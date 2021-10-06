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Культура
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Создатель "Игры в кальмара" рассказал, о чем может быть второй сезон
Создатель "Игры в кальмара" рассказал, о чем может быть второй сезон - РИА Новости, 06.10.2021
Создатель "Игры в кальмара" рассказал, о чем может быть второй сезон
Режиссер сериала "Игра в кальмара" Хван Дон-хёк в интервью The Times рассказал, о чем может быть второй сезон популярного шоу Netflix. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:16
2021-10-06T11:16
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кино и сериалы
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Режиссер сериала "Игра в кальмара" Хван Дон-хёк в интервью The Times рассказал, о чем может быть второй сезон популярного шоу Netflix.Хотя информация о продолжении сериала еще не подтверждена, шоураннер уже активно продумывает второй сезон. По его словам, действие сосредоточится на персонаже в золотой маске по имени Фронтмен (Front Man). Фронтмен — один из главных антагонистов в сериале. Он отвечает за организацию игр, наблюдает за участниками, охраной и не только. Режиссер добавил, что также планирует более подробно рассказать о полиции и ее роли в обществе. В девяти эпизодах сериале 456 погрязших в долгах человек, борятся за огромный денежный приз в размере 45,6 миллиарда вон (40 миллионов долларов). Однако, когда все они оказываются на площадке, то узнают, что не прошедших хотя бы одно испытание, будут убивать. Начинается жестокая игра на выживание. В первую неделю с момента релиза 17 сентября "Игра в кальмара" возглавил рейтинг десяти самых популярных шоу на Netflix. Это первый раз, когда корейский проект достиг такого результата на стриминговой платформе.
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netflix, новости культуры, кино и сериалы
11:16 06.10.2021
 

Создатель "Игры в кальмара" рассказал, о чем может быть второй сезон

© NetflixКадр из сериала "Игра в кальмара"
Кадр из сериала Игра в кальмара
© Netflix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Режиссер сериала "Игра в кальмара" Хван Дон-хёк в интервью The Times рассказал, о чем может быть второй сезон популярного шоу Netflix.
Хотя информация о продолжении сериала еще не подтверждена, шоураннер уже активно продумывает второй сезон. По его словам, действие сосредоточится на персонаже в золотой маске по имени Фронтмен (Front Man).

"Если мне удастся снять еще один сезон, то одна из идей — это история о фронтмене", — рассказал Хван Дон-хёк.

Фронтмен — один из главных антагонистов в сериале. Он отвечает за организацию игр, наблюдает за участниками, охраной и не только.
Режиссер добавил, что также планирует более подробно рассказать о полиции и ее роли в обществе.

"Я думаю, что проблема с полицейскими касается не только Кореи, — поделился мнением Дон-хёк. — Я часто вижу в новостях о мировых событиях, что силы правопорядка поздно принимают меры, из-за чего становится больше жертв или ситуация ухудшается, так как они оперативно ничего не сделали. Это вопрос, который я давно хотел поднять. Может, во втором сезоне я смогу поговорить об этом более подробно".

В девяти эпизодах сериале 456 погрязших в долгах человек, борятся за огромный денежный приз в размере 45,6 миллиарда вон (40 миллионов долларов). Однако, когда все они оказываются на площадке, то узнают, что не прошедших хотя бы одно испытание, будут убивать. Начинается жестокая игра на выживание.
В первую неделю с момента релиза 17 сентября "Игра в кальмара" возглавил рейтинг десяти самых популярных шоу на Netflix. Это первый раз, когда корейский проект достиг такого результата на стриминговой платформе.
Кадр из сериала Игра в кальмара
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