свое... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T13:33
2021-08-16T13:33
шоубиз
голливуд
джонни депп
мадс миккельсен
эмбер херд
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кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Актер и музыкант Джонни Депп в интервью The Sunday Times пожаловался на бойкот, который ему объявили в Голливуде. Звезда намекнула, что продюсеры изменили свое отношение к нему после скандального суда с бывшей женой Эмбер Херд.В интервью артист отметил, что картина "Великий", в которой он исполняет главную роль, до сих пор не получила дату американской премьеры. Пара зарегистрировала брак в феврале 2015. Через год актриса подала на развод. Впоследствии она обвинила бывшего мужа в домашнем насилии, а в 2020 артист проиграл спор против таблоида The Sun, написавшего, что он избил Эмбер.От судебного процесса и обвинений Эмбер Херд репутация Деппа страдала и раньше. Из американской библиотеки платформы Netflix были изъяты все фильмы с участием актера. Также студия WarnerBros. заменила Деппа в третьем фильме франшизы "Фантастические твари", отдав главную роль датскому актеру Мадсу Миккельсену.Несмотря на ситуацию Депп не теряет оптимизма.После того, как в начале августа Депп выиграл суд против Эмбер Херд, жюри кинофестиваля в Сан-Себастьяне вручило ему премию за вклад в киноиндустрию. Однако это решение тут же осудили испанские кинематографистки.
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голливуд, джонни депп, мадс миккельсен , эмбер херд, netflix, кино и сериалы, новости культуры
13:33 16.08.2021
 

Джонни Депп пожаловался на бойкот Голливуда после суда с Эмбер Херд

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктёры Джонни Депп и Эмбер Хёрд на красной дорожке 72-го Венецианского международного кинофестиваля
Актёры Джонни Депп и Эмбер Хёрд на красной дорожке 72-го Венецианского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Актер и музыкант Джонни Депп в интервью The Sunday Times пожаловался на бойкот, который ему объявили в Голливуде. Звезда намекнула, что продюсеры изменили свое отношение к нему после скандального суда с бывшей женой Эмбер Херд.
В интервью артист отметил, что картина "Великий", в которой он исполняет главную роль, до сих пор не получила дату американской премьеры.

"И почему? Из-за того, что Голливуд меня бойкотирует? Человек попал в неприятную, грязную историю и теперь должен годами за нее расплачиваться?" – спросил Депп.

© Head Gear Films/Infinitum Nihil Production/Kreo Films FZ, 2020Постер фильма "Великий"
Постер фильма Великий
© Head Gear Films/Infinitum Nihil Production/Kreo Films FZ, 2020
Постер фильма "Великий"
Пара зарегистрировала брак в феврале 2015. Через год актриса подала на развод. Впоследствии она обвинила бывшего мужа в домашнем насилии, а в 2020 артист проиграл спор против таблоида The Sun, написавшего, что он избил Эмбер.
От судебного процесса и обвинений Эмбер Херд репутация Деппа страдала и раньше. Из американской библиотеки платформы Netflix были изъяты все фильмы с участием актера. Также студия WarnerBros. заменила Деппа в третьем фильме франшизы "Фантастические твари", отдав главную роль датскому актеру Мадсу Миккельсену.
Несмотря на ситуацию Депп не теряет оптимизма.

"А как же люди, которые пострадали от коронавируса? Многие умерли. По сравнению с ними меня как будто оцарапал котенок. Все относительно", – заключил актер.

После того, как в начале августа Депп выиграл суд против Эмбер Херд, жюри кинофестиваля в Сан-Себастьяне вручило ему премию за вклад в киноиндустрию. Однако это решение тут же осудили испанские кинематографистки.
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ШоубизГолливудДжонни ДеппМадс МиккельсенЭмбер ХердNetflixКино и сериалыНовости культуры
 
 
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