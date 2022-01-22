https://ria.ru/20220122/pensiya-1769062725.html

Жириновский заявил о планах ЛДПР принять законопроект о 13-й пенсии

Жириновский заявил о планах ЛДПР принять законопроект о 13-й пенсии - РИА Новости, 22.01.2022

Жириновский заявил о планах ЛДПР принять законопроект о 13-й пенсии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поделился в Twitter планами фракции принять в весеннюю сессию законопроект о 13-й пенсии, а также поднять МРОТ до 15 тысяч... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T16:12

2022-01-22T16:12

2022-01-22T16:15

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владимир жириновский

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поделился в Twitter планами фракции принять в весеннюю сессию законопроект о 13-й пенсии, а также поднять МРОТ до 15 тысяч рублей."В стране растет экономическое неравенство: сверхбогатые становятся еще богаче, а бедные беднее. Поэтому в планах ЛДПР на весеннюю сессию: принять законопроект о 13-й пенсии для пенсионеров и поднять МРОТ до 15 тысяч, а в перспективе до 30 тысяч рублей", - написал политик.В конце декабря прошлого года группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова внесли в Госдуму законопроект, предлагающий начислять ежегодную предновогоднюю пенсионную выплату.Ранее законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии для пенсионеров передал правительству глава фракции "Справедливой России — За правду" в Госдуме Сергей Миронов.

https://ria.ru/20220114/roskosh-1767925208.html

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политика, twitter, владимир жириновский, елена афанасьева, госдума рф, справедливая россия, сергей миронов