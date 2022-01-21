https://ria.ru/20220121/netflix-1768894968.html

В Netflix подтвердили, что готовят второй сезон "Игры в кальмара"

В Netflix подтвердили, что готовят второй сезон "Игры в кальмара" - РИА Новости, 21.01.2022

В Netflix подтвердили, что готовят второй сезон "Игры в кальмара"

Генеральный директор стримингового сервиса Netflix Тед Сарандос официально подтвердил, что второй сезон нашумевшего южнокорейского сериала "Игра в кальмара"... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T17:48

2022-01-21T17:48

2022-01-21T17:48

культура

netflix

новости культуры

кино и сериалы

южная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757271171_0:80:1401:868_1920x0_80_0_0_87bf869c720bc07a3c685cbbe2956453.jpg

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Генеральный директор стримингового сервиса Netflix Тед Сарандос официально подтвердил, что второй сезон нашумевшего южнокорейского сериала "Игра в кальмара" будет выпущен, сообщает Deadline.По информации издания, Сарандос озвучил эту новость во время отчета о работе платформы в четвертом квартале 2021 года. Ранее режиссер и сценарист "Игры в кальмара" Хван Дон Хёк говорил, что снимет второй сезон. Однако стример эту новость тогда не подтвердил. Подробности предстоящего проекта, в том числе о начале съемок и дате выхода, не раскрывают. Однако Дон Хёк рассказывал, что действие, скорее всего, сосредоточится на персонаже в золотой маске по имени Фронтмен (Front Man). Первый сезон "Игры в кальмара", состоящий из девяти эпизодов, вышел в сентябре 2021 года. В нем рассказывают о 456 погрязших в долгах людях, которые решают побороться за огромный денежный приз. Для этого нужно стать участником загадочной игры. Однако, когда все они оказываются на площадке, то узнают, что не прошедших хотя бы одно испытание, будут убивать.В первую неделю с момента релиза 17 сентября "Игра в кальмара" возглавила рейтинг десяти самых популярных шоу на Netflix. Это первый раз, когда корейский проект достиг такого результата на стриминговой платформе. Позже стало известно, что сериал посмотрели более 142 миллионов пользователей.

https://ria.ru/20211229/netflix-1765969842.html

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

netflix, новости культуры, кино и сериалы, южная корея