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Джонни Депп получит высшую награду на кинофестивале в Сан-Себастьяне
Джонни Депп получит высшую награду на кинофестивале в Сан-Себастьяне - РИА Новости, 09.08.2021
Джонни Депп получит высшую награду на кинофестивале в Сан-Себастьяне
Американскому актеру Джонни Деппу вручат премию "Доностия" за вклад в кинематограф на кинофестивале в Сан-Себастьяне, говорится на сайте смотра. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T13:57
2021-08-09T13:57
2021-08-09T18:01
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новости культуры
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МАДРИД, 9 авг — РИА Новости. Американскому актеру Джонни Деппу вручат премию "Доностия" за вклад в кинематограф на кинофестивале в Сан-Себастьяне, говорится на сайте смотра. На прошлогоднем смотре Депп тоже был одним из самых ярких гостей, когда вместе с режиссером Джульеном Темплом представлял документальный фильм "Еще по одной с Шейном Макгоуэном".Фестиваль в Сан-Себастьяне впервые состоялся в 1953 году. Высшими наградами считаются "Золотая раковина" (за лучший фильм) и "Серебряная раковина" (вручается лучшему актеру, лучшей актрисе, лучшему режиссеру), а также "Доностия".Лауреатами последней ранее становились Эмили Уотсон, Сигурни Уивер, Итан Хоук, Моника Беллуччи и другие.
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джонни депп, новости культуры, кино и сериалы, сигурни уивер, моника беллуччи
МАДРИД, 9 авг — РИА Новости. Американскому актеру Джонни Деппу вручат премию "Доностия" за вклад в кинематограф на кинофестивале в Сан-Себастьяне, говорится на сайте смотра.
"Джонни Депп, один из самых талантливых и разносторонних актеров современной кинематографии, получит премию "Доностия" 22 сентября в зале Kursaal в рамках 69-го фестиваля в Сан-Себастьяне", — сообщило жюри.
На прошлогоднем смотре Депп тоже был одним из самых ярких гостей, когда вместе с режиссером Джульеном Темплом представлял документальный фильм "Еще по одной с Шейном Макгоуэном".
Фестиваль в Сан-Себастьяне впервые состоялся в 1953 году. Высшими наградами считаются "Золотая раковина" (за лучший фильм) и "Серебряная раковина" (вручается лучшему актеру, лучшей актрисе, лучшему режиссеру), а также "Доностия".
Лауреатами последней ранее становились Эмили Уотсон, Сигурни Уивер, Итан Хоук, Моника Беллуччи и другие.