Названа причина смерти Александра Градского

10:00 28.11.2021 (обновлено: 10:04 28.11.2021)
СМИ назвали причину смерти Александра Градского
СМИ: певец и композитор Александр Градский умер от инфаркта головного мозга
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Певец и композитор Александр Градский умер от инфаркта головного мозга, сообщается в телеграм-канале газеты "Известия".
Как отмечает СМИ, накануне народного артиста госпитализировали в нейрореанимацию одной из московских клиник.
О смерти Градского стало известно сегодня ночью. Здоровье 72-лентнего музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.
Дата и место прощания пока не известны.
© Фото : Из личного архива Александра Градского
Александр Градский
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Александр Градский
© Фото : Из личного архива Александра Градского
© Фото : Из личного архива Александра Градского
Из личного архива Александра Градского
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Из личного архива Александра Градского
© Фото : Из личного архива Александра Градского
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк
Композитор и певец Александр Градский во время интервью.
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Композитор и певец Александр Градский во время интервью.
© Фото : Из личного архива Александра Градского
Из личного архива Александра Градского
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Из личного архива Александра Градского
© Фото : Из личного архива Александра Градского
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец, композитор Александр Градский на церемонии вручения премии имени В. С. Высоцкого "Своя колея" в Градский Холл в Москве.
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Певец, композитор Александр Градский на церемонии вручения премии имени В. С. Высоцкого "Своя колея" в Градский Холл в Москве.
© Фото : Первый канал / Максим ЛиКадр со съемок шоу "Голос" на Первом канале
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Кадр со съемок шоу "Голос" на Первом канале
© Фото : Первый канал / Максим Ли
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевец Александр Градский выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России.
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Певец Александр Градский выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России.
1 из 8
Александр Градский
© Фото : Из личного архива Александра Градского
2 из 8
Из личного архива Александра Градского
© Фото : Из личного архива Александра Градского
3 из 8
Композитор и певец Александр Градский во время интервью.
4 из 8
Из личного архива Александра Градского
© Фото : Из личного архива Александра Градского
5 из 8
Певец, композитор Александр Градский на церемонии вручения премии имени В. С. Высоцкого "Своя колея" в Градский Холл в Москве.
7 из 8
Кадр со съемок шоу "Голос" на Первом канале
© Фото : Первый канал / Максим Ли
8 из 8
Певец Александр Градский выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России.
Градский родился в 1949 году в городе Копейске. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции.
С 1970-х началась его сольная карьера, параллельно артист был участником многочисленных музыкальных проектов. В дискографии — более четырех десятков альбомов. Помимо этого, написал муызку более чем к 40 художественным, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов.
В 1997 году Градскому присвоили звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", спустя два года — "Народного артиста Российской Федерации".