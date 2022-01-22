16:12 22.01.2022 (обновлено: 16:15 22.01.2022)
Жириновский заявил о планах ЛДПР принять законопроект о 13-й пенсии
Глава ЛДПР Жириновский заявил о планах принять проект о 13-й пенсии в весеннюю сессию
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поделился в Twitter планами фракции принять в весеннюю сессию законопроект о 13-й пенсии, а также поднять МРОТ до 15 тысяч рублей.
"В стране растет экономическое неравенство: сверхбогатые становятся еще богаче, а бедные беднее. Поэтому в планах ЛДПР на весеннюю сессию: принять законопроект о 13-й пенсии для пенсионеров и поднять МРОТ до 15 тысяч, а в перспективе до 30 тысяч рублей", - написал политик.
В стране растет экономическое неравенство: сверхбогатые становятся еще богаче, а бедные беднее. Поэтому в планах ЛДПР на весеннюю сессию: принять законопроект о 13 пенсии для пенсионеров и поднять МРОТ до 15 тысяч, а в перспективе до 30 тысяч рублей.— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) January 22, 2022
В конце декабря прошлого года группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова внесли в Госдуму законопроект, предлагающий начислять ежегодную предновогоднюю пенсионную выплату.
Ранее законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии для пенсионеров передал правительству глава фракции "Справедливой России — За правду" в Госдуме Сергей Миронов.