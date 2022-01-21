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AUKUS подрывает договор о нераспространении ядерного оружия, заявили в КНР

AUKUS подрывает договор о нераспространении ядерного оружия, заявили в КНР - РИА Новости, 21.01.2022

AUKUS подрывает договор о нераспространении ядерного оружия, заявили в КНР

Трехстороннее соглашение США, Великобритании и Австралии в области обороны AUKUS подрывает договор о нераспространении ядерного оружия и провоцирует... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T11:16

2022-01-21T11:16

2022-01-21T11:16

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ПЕКИН, 21 янв – РИА Новости. Трехстороннее соглашение США, Великобритании и Австралии в области обороны AUKUS подрывает договор о нераспространении ядерного оружия и провоцирует конфронтацию, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Китай неоднократно подчеркивал, что трехстороннее партнерство в области безопасности между США, Великобританией и Австралией является типичным военным блоком. Сотрудничество трех стран по атомным подводным лодкам противоречит основной цели Договора о нераспространении ядерного оружия и наносит сильный удар по международной системе ядерного нераспространения", - сказал Чжао Лицзянь.Он подчеркнул, что стороны соглашения используют "так называемую китайскую угрозу" для продвижения сотрудничества в области атомных подводных лодок, не считаясь с международным сообществом. По его словам, это явно демонстрирует политику "двойных стандартов" этих стран в отношении проблемы нераспространения ядерного оружия.Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и министр обороны Великобритании Бен Уоллес 20 января прибыли с визитом в Австралию для обсуждения сотрудничества в рамках партнерства AUKUS, а также вопросов экономики, безопасности и технологий.В середине сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потом назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". В недавних контактах лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина стороны высказались, что блок AUKUS (США-Великобритания-Австралия) подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность в регионе.Россия ранее не раз высказывала озабоченность положением дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за того, что США с союзниками внедряют такие формы взаимодействия, которые направлены на сдерживание других стран, в частности, Китая. В один ряд с дестабилизирующими действиями западных стран в АТР МИД РФ поставил и создание США, Британией и Австралией партнерства AUKUS, которое предполагает передачу атомных подводных лодок Канберре.

https://ria.ru/20220104/aukus-1766524902.html

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в мире, сша, канберра, мид франции‎, мид кнр, си цзиньпин, россия, чжао лицзянь, aukus, бен уоллес