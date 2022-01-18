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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220118/nayman-1768404865.html
Поэта Анатолия Наймана госпитализировали с инсультом
Поэта Анатолия Наймана госпитализировали с инсультом - РИА Новости, 18.01.2022
Поэта Анатолия Наймана госпитализировали с инсультом
Поэт Анатолий Найман госпитализирован с инсультом - несчастье произошло в понедельник, 17 января, во время выступления с докладом на конференции в ВШЭ, сообщила РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T16:27
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алла пугачева
анна ахматова
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Поэт Анатолий Найман госпитализирован с инсультом - несчастье произошло в понедельник, 17 января, во время выступления с докладом на конференции в ВШЭ, сообщила его дочь Анна Наринская в своём Facebook.По ее словам, "прогнозы неутешительные". Также Наринская выразила надежду, что "те, кто хорошо относятся к нему – к человеку, к поэту, автору – будут думать о нем сейчас".Анатолий Найман — русский поэт, переводчик, эссеист, прозаик и мемуарист. Был соавтором Анны Ахматовой по переводам Джакомо Леопарди и литературным секретарем, написал книгу "Рассказы о Анне Ахматовой". Также написал сборник стихов "Сентиментальный марш" и стихи к песням детского фильма "Удивительный мальчик", которые исполнила Алла Пугачева.
https://radiosputnik.ria.ru/20220110/insult-1767232493.html
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алла пугачева, анна ахматова, высшая школа экономики (вшэ), facebook
16:27 18.01.2022 (обновлено: 16:52 18.01.2022)
 
Поэта Анатолия Наймана госпитализировали с инсультом

Поэт Анатолий Найман экстренно госпитализирован с инсультом

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Автомобиль скорой помощи
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Поэт Анатолий Найман госпитализирован с инсультом - несчастье произошло в понедельник, 17 января, во время выступления с докладом на конференции в ВШЭ, сообщила его дочь Анна Наринская в своём Facebook.
"Вчера, когда Анатолий Генрихович Найман выступал с докладом о Мандельштаме на конференции в ВШЭ – у него случился обширный инсульт. Он успел сказать всего несколько предложений. Мы сейчас переводим его из одной реанимации в другую", — пишет Наринская в соцсети.
По ее словам, "прогнозы неутешительные". Также Наринская выразила надежду, что "те, кто хорошо относятся к нему – к человеку, к поэту, автору – будут думать о нем сейчас".
Анатолий Найман — русский поэт, переводчик, эссеист, прозаик и мемуарист. Был соавтором Анны Ахматовой по переводам Джакомо Леопарди и литературным секретарем, написал книгу "Рассказы о Анне Ахматовой". Также написал сборник стихов "Сентиментальный марш" и стихи к песням детского фильма "Удивительный мальчик", которые исполнила Алла Пугачева.
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КультураАлла ПугачеваАнна АхматоваВысшая школа экономики (ВШЭ)Facebook
 
 
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