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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210812/depp-1745505298.html
Испанские кинематографистки осудили вручение престижной премии Джонни Деппу
Испанские кинематографистки осудили вручение престижной премии Джонни Деппу - РИА Новости, 12.08.2021
Испанские кинематографистки осудили вручение престижной премии Джонни Деппу
Испанские кинематографистки осудили решение жюри кинофестиваля в Сан-Себастьяне вручить Джонни Деппу премию "Доностия" за вклад в индустрию, сообщает Associated РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:49
2021-08-12T16:49
культура
джонни депп
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Испанские кинематографистки осудили решение жюри кинофестиваля в Сан-Себастьяне вручить Джонни Деппу премию "Доностия" за вклад в индустрию, сообщает Associated Press. "Это плохо говорит о фестивале и его руководстве, а также несет ужасное послание: "Неважно, что ты абьюзер, если ты хороший актер", — считает глава испанской ассоциации женщин кинематографисток Кристина Андреу. В феврале 2015 Депп женился на Эмбер Херд. Через год актриса подала на развод. Впоследствии она обвинила бывшего мужа в домашнем насилии. В 2020 артист проиграл спор против таблоида The Sun, написавшего, что он избил Эмбер. По мнению Деппа, на решение суда могло повлиять обещание экс-супруги передать на благотворительность деньги, полученные от него после развода. Актер и его юристы уверены, что этот жест был фикцией. И они нашли способ это доказать. Фестиваль в Сан-Себастьяне впервые состоялся в 1953 году. Высшими наградами считаются "Золотая раковина" (за лучший фильм) и "Серебряная раковина" (вручается лучшему актеру, лучшей актрисе, лучшему режиссеру), а также "Доностия".Лауреатами последней ранее становились Эмили Уотсон, Сигурни Уивер, Итан Хоук, Моника Беллуччи и другие. В этом году смотр пройдет с 17 по 25 сентября.
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джонни депп, эмбер херд, новости культуры, кино и сериалы, шоу-бизнес
16:49 12.08.2021
 

Испанские кинематографистки осудили вручение престижной премии Джонни Деппу

© AP Photo / Matt DunhamДжонни Депп
Джонни Депп - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© AP Photo / Matt Dunham
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Испанские кинематографистки осудили решение жюри кинофестиваля в Сан-Себастьяне вручить Джонни Деппу премию "Доностия" за вклад в индустрию, сообщает Associated Press.
"Это плохо говорит о фестивале и его руководстве, а также несет ужасное послание: "Неважно, что ты абьюзер, если ты хороший актер", — считает глава испанской ассоциации женщин кинематографисток Кристина Андреу.
В феврале 2015 Депп женился на Эмбер Херд. Через год актриса подала на развод. Впоследствии она обвинила бывшего мужа в домашнем насилии.
В 2020 артист проиграл спор против таблоида The Sun, написавшего, что он избил Эмбер. По мнению Деппа, на решение суда могло повлиять обещание экс-супруги передать на благотворительность деньги, полученные от него после развода. Актер и его юристы уверены, что этот жест был фикцией. И они нашли способ это доказать.
Фестиваль в Сан-Себастьяне впервые состоялся в 1953 году. Высшими наградами считаются "Золотая раковина" (за лучший фильм) и "Серебряная раковина" (вручается лучшему актеру, лучшей актрисе, лучшему режиссеру), а также "Доностия".
Лауреатами последней ранее становились Эмили Уотсон, Сигурни Уивер, Итан Хоук, Моника Беллуччи и другие.
В этом году смотр пройдет с 17 по 25 сентября.
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