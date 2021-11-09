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Режиссер сериала "Игра в кальмара" пообещал продолжить его на второй сезон
Режиссер сериала "Игра в кальмара" пообещал продолжить его на второй сезон - РИА Новости, 09.11.2021
Режиссер сериала "Игра в кальмара" пообещал продолжить его на второй сезон
Южнокорейские создатели телесериала "Игра в кальмара" подтвердили, что снимут второй сезон популярного шоу. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T18:53
2021-11-09T18:53
2021-11-09T18:53
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Южнокорейские создатели телесериала "Игра в кальмара" подтвердили, что снимут второй сезон популярного шоу.В интервью агентству Ассошиэйтед Пресс режиссер Хван Дон Хёк, который выступил постановщиком и автором сценария всех девяти эпизодов первого сезона, признался в огромном давлении, которое оказывают поклонники сериала, требующие его продолжения.Он добавил, что еще слишком рано говорить о точных сроках и условиях реализации проекта.Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября. По сюжету герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание.
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РИА Новости
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netflix, новости культуры, кино и сериалы
Режиссер сериала "Игра в кальмара" пообещал продолжить его на второй сезон
Режиссер сериала "Игра в кальмара" пообещал продолжить его на второй сезон
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Южнокорейские создатели телесериала "Игра в кальмара" подтвердили, что снимут второй сезон популярного шоу.
В интервью агентству Ассошиэйтед Пресс режиссер Хван Дон Хёк, который выступил постановщиком и автором сценария всех девяти эпизодов первого сезона, признался в огромном давлении, которое оказывают поклонники сериала, требующие его продолжения.
"Я чувствую себя почти так, что вы не оставили нам выбора… Но я вам скажу, что второй сезон действительно будет. Я думаю об этом прямо сейчас. В настоящее время я занимаюсь процессом планирования", - сказал Хван Дон Хёк.
Он добавил, что еще слишком рано говорить о точных сроках и условиях реализации проекта.
Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября. По сюжету герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание.