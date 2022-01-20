https://ria.ru/20220120/shos-1768681332.html

В ШОС рассчитывают на участие Пакистана в ее антитеррористической структуре

В ШОС рассчитывают на участие Пакистана в ее антитеррористической структуре - РИА Новости, 20.01.2022

В ШОС рассчитывают на участие Пакистана в ее антитеррористической структуре

Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) рассчитывает на активное участие Пакистана во всех ее мероприятиях, РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T10:33

2022-01-20T10:33

2022-01-20T10:33

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ТАШКЕНТ, 20 янв – РИА Новости. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) рассчитывает на активное участие Пакистана во всех ее мероприятиях, сообщает в четверг пресс-служба РАТС.По данным пресс-службы, директор исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев и посол Пакистана в Узбекистане Саяд Али Асад Гиллани обсудили вопросы двустороннего взаимодействия."Гиллани отметил, что Пакистан заинтересован в своем участии во всех мероприятиях, проводимых в рамках РАТС ШОС, и развитии взаимовыгодного сотрудничества с компетентными органами сторон. Готов рассматривать все инициативы и искать пути их реализации", - говорится в сообщении на сайте РАТС.В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ситуации в сфере региональной безопасности в современных условиях, а также обсудили меры по совершенствованию сотрудничества в области борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, добавили в пресс-службе.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию. Штаб-квартира РАТС находится в Ташкенте.

https://ria.ru/20211221/sotrudnichestvo-1764720858.html

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в мире, армения, азербайджан, пакистан, шос, россия