https://ria.ru/20220118/nayman-1768404865.html

Поэта Анатолия Наймана госпитализировали с инсультом

Поэта Анатолия Наймана госпитализировали с инсультом - РИА Новости, 18.01.2022

Поэта Анатолия Наймана госпитализировали с инсультом

Поэт Анатолий Найман госпитализирован с инсультом - несчастье произошло в понедельник, 17 января, во время выступления с докладом на конференции в ВШЭ, сообщила РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:27

2022-01-18T16:27

2022-01-18T16:52

алла пугачева

анна ахматова

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Поэт Анатолий Найман госпитализирован с инсультом - несчастье произошло в понедельник, 17 января, во время выступления с докладом на конференции в ВШЭ, сообщила его дочь Анна Наринская в своём Facebook.По ее словам, "прогнозы неутешительные". Также Наринская выразила надежду, что "те, кто хорошо относятся к нему – к человеку, к поэту, автору – будут думать о нем сейчас".Анатолий Найман — русский поэт, переводчик, эссеист, прозаик и мемуарист. Был соавтором Анны Ахматовой по переводам Джакомо Леопарди и литературным секретарем, написал книгу "Рассказы о Анне Ахматовой". Также написал сборник стихов "Сентиментальный марш" и стихи к песням детского фильма "Удивительный мальчик", которые исполнила Алла Пугачева.

https://radiosputnik.ria.ru/20220110/insult-1767232493.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алла пугачева, анна ахматова, высшая школа экономики (вшэ), facebook