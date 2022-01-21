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Блокадница раскритиковала акцию с портретами погибших ленинградцев
Блокадница раскритиковала акцию с портретами погибших ленинградцев - РИА Новости, 21.01.2022
Блокадница раскритиковала акцию с портретами погибших ленинградцев
Председатель правления общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова критически отозвалась об идее выставлять в окнах квартир... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T14:08
2022-01-21T14:08
общество
великая отечественная война (1941-1945)
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Председатель правления общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова критически отозвалась об идее выставлять в окнах квартир портреты людей, живших там во время блокады.Она отметила, что нынешние жильцы могут и не знать, о ком идет речь. По ее оценке, также не стоит и размещать на фасадах домов списки жильцов, погибших в блокаду.Она также выступила против акций, участники которых вслух читают имена погибших в блокаду. "Не нужно читать (имена)… Не все знают, кто здесь жил, и как здесь жили", - отметила общественница.Тихомирова добавила, что хотела бы видеть как можно больше памятных мероприятий в формате флэш-мобов и исторических реконструкций, позволяющих показать, как жили и работали жители Ленинграда во время блокады.Как сообщал в декабре губернатор Петербурга Александр Беглов, в городе запланировано более 120 памятных мероприятий, посвященных 79-й годовщине прорыва фашистской блокады и 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда. Все они пройдут с соблюдением санитарных требований на фоне COVID-19.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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общество, великая отечественная война (1941-1945), ленинград, блокада ленинграда (1941-1944)
14:08 21.01.2022
 
Блокадница раскритиковала акцию с портретами погибших ленинградцев

Блокадница Тихомирова раскритиковала идею выставлять в окна портреты погибших ленинградцев

© РИА Новости / Борис КудояровЖители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Борис Кудояров
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Председатель правления общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова критически отозвалась об идее выставлять в окнах квартир портреты людей, живших там во время блокады.
Она отметила, что нынешние жильцы могут и не знать, о ком идет речь. По ее оценке, также не стоит и размещать на фасадах домов списки жильцов, погибших в блокаду.
"Не нужно черных списков, которые вывешиваются на домах. Это создает атмосферу города-кладбища, а город не был кладбищем", - сказала Тихомирова журналистам.
Она также выступила против акций, участники которых вслух читают имена погибших в блокаду. "Не нужно читать (имена)… Не все знают, кто здесь жил, и как здесь жили", - отметила общественница.
Тихомирова добавила, что хотела бы видеть как можно больше памятных мероприятий в формате флэш-мобов и исторических реконструкций, позволяющих показать, как жили и работали жители Ленинграда во время блокады.
Как сообщал в декабре губернатор Петербурга Александр Беглов, в городе запланировано более 120 памятных мероприятий, посвященных 79-й годовщине прорыва фашистской блокады и 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда. Все они пройдут с соблюдением санитарных требований на фоне COVID-19.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
Блокада Ленинграда: самые страшные 872 дня в истории города
© РИА Новости / Давид Трахтенберг / Перейти в фотобанк

Фашистское руководство понимало, как важен Ленинград для Советского Союза, и придавало захвату города исключительное значение.

Гражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова в Ленинграде
1 из 20

Фашистское руководство понимало, как важен Ленинград для Советского Союза, и придавало захвату города исключительное значение.

© РИА Новости / Давид Трахтенберг
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© РИА Новости / Борис Кудояров

Наступление на город началось в июле 1941 года, а восьмого сентября кольцо вермахта вокруг Ленинграда сомкнулось.

Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги
2 из 20

Наступление на город началось в июле 1941 года, а восьмого сентября кольцо вермахта вокруг Ленинграда сомкнулось.

© РИА Новости / Борис Кудояров
© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

В осаде оказались более двух с половиной миллионов человек, в том числе 400 тысяч детей.

Урок на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы
3 из 20

В осаде оказались более двух с половиной миллионов человек, в том числе 400 тысяч детей.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Сергей Шиманский

Гитлеровцы намеревались стереть Ленинград с лица земли и уничтожить всех его жителей.

Блокада Ленинграда. Невский проспект. Табличка на доме: Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна.
4 из 20

Гитлеровцы намеревались стереть Ленинград с лица земли и уничтожить всех его жителей.

© РИА Новости / Сергей Шиманский
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанк

Варварские обстрелы и бомбардировки Ленинграда начались с самого первого дня блокады.

На улице Маяковского в Ленинграде во время обстрела немецкой артиллерией
5 из 20

Варварские обстрелы и бомбардировки Ленинграда начались с самого первого дня блокады.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

Борьба за город была ожесточенной.

Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина (Миллионной), Ленинград
6 из 20

Борьба за город была ожесточенной.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

Был разработан план мероприятий по укреплению обороны Ленинграда.

Установка аэростата воздушного заграждения на Невском проспекте в Ленинграде в дни блокады
7 из 20

Был разработан план мероприятий по укреплению обороны Ленинграда.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

В отрядах местной противовоздушной обороны города участвовали триста тысяч ленинградцев.

Блокадный Ленинград. Батарея зенитных орудий у Исаакиевского собора ведет огонь, отражая ночной налет немецкой авиации
8 из 20

В отрядах местной противовоздушной обороны города участвовали триста тысяч ленинградцев.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Днем и ночью горожане несли вахту на предприятиях, во дворах домов, на крышах.

Дежурство противопожарной команды на крышах домов в Ленинграде. 1941 г.
9 из 20

Днем и ночью горожане несли вахту на предприятиях, во дворах домов, на крышах.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Я. Бродский / Перейти в фотобанк

Гитлеровцы неоднократно штурмовали город, но безуспешно. Тогда они решили взять его измором.

Эрмитаж в дни блокады Ленинграда
10 из 20

Гитлеровцы неоднократно штурмовали город, но безуспешно. Тогда они решили взять его измором.

© РИА Новости / Я. Бродский
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Сначала в городе было достаточно продуктов и топлива, но в результате авиаударов сгорели стратегические Бадаевские склады.

Блокада Ленинграда. Плакаты на Казанском соборе
11 из 20

Сначала в городе было достаточно продуктов и топлива, но в результате авиаударов сгорели стратегические Бадаевские склады.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА-СовИнформБюро / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

Единственным путем, по которому в город можно было доставить продовольствие, стала "Дорога жизни", проложенная по льду Ладожского озера.

Доставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный Ленинград. Сентябрь 1942 года
12 из 20

Единственным путем, по которому в город можно было доставить продовольствие, стала "Дорога жизни", проложенная по льду Ладожского озера.

© РИА-СовИнформБюро / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

Из-за нехватки продуктов приходилось искать любые выходы. Близ Исаакиевского собора, например, разбили огород.

Сбор урожая капусты на огороде у Исаакиевского собора. Блокада Ленинграда
13 из 20

Из-за нехватки продуктов приходилось искать любые выходы. Близ Исаакиевского собора, например, разбили огород.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Владимир Целик / Перейти в фотобанк

К декабрю 1941-го запас продовольствия почти иссяк, поставок не было. В это время сильно урезали норму выдачи хлеба.

Жители блокадного Ленинграда набирают воду, появившуюся после артобстрела в пробоинах в асфальте на Невском проспекте
14 из 20

К декабрю 1941-го запас продовольствия почти иссяк, поставок не было. В это время сильно урезали норму выдачи хлеба.

© РИА Новости / Владимир Целик
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© РИА Новости / Сергей Струнников / Перейти в фотобанк

Дети, служащие и иждивенцы получали по 125 граммов хлеба в день, солдатам полагалось по 500 граммов, рабочим — по 375, остальным – по 250.

Празднование Нового года в детской больнице Ленинграда
15 из 20

Дети, служащие и иждивенцы получали по 125 граммов хлеба в день, солдатам полагалось по 500 граммов, рабочим — по 375, остальным – по 250.

© РИА Новости / Сергей Струнников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Израиль Озерский / Перейти в фотобанк

Еще одним кошмаром ленинградцев стал холод. Первая блокадная зима была особенно лютой, морозы достигали 40 градусов.

Жители блокадного Ленинграда: женщина везет ослабевшего от голода мужа на санках
16 из 20

Еще одним кошмаром ленинградцев стал холод. Первая блокадная зима была особенно лютой, морозы достигали 40 градусов.

© РИА Новости / Израиль Озерский
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Город обледенел — снаружи и внутри. Дома не отапливались, горячей воды не было. Транспорт стоял.

Противотанковые ежи, надолбы и баррикады в Ленинграде
17 из 20

Город обледенел — снаружи и внутри. Дома не отапливались, горячей воды не было. Транспорт стоял.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

От дистрофии и холода люди умирали тысячами.

Блокада Ленинграда. Родственники везут на кладбище умершего от голода ленинградца
18 из 20

От дистрофии и холода люди умирали тысячами.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

Но город отчаянно сопротивлялся. Несмотря на постоянный голод и истощение ленинградцев, в городе продолжали работать заводы, школы и даже театры.

Ленинградцы читают свежую газету
19 из 20

Но город отчаянно сопротивлялся. Несмотря на постоянный голод и истощение ленинградцев, в городе продолжали работать заводы, школы и даже театры.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Семен Нордштейн / Перейти в фотобанк

В январе 1943-го советские войска пробили брешь в обороне немцев, частично деблокировав город. Полностью освободить Ленинград удалось лишь 27 января 1944 года.

Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов
20 из 20

В январе 1943-го советские войска пробили брешь в обороне немцев, частично деблокировав город. Полностью освободить Ленинград удалось лишь 27 января 1944 года.

© РИА Новости / Семен Нордштейн
Перейти в фотобанк
1 из 20

Фашистское руководство понимало, как важен Ленинград для Советского Союза, и придавало захвату города исключительное значение.

© РИА Новости / Давид Трахтенберг
Перейти в фотобанк
2 из 20

Наступление на город началось в июле 1941 года, а восьмого сентября кольцо вермахта вокруг Ленинграда сомкнулось.

© РИА Новости / Борис Кудояров
3 из 20

В осаде оказались более двух с половиной миллионов человек, в том числе 400 тысяч детей.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
4 из 20

Гитлеровцы намеревались стереть Ленинград с лица земли и уничтожить всех его жителей.

© РИА Новости / Сергей Шиманский
5 из 20

Варварские обстрелы и бомбардировки Ленинграда начались с самого первого дня блокады.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в фотобанк
6 из 20

Борьба за город была ожесточенной.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
7 из 20

Был разработан план мероприятий по укреплению обороны Ленинграда.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
8 из 20

В отрядах местной противовоздушной обороны города участвовали триста тысяч ленинградцев.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
9 из 20

Днем и ночью горожане несли вахту на предприятиях, во дворах домов, на крышах.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
10 из 20

Гитлеровцы неоднократно штурмовали город, но безуспешно. Тогда они решили взять его измором.

© РИА Новости / Я. Бродский
Перейти в фотобанк
11 из 20

Сначала в городе было достаточно продуктов и топлива, но в результате авиаударов сгорели стратегические Бадаевские склады.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
12 из 20

Единственным путем, по которому в город можно было доставить продовольствие, стала "Дорога жизни", проложенная по льду Ладожского озера.

© РИА-СовИнформБюро / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
13 из 20

Из-за нехватки продуктов приходилось искать любые выходы. Близ Исаакиевского собора, например, разбили огород.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
14 из 20

К декабрю 1941-го запас продовольствия почти иссяк, поставок не было. В это время сильно урезали норму выдачи хлеба.

© РИА Новости / Владимир Целик
Перейти в фотобанк
15 из 20

Дети, служащие и иждивенцы получали по 125 граммов хлеба в день, солдатам полагалось по 500 граммов, рабочим — по 375, остальным – по 250.

© РИА Новости / Сергей Струнников
Перейти в фотобанк
16 из 20

Еще одним кошмаром ленинградцев стал холод. Первая блокадная зима была особенно лютой, морозы достигали 40 градусов.

© РИА Новости / Израиль Озерский
Перейти в фотобанк
17 из 20

Город обледенел — снаружи и внутри. Дома не отапливались, горячей воды не было. Транспорт стоял.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
18 из 20

От дистрофии и холода люди умирали тысячами.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
19 из 20

Но город отчаянно сопротивлялся. Несмотря на постоянный голод и истощение ленинградцев, в городе продолжали работать заводы, школы и даже театры.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
20 из 20

В январе 1943-го советские войска пробили брешь в обороне немцев, частично деблокировав город. Полностью освободить Ленинград удалось лишь 27 января 1944 года.

© РИА Новости / Семен Нордштейн
Перейти в фотобанк
 
ОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)ЛенинградБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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