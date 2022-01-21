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Соседка Градских рассказала о состоянии Коташенко после ограбления
Соседка Градских рассказала о состоянии Коташенко после ограбления - РИА Новости, 21.01.2022
Соседка Градских рассказала о состоянии Коташенко после ограбления
Соседка Градкских дизайнер Аника Керимова рассказала о состоянии Коташенко после ограбления. Об этом пишет "Собеседник". РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T17:23
2022-01-21T17:23
2022-01-21T17:23
шоубиз
александр градский
умер александр градский
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Соседка Градкских дизайнер Аника Керимова рассказала о состоянии Коташенко после ограбления. Об этом пишет "Собеседник". Аника в шоке от того, как к вдове музыканта относятся его родные. "...непорядочно со стороны родственников в подобной ситуации выходить на публику с такими заявлениями, что, мол, никакого ограбления не было", — считает дизайнер. Керимова напомнила, что Марина родила от певца двоих детей. "Видя окружающую действительность, Градский сам решил узаконить отношения с ней перед уходом. А все нападки на Марину сейчас происходят лишь из-за того, что люди хотят наживиться на смерти Александра Борисовича", — делится размышлениями Аника.Градский умер 28 ноября 2021-го на 73-м году жизни. Причиной смерти назывался инфаркт головного мозга. Здоровье певца ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.О том, что вдову музыканта ограбили, стало известно 16 января 2022 года. Злоумышленники вывезли из ее дома 100 миллионов рублей. В эфире телеканала "Россия 1" двоюродная сестра Градского назвала его брак с Коташенко недействительным, ситуацию с ограблением – "подставой".
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александр градский, умер александр градский
Соседка Градских рассказала о состоянии Коташенко после ограбления
Соседка Градкских Аника Керимова рассказала о состоянии Коташенко после ограбления
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Соседка Градкских дизайнер Аника Керимова рассказала о состоянии Коташенко после ограбления. Об этом пишет
"Собеседник".
"Наши дома расположены в соседних поселках, мы встречались у общих знакомых. Он (Александр Градский, — Прим. Ред.) всегда говорил, что не знает, как она будет жить, когда его не станет. И как в воду глядел: Марину сейчас просто затравили. Вчера звонила наша общая приятельница. Говорит, что Марина очень подавлена, раздавлена..." — утверждает Керимова.
Аника в шоке от того, как к вдове музыканта относятся его родные.
"...непорядочно со стороны родственников в подобной ситуации выходить на публику с такими заявлениями, что, мол, никакого ограбления не было", — считает дизайнер.
Керимова напомнила, что Марина родила от певца двоих детей.
"Видя окружающую действительность, Градский сам решил узаконить отношения с ней перед уходом. А все нападки на Марину сейчас происходят лишь из-за того, что люди хотят наживиться на смерти Александра Борисовича", — делится размышлениями Аника.
Градский умер
28 ноября 2021-го на 73-м году жизни. Причиной смерти назывался
инфаркт головного мозга. Здоровье певца ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.
О том, что вдову музыканта ограбили, стало
известно 16 января 2022 года. Злоумышленники вывезли из ее дома 100 миллионов рублей.
В эфире телеканала "Россия 1" двоюродная сестра Градского назвала
его брак с Коташенко недействительным, ситуацию с ограблением – "подставой".