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Умер поэт Анатолий Найман
Умер поэт Анатолий Найман - РИА Новости, 21.01.2022
Умер поэт Анатолий Найман
Поэт Анатолий Найман скончался на 86-м году жизни, сообщила в фейсбуке его дочь, журналистка Анна Наринская. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T10:19
2022-01-21T10:19
2022-01-21T11:13
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алла пугачева
анна ахматова
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Поэт Анатолий Найман скончался на 86-м году жизни, сообщила в фейсбуке его дочь, журналистка Анна Наринская."Анатолий Найман умер сегодня ночью", — написала она.В понедельник, 17 января, Наймана госпитализировали с инсультом после того, как ему стало плохо во время выступления на конференции в ВШЭ.Дочь поэта добавила, что о времени и месте прощания сообщит позже.Анатолий Найман — поэт, переводчик, эссеист, прозаик и мемуарист. Родился в Ленинграде в 1936 году, стихи начал писать в середине 1950-х. Более всего известен по книге "Рассказы о Анне Ахматовой" — он был литературным секретарем поэтессы и в соавторстве с ней переводил Джакомо Леопарди. Автор сборника стихов "Сентиментальный марш" и текстов к песням детского фильма "Удивительный мальчик", которые исполнила Алла Пугачева.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, новости культуры, культура, алла пугачева, анна ахматова, высшая школа экономики (вшэ)
10:19 21.01.2022 (обновлено: 11:13 21.01.2022)
Умер поэт Анатолий Найман
Поэт Анатолий Найман умер после обширного инсульта на 86-м году жизни