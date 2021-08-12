https://ria.ru/20210812/depp-1745505298.html

Испанские кинематографистки осудили вручение престижной премии Джонни Деппу

Испанские кинематографистки осудили вручение престижной премии Джонни Деппу - РИА Новости, 12.08.2021

Испанские кинематографистки осудили вручение престижной премии Джонни Деппу

Испанские кинематографистки осудили решение жюри кинофестиваля в Сан-Себастьяне вручить Джонни Деппу премию "Доностия" за вклад в индустрию, сообщает Associated РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T16:49

2021-08-12T16:49

2021-08-12T16:49

культура

джонни депп

эмбер херд

новости культуры

кино и сериалы

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591286882_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_f011a0e9d4bb3b47e3adb9f571416694.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Испанские кинематографистки осудили решение жюри кинофестиваля в Сан-Себастьяне вручить Джонни Деппу премию "Доностия" за вклад в индустрию, сообщает Associated Press. "Это плохо говорит о фестивале и его руководстве, а также несет ужасное послание: "Неважно, что ты абьюзер, если ты хороший актер", — считает глава испанской ассоциации женщин кинематографисток Кристина Андреу. В феврале 2015 Депп женился на Эмбер Херд. Через год актриса подала на развод. Впоследствии она обвинила бывшего мужа в домашнем насилии. В 2020 артист проиграл спор против таблоида The Sun, написавшего, что он избил Эмбер. По мнению Деппа, на решение суда могло повлиять обещание экс-супруги передать на благотворительность деньги, полученные от него после развода. Актер и его юристы уверены, что этот жест был фикцией. И они нашли способ это доказать. Фестиваль в Сан-Себастьяне впервые состоялся в 1953 году. Высшими наградами считаются "Золотая раковина" (за лучший фильм) и "Серебряная раковина" (вручается лучшему актеру, лучшей актрисе, лучшему режиссеру), а также "Доностия".Лауреатами последней ранее становились Эмили Уотсон, Сигурни Уивер, Итан Хоук, Моника Беллуччи и другие. В этом году смотр пройдет с 17 по 25 сентября.

https://ria.ru/20210802/depp-1743991459.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джонни депп, эмбер херд, новости культуры, кино и сериалы, шоу-бизнес