https://ria.ru/20220120/tatarstan-1768725035.html

Шойгу поздравил первого президента Татарстана Шаймиева с юбилеем

Шойгу поздравил первого президента Татарстана Шаймиева с юбилеем - РИА Новости, 20.01.2022

Шойгу поздравил первого президента Татарстана Шаймиева с юбилеем

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил российского государственного и политического деятеля Минтимера Шаймиева с 85-летием. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T13:51

2022-01-20T13:51

2022-01-20T13:58

политика

республика татарстан (татарстан)

сергей шойгу

владимир путин

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил российского государственного и политического деятеля Минтимера Шаймиева с 85-летием.Шаймиеву в четверг исполняется 85 лет. По информации пресс-службы, Минтимер Шарипович встретит его в кругу семьи и друзей, запланированы и протокольные встречи, поскольку многие хотят поздравить первого президента Татарстана лично."За плечами у Вас яркая трудовая и политическая биография. На протяжении всего жизненного пути Вы остаётесь верны своим принципам: порядочности, честности и преданности идеалам служения Родине. Эти правила снискали Вам непререкаемый авторитет среди руководства страны, жителей Республики, коллег и товарищей", - говорится в поздравительной телеграмме.Глава Минобороны отметил, что "многие годы, находясь во главе Татарстана, Минтимер Шаймиев направлял все свои силы и энергию на претворение в жизнь самых смелых инициатив, делали всё возможное для социально-экономического развития и процветания региона".Шойгу также пожелал Минтимеру Шариповичу "доброго здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях".Шаймиев родился 20 января 1937 года в деревне Аняково нынешнего Актанышского района Татарстана в семье потомственных крестьян. Закончил Казанский сельскохозяйственный институт. В 1991 году был избран президентом Республики Татарстан. Жители Татарстана еще дважды (в 1996 и 2001 годах) избирали его главой республики. В 2005 году он был наделен полномочиями президента Татарстана по представлению президента РФ Владимира Путина.С именем Шаймиева связаны не только становление республики в переломный период социально-экономических и общественно-политических трансформаций, но и такие прорывные проекты и программы конца 1990-х - начала 2000-х годов, как ликвидация ветхого жилья, газификация населенных пунктов, социальная ипотека и другие. По многим программам республика занимает лидирующие позиции в РФ.В январе 2010 года Шаймиев просил президента РФ не рассматривать его кандидатуру для наделения полномочиями президента Татарстана на следующий срок. 25 марта 2010 года в должность президента республики вступил Рустам Минниханов. С апреля 2010 года Шаймиев занимает пост государственного советника Татарстана, работая на безвозмездной основе. Он также возглавляет попечительский совет республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстана.

https://ria.ru/20220120/putin-1768712426.html

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политика, республика татарстан (татарстан), сергей шойгу, владимир путин, минтимер шаймиев, россия