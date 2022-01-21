https://ria.ru/20220121/nayman-1768871550.html

Биография Анатолия Наймана

Биография Анатолия Наймана - РИА Новости, 21.01.2022

Биография Анатолия Наймана

Поэт, переводчик Анатолий Генрихович Найман родился 23 апреля 1936 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T11:42

2022-01-21T11:42

2022-01-21T11:42

справки

санкт-петербург

анатолий найман

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768888356_0:0:3222:1812_1920x0_80_0_0_f9ed3c242679187edb827349ba5cf340.jpg

Поэт, переводчик Анатолий Генрихович Найман родился 23 апреля 1936 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1959 году окончил Ленинградский технологический институт (ныне Санкт-Петербургский государственный технологический институт), позднее – Высшие сценарные курсы в Москве.Стихи писал с 1954 года. Осенью 1959 года Найман познакомился с поэтессой Анной Ахматовой, с 1963 года был ее литературным секретарем. Соавтор Ахматовой по переводам Джакомо Леопарди. Автор мемуаров "Рассказы о Анне Ахматовой" (1989).До перестройки публиковался как переводчик старофранцузской и старопровансальской поэзии (среди прочего перевел "Роман о Лисе" (1987) и "Песни трубадуров" (1979)).Он также переводил Шарля Бодлера, Роберта Браунинга, Фридриха Гельдерлина, Джона Донна, Томаса Стернза Элиота и Эзра Паунда.Оригинальные же стихи автора до 1989 года распространялись в самиздате (сборник "Сентиментальный марш", поэмы "Стихи по частному поводу", "Сентябрьская поэма").В разные годы выпустил поэтические сборники: "Стихотворения" (1989; с послесловием Иосифа Бродского); "Облака в конце века" (1993); "Ритм руки" (2000); "Львы и гимнасты" (2002); "Софья" (2002); "Экстерриториальность" (2006); "Незваные и избранные" (2012); "Подношение Гале" (2015), "Никоторый час" (2016).Среди его прозы – "Статуя командира и другие рассказы" (1992); "Славный конец бесславных поколений" (1998; 1999); "Любовный интерес" (2000); "Сэр" (2001; шорт-лист премии Букер-Smirnoff); "Б.Б. и др." (2002); "Все и каждый" (2003); "Оксфорд, ЦПКиО" (2004); "Каблуков" (2005); "О статуях и людях" (2006); "Рассказы о" (2017).В соавторстве с Галиной Наринской написал книгу "Процесс еды и беседы" (2003).Анатолий Найман также написал стихи к песням детского фильма "Удивительный мальчик" (1970), которые исполнила Алла Пугачева. 18 января 2022 года Найман был госпитализирован с инсультом, ему стало плохо во время выступления на конференции в ВШЭ. В ночь на 21 января 2022 года Анатолий Найман скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, санкт-петербург, анатолий найман