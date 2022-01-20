https://ria.ru/20220120/proisshestviya-1768727508.html

Крупные ЧП на религиозных мероприятиях в мире в 2015-2022 годах

Крупные ЧП на религиозных мероприятиях в мире в 2015-2022 годах - РИА Новости, 20.01.2022

Крупные ЧП на религиозных мероприятиях в мире в 2015-2022 годах

в Либерии, в пригороде столицы страны Монровии, в давке на религиозном мероприятии погибли 29 человек. Давка произошла после того, как на прихожан христианского РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:13

2022-01-20T14:13

2022-01-20T14:12

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202220 января в Либерии, в пригороде столицы страны Монровии, в давке на религиозном мероприятии погибли 29 человек. Давка произошла после того, как на прихожан христианского общества напали вооруженные мачете и другим оружием люди. В ночь на 2 января в Индии в окрестностях усыпальницы Вайшно Деви рядом с городом Катра 12 человек погибли и 13 получили ранения в результате давки, возникшей из-за ссоры среди паломников во время религиозного праздника.202119 августа в пакистанском городе Бахавалнагар (провинция Пенджаб) в результате мощного взрыва во время шествия процессии мусульман-шиитов погибли три человека, более 50 пострадали.16 мая в израильском поселении Гиват-Зеев под Иерусалимом обрушилась трибуна синагоги. В результате ЧП погибли два человека, более 200 человек пострадали. Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот.В ночь на 30 апреля в результате обрушения трибун на религиозном празднике Лаг ба-Омер на горе Мерон в Израиле погибли 44 человека, пострадали более 100.20208 февраля в округе Тарн-Таран на северо-западе Индии в результате взрыва фейерверков во время религиозного шествия погибли более десяти человек. Еще 11 человек получили ранения. Несчастный случай произошел, когда искры от взрывавшихся во время шествия хлопушек попали на тележку с фейерверками.201910 сентября министерство здравоохранения Ирака сообщило, что 16 человек погибли, 75 пострадали в результате давки, возникшей среди паломников в иракском городе Кербела. Согласно данным иракских СМИ, давка возникла во время выполнения паломниками-шиитами ритуалов в память об имаме Хусейне. Каждый год в Кербелу для ритуальных шествий прибывают несколько миллионов паломников.21 апреля, в пасхальное воскресенье, на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Первые шесть прогремели в трех храмах (в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа) и трех отелях страны: The Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Седьмой взрыв прогремел на западе острова, восьмой – в жилом комплексе в пригороде Коломбо. Погибли более 200 человек, среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции и Великобритании; более 450 человек пострадали.201823 ноября в мечети в провинции Хост в Афганистане во время джума-намаза (обязательная мусульманская молитва в пятницу) подорвался террорист-смертник. Погибли 27 человек, еще 79 получили ранения.27 октября в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) произошло нападение на синагогу, когда там собрались люди на церемонию. По информации СМИ, стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям. В результате погибли 11 человек, еще шестеро, включая четырех полицейских, были ранены.20179 апреля в коптских церквях в египетских городах Тампа и Александрия прогремели взрывы во время праздничной службы в честь Вербного воскресенья. Первый взрыв унес жизни 30 человек, более 50 получили ранения. Еще 17 человек, в том числе трое полицейских, погибли при втором взрыве, 47 пострадали.15 января в результате давки, возникшей на религиозном фестивале в индийском штате Западная Бенгалия, погибли шесть человек, еще несколько получили ранения. Инцидент произошел на острове Сагар, расположенном в дельте реки Ганг. Это место считается священным среди индуистов, здесь находится храм Капилы Муни. Каждый год 14 и 15 января в рамках празднования индуистского праздника Макара-санкранти сюда съезжаются паломники. Давка возникла, когда паломники садились на лодку.201610 октября грузовик въехал в толпу верующих в Индии, которые отмечали индуистский праздник Дурга-Пуджа. Семь человек погибли, 15 пострадали. Инцидент произошел в округе Сеони штата Мадхья-Прадеш. Водитель автомобиля бежал с места происшествия.6 мая в Индии шесть человек погибли и около 40 получили ранения во время празднования индуистского праздника Кумбх-Мела в результате шторма, который обрушился на город Уджайн. На месте проведения праздника была смыта ливнем почти треть палаток с паломниками.10 апреля во время религиозного фестиваля фейерверков, который проходил в индуистском храме в штате Керала на юго-западе Индии, возник пожар. Возгорание вызвал один из фейерверков, попавший на крышу склада с пиротехникой. Погибли 110 человек, еще около 350 получили ранения.201524 сентября во время хаджа в долине Мина близ Мекки (Саудовская Аравия) в результате давки, создавшейся из-за скопления паломников, погибли три человека, порядка 450 пострадали.11 сентября в главной мечети Саудовской Аравии в Мекке – Аль-Харам обрушился строительный кран, который пробил крышу мечети и упал на ее двор. Погибли 109 человек, свыше 230 пострадали.30 июля в мексиканском штате Сакатекас тяжелый грузовик врезался в процессию паломников. Погибли 20 человек, около были 40 ранены. Сообщалось, что у грузовика отказали тормоза, и он наехал на паломников, шедших процессией по улице муниципии Масапиль. Водитель скрылся с места происшествия.14 июля в городе Раджамандри в штате Андхра Прадеш на юго-восточном побережье Индии во время давки, которая произошла на религиозном празднике, погибли шесть человек, еще около 10 получили ранения.Сотни тысяч людей направились к гхатам - ступенчатым спускам к реке, чтобы совершить омовение в реке, воды которой в течение недели считаются священными в связи с праздником Пушкаралу. На одном из гхатов столпились тысячи верующих, желающих совершить омовение, в результате чего произошла давка.18 июня в американском городе Чарлстон, штат Южная Каролина, неизвестный белый мужчина открыл огонь в одной из старейших церквей, где прихожане преимущественно состоят из афроамериканцев. Погибли девять человек. Среди погибших оказался член сената штата Южная Каролина и пастор Клемента Пинкни.27 марта в Бангладеш в результате давки во время ритуального омовения в реке Брахмапутра погибли десять человек, в том числе семь женщин. Инцидент произошел в Лангалбандхе – священном для индуистов месте близ города Нараянгандж в 20 километрах от столицы страны Дакки.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, справки, религия, происшествия