https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761110400.html

Названа причина смерти Александра Градского

СМИ назвали причину смерти Александра Градского - РИА Новости, 28.11.2021

Названа причина смерти Александра Градского

Певец и композитор Александр Градский умер от инфаркта головного мозга, сообщается в телеграм-канале газеты "Известия". РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T10:00

2021-11-28T10:00

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копейск

александр градский

умер александр градский

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Певец и композитор Александр Градский умер от инфаркта головного мозга, сообщается в телеграм-канале газеты "Известия".Как отмечает СМИ, накануне народного артиста госпитализировали в нейрореанимацию одной из московских клиник.О смерти Градского стало известно сегодня ночью. Здоровье 72-лентнего музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19. Дата и место прощания пока не известны.Градский родился в 1949 году в городе Копейске. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции.С 1970-х началась его сольная карьера, параллельно артист был участником многочисленных музыкальных проектов. В дискографии — более четырех десятков альбомов. Помимо этого, написал муызку более чем к 40 художественным, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов.В 1997 году Градскому присвоили звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", спустя два года — "Народного артиста Российской Федерации".

https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761102992.html

копейск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

копейск, александр градский, умер александр градский