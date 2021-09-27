https://ria.ru/20210927/series-1751952726.html

Южнокорейский сериал впервые возглавил рейтинг лучших шоу на Netflix

Южнокорейский сериал впервые возглавил рейтинг лучших шоу на Netflix - РИА Новости, 27.09.2021

Южнокорейский сериал впервые возглавил рейтинг лучших шоу на Netflix

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" ("Squid Game") возглавил рейтинг десяти самых популярных шоу на Netflix. Это первый раз, когда корейский проект достиг... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T14:55

2021-09-27T14:55

2021-09-27T14:55

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" ("Squid Game") возглавил рейтинг десяти самых популярных шоу на Netflix. Это первый раз, когда корейский проект достиг такого результата на стриминговой платформе, сообщает Korea Times со ссылкой на данные сервиса FlixPatrol. По информации издания, премьера сериала с элементами триллера состоялась на Netflix 17 сентября. В первую неделю с момента релиза он оказался сначала на второй строчке в престижном рейтинге, а через несколько дней попал на первую. В тройке популярных шоу также оказались "Половое воспитание" и "Люцифер". Сериал "Игра в кальмара" снял южнокорейский режиссер Хван Дон-хёк, который ранее работал над драмой "Крепость Намхансансон" (2017) и комедией "Мисс Бабуля" (2014). Новая работа кинематографиста создана в духе голливудской франшизы "Голодные игры". В многосерийном триллере, состоящем девяти эпизодов, герои тоже участвуют в смертоносных соревнованиях. Но в отличие от "Голодных игр", их цель — денежный приз в размере 40 миллионов долларов. Ради этого участники, погрязшие в долгах, готовы пойти на многое, в том числе убивать соперников, чтобы пройти на следующий этап. Главные роли в сериале исполнили Ли Джон Джэ ("Избави на от лукавого"), Пак Хэ Су ("Время охоты"), южнокорейская модель Хо Ен Чон, Ким Чу Рен ("Сливовый цвет") и другие.

https://ria.ru/20210926/vedmak-1751852502.html

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости культуры, кино и сериалы, южная корея, netflix