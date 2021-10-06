https://ria.ru/20211006/serial-1753226567.html

Создатель "Игры в кальмара" рассказал, о чем может быть второй сезон

Создатель "Игры в кальмара" рассказал, о чем может быть второй сезон - РИА Новости, 06.10.2021

Создатель "Игры в кальмара" рассказал, о чем может быть второй сезон

Режиссер сериала "Игра в кальмара" Хван Дон-хёк в интервью The Times рассказал, о чем может быть второй сезон популярного шоу Netflix. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T11:16

2021-10-06T11:16

2021-10-06T11:16

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Режиссер сериала "Игра в кальмара" Хван Дон-хёк в интервью The Times рассказал, о чем может быть второй сезон популярного шоу Netflix.Хотя информация о продолжении сериала еще не подтверждена, шоураннер уже активно продумывает второй сезон. По его словам, действие сосредоточится на персонаже в золотой маске по имени Фронтмен (Front Man). Фронтмен — один из главных антагонистов в сериале. Он отвечает за организацию игр, наблюдает за участниками, охраной и не только. Режиссер добавил, что также планирует более подробно рассказать о полиции и ее роли в обществе. В девяти эпизодах сериале 456 погрязших в долгах человек, борятся за огромный денежный приз в размере 45,6 миллиарда вон (40 миллионов долларов). Однако, когда все они оказываются на площадке, то узнают, что не прошедших хотя бы одно испытание, будут убивать. Начинается жестокая игра на выживание. В первую неделю с момента релиза 17 сентября "Игра в кальмара" возглавил рейтинг десяти самых популярных шоу на Netflix. Это первый раз, когда корейский проект достиг такого результата на стриминговой платформе.

https://ria.ru/20211003/serial-1752717163.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

netflix, новости культуры, кино и сериалы