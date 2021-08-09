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Джонни Депп получит высшую награду на кинофестивале в Сан-Себастьяне

Джонни Депп получит высшую награду на кинофестивале в Сан-Себастьяне - РИА Новости, 09.08.2021

Джонни Депп получит высшую награду на кинофестивале в Сан-Себастьяне

Американскому актеру Джонни Деппу вручат премию "Доностия" за вклад в кинематограф на кинофестивале в Сан-Себастьяне, говорится на сайте смотра. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T13:57

2021-08-09T13:57

2021-08-09T18:01

культура

джонни депп

новости культуры

кино и сериалы

сигурни уивер

моника беллуччи

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МАДРИД, 9 авг — РИА Новости. Американскому актеру Джонни Деппу вручат премию "Доностия" за вклад в кинематограф на кинофестивале в Сан-Себастьяне, говорится на сайте смотра. На прошлогоднем смотре Депп тоже был одним из самых ярких гостей, когда вместе с режиссером Джульеном Темплом представлял документальный фильм "Еще по одной с Шейном Макгоуэном".Фестиваль в Сан-Себастьяне впервые состоялся в 1953 году. Высшими наградами считаются "Золотая раковина" (за лучший фильм) и "Серебряная раковина" (вручается лучшему актеру, лучшей актрисе, лучшему режиссеру), а также "Доностия".Лауреатами последней ранее становились Эмили Уотсон, Сигурни Уивер, Итан Хоук, Моника Беллуччи и другие.

https://ria.ru/20210707/kann-1740216870.html

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2021

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джонни депп, новости культуры, кино и сериалы, сигурни уивер, моника беллуччи