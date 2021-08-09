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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210809/johnnydepp-1745040566.html
Джонни Депп получит высшую награду на кинофестивале в Сан-Себастьяне
Джонни Депп получит высшую награду на кинофестивале в Сан-Себастьяне - РИА Новости, 09.08.2021
Джонни Депп получит высшую награду на кинофестивале в Сан-Себастьяне
Американскому актеру Джонни Деппу вручат премию "Доностия" за вклад в кинематограф на кинофестивале в Сан-Себастьяне, говорится на сайте смотра. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T13:57
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культура
джонни депп
новости культуры
кино и сериалы
сигурни уивер
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МАДРИД, 9 авг — РИА Новости. Американскому актеру Джонни Деппу вручат премию "Доностия" за вклад в кинематограф на кинофестивале в Сан-Себастьяне, говорится на сайте смотра. На прошлогоднем смотре Депп тоже был одним из самых ярких гостей, когда вместе с режиссером Джульеном Темплом представлял документальный фильм "Еще по одной с Шейном Макгоуэном".Фестиваль в Сан-Себастьяне впервые состоялся в 1953 году. Высшими наградами считаются "Золотая раковина" (за лучший фильм) и "Серебряная раковина" (вручается лучшему актеру, лучшей актрисе, лучшему режиссеру), а также "Доностия".Лауреатами последней ранее становились Эмили Уотсон, Сигурни Уивер, Итан Хоук, Моника Беллуччи и другие.
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джонни депп, новости культуры, кино и сериалы, сигурни уивер, моника беллуччи
13:57 09.08.2021 (обновлено: 18:01 09.08.2021)
 

Джонни Депп получит высшую награду на кинофестивале в Сан-Себастьяне

© AP Photo / Invision/Joel C RyanАктер Джонни Депп
Актер Джонни Депп - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
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МАДРИД, 9 авг — РИА Новости. Американскому актеру Джонни Деппу вручат премию "Доностия" за вклад в кинематограф на кинофестивале в Сан-Себастьяне, говорится на сайте смотра.

"Джонни Депп, один из самых талантливых и разносторонних актеров современной кинематографии, получит премию "Доностия" 22 сентября в зале Kursaal в рамках 69-го фестиваля в Сан-Себастьяне", — сообщило жюри.

На прошлогоднем смотре Депп тоже был одним из самых ярких гостей, когда вместе с режиссером Джульеном Темплом представлял документальный фильм "Еще по одной с Шейном Макгоуэном".
Фестиваль в Сан-Себастьяне впервые состоялся в 1953 году. Высшими наградами считаются "Золотая раковина" (за лучший фильм) и "Серебряная раковина" (вручается лучшему актеру, лучшей актрисе, лучшему режиссеру), а также "Доностия".
Лауреатами последней ранее становились Эмили Уотсон, Сигурни Уивер, Итан Хоук, Моника Беллуччи и другие.
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