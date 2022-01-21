https://ria.ru/20220121/blokada-1768907654.html

Блокадница раскритиковала акцию с портретами погибших ленинградцев

Блокадница раскритиковала акцию с портретами погибших ленинградцев - РИА Новости, 21.01.2022

Блокадница раскритиковала акцию с портретами погибших ленинградцев

Председатель правления общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова критически отозвалась об идее выставлять в окнах квартир... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:08

2022-01-21T14:08

2022-01-21T14:08

общество

великая отечественная война (1941-1945)

ленинград

блокада ленинграда (1941-1944)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Председатель правления общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова критически отозвалась об идее выставлять в окнах квартир портреты людей, живших там во время блокады.Она отметила, что нынешние жильцы могут и не знать, о ком идет речь. По ее оценке, также не стоит и размещать на фасадах домов списки жильцов, погибших в блокаду.Она также выступила против акций, участники которых вслух читают имена погибших в блокаду. "Не нужно читать (имена)… Не все знают, кто здесь жил, и как здесь жили", - отметила общественница.Тихомирова добавила, что хотела бы видеть как можно больше памятных мероприятий в формате флэш-мобов и исторических реконструкций, позволяющих показать, как жили и работали жители Ленинграда во время блокады.Как сообщал в декабре губернатор Петербурга Александр Беглов, в городе запланировано более 120 памятных мероприятий, посвященных 79-й годовщине прорыва фашистской блокады и 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда. Все они пройдут с соблюдением санитарных требований на фоне COVID-19.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, великая отечественная война (1941-1945), ленинград, блокада ленинграда (1941-1944)