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В ШОС рассчитывают на участие Пакистана в ее антитеррористической структуре
В ШОС рассчитывают на участие Пакистана в ее антитеррористической структуре - РИА Новости, 20.01.2022
В ШОС рассчитывают на участие Пакистана в ее антитеррористической структуре
Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) рассчитывает на активное участие Пакистана во всех ее мероприятиях, РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:33
2022-01-20T10:33
в мире
армения
азербайджан
пакистан
шос
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ТАШКЕНТ, 20 янв – РИА Новости. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) рассчитывает на активное участие Пакистана во всех ее мероприятиях, сообщает в четверг пресс-служба РАТС.По данным пресс-службы, директор исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев и посол Пакистана в Узбекистане Саяд Али Асад Гиллани обсудили вопросы двустороннего взаимодействия."Гиллани отметил, что Пакистан заинтересован в своем участии во всех мероприятиях, проводимых в рамках РАТС ШОС, и развитии взаимовыгодного сотрудничества с компетентными органами сторон. Готов рассматривать все инициативы и искать пути их реализации", - говорится в сообщении на сайте РАТС.В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ситуации в сфере региональной безопасности в современных условиях, а также обсудили меры по совершенствованию сотрудничества в области борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, добавили в пресс-службе.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию. Штаб-квартира РАТС находится в Ташкенте.
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в мире, армения, азербайджан, пакистан, шос, россия
10:33 20.01.2022
 
В ШОС рассчитывают на участие Пакистана в ее антитеррористической структуре

В антитеррористической структуре ШОС рассчитывают на участие Пакистана в ее мероприятиях

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на антитеррористических учениях стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области
Военнослужащие на антитеррористических учениях стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Мирная миссия – 2021 на полигоне Донгузский в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие на антитеррористических учениях стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области
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ТАШКЕНТ, 20 янв – РИА Новости. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) рассчитывает на активное участие Пакистана во всех ее мероприятиях, сообщает в четверг пресс-служба РАТС.
По данным пресс-службы, директор исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев и посол Пакистана в Узбекистане Саяд Али Асад Гиллани обсудили вопросы двустороннего взаимодействия.
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"Гиллани отметил, что Пакистан заинтересован в своем участии во всех мероприятиях, проводимых в рамках РАТС ШОС, и развитии взаимовыгодного сотрудничества с компетентными органами сторон. Готов рассматривать все инициативы и искать пути их реализации", - говорится в сообщении на сайте РАТС.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ситуации в сфере региональной безопасности в современных условиях, а также обсудили меры по совершенствованию сотрудничества в области борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, добавили в пресс-службе.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию. Штаб-квартира РАТС находится в Ташкенте.
 
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