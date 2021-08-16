https://ria.ru/20210816/depp-1745910633.html

Джонни Депп пожаловался на бойкот Голливуда после суда с Эмбер Херд

Джонни Депп пожаловался на бойкот Голливуда после суда с Эмбер Херд - РИА Новости, 16.08.2021

Джонни Депп пожаловался на бойкот Голливуда после суда с Эмбер Херд

Актер и музыкант Джонни Депп в интервью The Sunday Times пожаловался на бойкот, который ему объявили в Голливуде. Звезда намекнула, что продюсеры изменили свое... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T13:33

2021-08-16T13:33

2021-08-16T13:33

шоубиз

голливуд

джонни депп

мадс миккельсен

эмбер херд

netflix

кино и сериалы

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727921463_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_ff466307214ba2815a3b120694d37778.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Актер и музыкант Джонни Депп в интервью The Sunday Times пожаловался на бойкот, который ему объявили в Голливуде. Звезда намекнула, что продюсеры изменили свое отношение к нему после скандального суда с бывшей женой Эмбер Херд.В интервью артист отметил, что картина "Великий", в которой он исполняет главную роль, до сих пор не получила дату американской премьеры. Пара зарегистрировала брак в феврале 2015. Через год актриса подала на развод. Впоследствии она обвинила бывшего мужа в домашнем насилии, а в 2020 артист проиграл спор против таблоида The Sun, написавшего, что он избил Эмбер.От судебного процесса и обвинений Эмбер Херд репутация Деппа страдала и раньше. Из американской библиотеки платформы Netflix были изъяты все фильмы с участием актера. Также студия WarnerBros. заменила Деппа в третьем фильме франшизы "Фантастические твари", отдав главную роль датскому актеру Мадсу Миккельсену.Несмотря на ситуацию Депп не теряет оптимизма.После того, как в начале августа Депп выиграл суд против Эмбер Херд, жюри кинофестиваля в Сан-Себастьяне вручило ему премию за вклад в киноиндустрию. Однако это решение тут же осудили испанские кинематографистки.

https://ria.ru/20210702/depp-1739545664.html

голливуд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

голливуд, джонни депп, мадс миккельсен , эмбер херд, netflix, кино и сериалы, новости культуры