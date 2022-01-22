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https://ria.ru/20220122/pensiya-1769062725.html
Жириновский заявил о планах ЛДПР принять законопроект о 13-й пенсии
Жириновский заявил о планах ЛДПР принять законопроект о 13-й пенсии - РИА Новости, 22.01.2022
Жириновский заявил о планах ЛДПР принять законопроект о 13-й пенсии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поделился в Twitter планами фракции принять в весеннюю сессию законопроект о 13-й пенсии, а также поднять МРОТ до 15 тысяч... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T16:12
2022-01-22T16:15
политика
twitter
владимир жириновский
елена афанасьева
госдума рф
справедливая россия
сергей миронов
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поделился в Twitter планами фракции принять в весеннюю сессию законопроект о 13-й пенсии, а также поднять МРОТ до 15 тысяч рублей."В стране растет экономическое неравенство: сверхбогатые становятся еще богаче, а бедные беднее. Поэтому в планах ЛДПР на весеннюю сессию: принять законопроект о 13-й пенсии для пенсионеров и поднять МРОТ до 15 тысяч, а в перспективе до 30 тысяч рублей", - написал политик.В конце декабря прошлого года группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова внесли в Госдуму законопроект, предлагающий начислять ежегодную предновогоднюю пенсионную выплату.Ранее законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии для пенсионеров передал правительству глава фракции "Справедливой России — За правду" в Госдуме Сергей Миронов.
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политика, twitter, владимир жириновский, елена афанасьева, госдума рф, справедливая россия, сергей миронов
16:12 22.01.2022 (обновлено: 16:15 22.01.2022)
 
Жириновский заявил о планах ЛДПР принять законопроект о 13-й пенсии

Глава ЛДПР Жириновский заявил о планах принять проект о 13-й пенсии в весеннюю сессию

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поделился в Twitter планами фракции принять в весеннюю сессию законопроект о 13-й пенсии, а также поднять МРОТ до 15 тысяч рублей.
"В стране растет экономическое неравенство: сверхбогатые становятся еще богаче, а бедные беднее. Поэтому в планах ЛДПР на весеннюю сессию: принять законопроект о 13-й пенсии для пенсионеров и поднять МРОТ до 15 тысяч, а в перспективе до 30 тысяч рублей", - написал политик.
В конце декабря прошлого года группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова внесли в Госдуму законопроект, предлагающий начислять ежегодную предновогоднюю пенсионную выплату.
Ранее законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии для пенсионеров передал правительству глава фракции "Справедливой России — За правду" в Госдуме Сергей Миронов.
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