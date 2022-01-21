https://ria.ru/20220121/gradskiy-1768930354.html

Соседка Градских рассказала о состоянии Коташенко после ограбления

Соседка Градских рассказала о состоянии Коташенко после ограбления - РИА Новости, 21.01.2022

Соседка Градских рассказала о состоянии Коташенко после ограбления

Соседка Градкских дизайнер Аника Керимова рассказала о состоянии Коташенко после ограбления. Об этом пишет "Собеседник". РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T17:23

2022-01-21T17:23

2022-01-21T17:23

шоубиз

александр градский

умер александр градский

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Соседка Градкских дизайнер Аника Керимова рассказала о состоянии Коташенко после ограбления. Об этом пишет "Собеседник". Аника в шоке от того, как к вдове музыканта относятся его родные. "...непорядочно со стороны родственников в подобной ситуации выходить на публику с такими заявлениями, что, мол, никакого ограбления не было", — считает дизайнер. Керимова напомнила, что Марина родила от певца двоих детей. "Видя окружающую действительность, Градский сам решил узаконить отношения с ней перед уходом. А все нападки на Марину сейчас происходят лишь из-за того, что люди хотят наживиться на смерти Александра Борисовича", — делится размышлениями Аника.Градский умер 28 ноября 2021-го на 73-м году жизни. Причиной смерти назывался инфаркт головного мозга. Здоровье певца ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.О том, что вдову музыканта ограбили, стало известно 16 января 2022 года. Злоумышленники вывезли из ее дома 100 миллионов рублей. В эфире телеканала "Россия 1" двоюродная сестра Градского назвала его брак с Коташенко недействительным, ситуацию с ограблением – "подставой".

https://ria.ru/20220117/gradskiy-1768247417.html

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александр градский, умер александр градский