https://ria.ru/20220121/nayman-1768855017.html

Умер поэт Анатолий Найман

Умер поэт Анатолий Найман - РИА Новости, 21.01.2022

Умер поэт Анатолий Найман

Поэт Анатолий Найман скончался на 86-м году жизни, сообщила в фейсбуке его дочь, журналистка Анна Наринская. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T10:19

2022-01-21T10:19

2022-01-21T11:13

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Поэт Анатолий Найман скончался на 86-м году жизни, сообщила в фейсбуке его дочь, журналистка Анна Наринская."Анатолий Найман умер сегодня ночью", — написала она.В понедельник, 17 января, Наймана госпитализировали с инсультом после того, как ему стало плохо во время выступления на конференции в ВШЭ.Дочь поэта добавила, что о времени и месте прощания сообщит позже.Анатолий Найман — поэт, переводчик, эссеист, прозаик и мемуарист. Родился в Ленинграде в 1936 году, стихи начал писать в середине 1950-х. Более всего известен по книге "Рассказы о Анне Ахматовой" — он был литературным секретарем поэтессы и в соавторстве с ней переводил Джакомо Леопарди. Автор сборника стихов "Сентиментальный марш" и текстов к песням детского фильма "Удивительный мальчик", которые исполнила Алла Пугачева.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новости культуры, культура, алла пугачева, анна ахматова, высшая школа экономики (вшэ)