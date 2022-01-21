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AUKUS подрывает договор о нераспространении ядерного оружия, заявили в КНР
AUKUS подрывает договор о нераспространении ядерного оружия, заявили в КНР - РИА Новости, 21.01.2022
AUKUS подрывает договор о нераспространении ядерного оружия, заявили в КНР
Трехстороннее соглашение США, Великобритании и Австралии в области обороны AUKUS подрывает договор о нераспространении ядерного оружия и провоцирует... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T11:16
2022-01-21T11:16
в мире
сша
канберра
мид франции‎
мид кнр
си цзиньпин
россия
чжао лицзянь
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ПЕКИН, 21 янв – РИА Новости. Трехстороннее соглашение США, Великобритании и Австралии в области обороны AUKUS подрывает договор о нераспространении ядерного оружия и провоцирует конфронтацию, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Китай неоднократно подчеркивал, что трехстороннее партнерство в области безопасности между США, Великобританией и Австралией является типичным военным блоком. Сотрудничество трех стран по атомным подводным лодкам противоречит основной цели Договора о нераспространении ядерного оружия и наносит сильный удар по международной системе ядерного нераспространения", - сказал Чжао Лицзянь.Он подчеркнул, что стороны соглашения используют "так называемую китайскую угрозу" для продвижения сотрудничества в области атомных подводных лодок, не считаясь с международным сообществом. По его словам, это явно демонстрирует политику "двойных стандартов" этих стран в отношении проблемы нераспространения ядерного оружия.Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и министр обороны Великобритании Бен Уоллес 20 января прибыли с визитом в Австралию для обсуждения сотрудничества в рамках партнерства AUKUS, а также вопросов экономики, безопасности и технологий.В середине сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потом назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". В недавних контактах лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина стороны высказались, что блок AUKUS (США-Великобритания-Австралия) подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность в регионе.Россия ранее не раз высказывала озабоченность положением дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за того, что США с союзниками внедряют такие формы взаимодействия, которые направлены на сдерживание других стран, в частности, Китая. В один ряд с дестабилизирующими действиями западных стран в АТР МИД РФ поставил и создание США, Британией и Австралией партнерства AUKUS, которое предполагает передачу атомных подводных лодок Канберре.
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в мире, сша, канберра, мид франции‎, мид кнр, си цзиньпин, россия, чжао лицзянь, aukus, бен уоллес
11:16 21.01.2022
 
AUKUS подрывает договор о нераспространении ядерного оружия, заявили в КНР

Представитель МИД КНР: AUKUS подрывает договор о нераспространении ядерного оружия

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 21 янв – РИА Новости. Трехстороннее соглашение США, Великобритании и Австралии в области обороны AUKUS подрывает договор о нераспространении ядерного оружия и провоцирует конфронтацию, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Китай неоднократно подчеркивал, что трехстороннее партнерство в области безопасности между США, Великобританией и Австралией является типичным военным блоком. Сотрудничество трех стран по атомным подводным лодкам противоречит основной цели Договора о нераспространении ядерного оружия и наносит сильный удар по международной системе ядерного нераспространения", - сказал Чжао Лицзянь.
Он подчеркнул, что стороны соглашения используют "так называемую китайскую угрозу" для продвижения сотрудничества в области атомных подводных лодок, не считаясь с международным сообществом. По его словам, это явно демонстрирует политику "двойных стандартов" этих стран в отношении проблемы нераспространения ядерного оружия.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и министр обороны Великобритании Бен Уоллес 20 января прибыли с визитом в Австралию для обсуждения сотрудничества в рамках партнерства AUKUS, а также вопросов экономики, безопасности и технологий.
В середине сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потом назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". В недавних контактах лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина стороны высказались, что блок AUKUS (США-Великобритания-Австралия) подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность в регионе.
Россия ранее не раз высказывала озабоченность положением дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за того, что США с союзниками внедряют такие формы взаимодействия, которые направлены на сдерживание других стран, в частности, Китая. В один ряд с дестабилизирующими действиями западных стран в АТР МИД РФ поставил и создание США, Британией и Австралией партнерства AUKUS, которое предполагает передачу атомных подводных лодок Канберре.
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
4 января, 07:59
В МИД Китая рассказали, чем грозит соглашение AUKUS
 
В миреСШАКанберраМИД Франции‎МИД КНРСи ЦзиньпинРоссияЧжао ЛицзяньAUKUSБен Уоллес
 
 
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