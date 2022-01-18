https://ria.ru/20220118/nayman-1768404865.html
Поэта Анатолия Наймана госпитализировали с инсультом
Поэта Анатолия Наймана госпитализировали с инсультом - РИА Новости, 18.01.2022
Поэта Анатолия Наймана госпитализировали с инсультом
Поэт Анатолий Найман госпитализирован с инсультом - несчастье произошло в понедельник, 17 января, во время выступления с докладом на конференции в ВШЭ, сообщила РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T16:27
2022-01-18T16:27
2022-01-18T16:52
алла пугачева
анна ахматова
высшая школа экономики (вшэ)
facebook
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759483648_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_e1bafc3440c0b3f3b30f251d29b2113e.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Поэт Анатолий Найман госпитализирован с инсультом - несчастье произошло в понедельник, 17 января, во время выступления с докладом на конференции в ВШЭ, сообщила его дочь Анна Наринская в своём Facebook.По ее словам, "прогнозы неутешительные". Также Наринская выразила надежду, что "те, кто хорошо относятся к нему – к человеку, к поэту, автору – будут думать о нем сейчас".Анатолий Найман — русский поэт, переводчик, эссеист, прозаик и мемуарист. Был соавтором Анны Ахматовой по переводам Джакомо Леопарди и литературным секретарем, написал книгу "Рассказы о Анне Ахматовой". Также написал сборник стихов "Сентиментальный марш" и стихи к песням детского фильма "Удивительный мальчик", которые исполнила Алла Пугачева.
https://radiosputnik.ria.ru/20220110/insult-1767232493.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759483648_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_67aa5179c0a29f19960306cde6013448.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла пугачева, анна ахматова, высшая школа экономики (вшэ), facebook
16:27 18.01.2022 (обновлено: 16:52 18.01.2022)
Поэта Анатолия Наймана госпитализировали с инсультом
Поэт Анатолий Найман экстренно госпитализирован с инсультом