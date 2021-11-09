https://ria.ru/20211109/serial-1758296369.html

Режиссер сериала "Игра в кальмара" пообещал продолжить его на второй сезон

Режиссер сериала "Игра в кальмара" пообещал продолжить его на второй сезон - РИА Новости, 09.11.2021

Режиссер сериала "Игра в кальмара" пообещал продолжить его на второй сезон

Южнокорейские создатели телесериала "Игра в кальмара" подтвердили, что снимут второй сезон популярного шоу. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T18:53

2021-11-09T18:53

2021-11-09T18:53

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Южнокорейские создатели телесериала "Игра в кальмара" подтвердили, что снимут второй сезон популярного шоу.В интервью агентству Ассошиэйтед Пресс режиссер Хван Дон Хёк, который выступил постановщиком и автором сценария всех девяти эпизодов первого сезона, признался в огромном давлении, которое оказывают поклонники сериала, требующие его продолжения.Он добавил, что еще слишком рано говорить о точных сроках и условиях реализации проекта.Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября. По сюжету герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание.

https://ria.ru/20211015/kino-1754680817.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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