В Netflix подтвердили, что готовят второй сезон "Игры в кальмара"
В Netflix подтвердили, что второй сезон южнокорейского сериала "Игры в кальмара" будет
© Netflix, 2021Кадр из сериала "Игра в кальмара"
© Netflix, 2021
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Генеральный директор стримингового сервиса Netflix Тед Сарандос официально подтвердил, что второй сезон нашумевшего южнокорейского сериала "Игра в кальмара" будет выпущен, сообщает Deadline.
По информации издания, Сарандос озвучил эту новость во время отчета о работе платформы в четвертом квартале 2021 года.
"Это абсолютно точно", — прокомментировал он.
Ранее режиссер и сценарист "Игры в кальмара" Хван Дон Хёк говорил, что снимет второй сезон. Однако стример эту новость тогда не подтвердил.
Подробности предстоящего проекта, в том числе о начале съемок и дате выхода, не раскрывают. Однако Дон Хёк рассказывал, что действие, скорее всего, сосредоточится на персонаже в золотой маске по имени Фронтмен (Front Man).
Первый сезон "Игры в кальмара", состоящий из девяти эпизодов, вышел в сентябре 2021 года. В нем рассказывают о 456 погрязших в долгах людях, которые решают побороться за огромный денежный приз. Для этого нужно стать участником загадочной игры. Однако, когда все они оказываются на площадке, то узнают, что не прошедших хотя бы одно испытание, будут убивать.
В первую неделю с момента релиза 17 сентября "Игра в кальмара" возглавила рейтинг десяти самых популярных шоу на Netflix. Это первый раз, когда корейский проект достиг такого результата на стриминговой платформе. Позже стало известно, что сериал посмотрели более 142 миллионов пользователей.
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