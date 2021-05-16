https://ria.ru/20210516/izrail-1732547694.html
В израильском городе Гиват-Зеев обрушилась трибуна синагоги
В израильском городе Гиват-Зеев обрушилась трибуна синагоги
Два человека, в том числе один ребенок, погибли при обрушении трибуны синагоги в израильском поселении Гиват-Зеев под Иерусалимом, сообщили в службе скорой... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-16T19:38
2021-05-16T19:38
2021-05-17T00:30
обрушение трибуны синагоги в израиле
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая — РИА Новости. Два человека, в том числе один ребенок, погибли при обрушении трибуны синагоги в израильском поселении Гиват-Зеев под Иерусалимом, сообщили в службе скорой помощи "Маген Давид Адом".В больницы доставили более 200 раненых, 15 из них находятся в тяжелом состоянии.Уточняется, что одному погибшему было 40 лет, второму — 12.Как сообщил РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман, идет проверка соблюдения правил на массовой молитве.Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот. По информации главного раввина России Берла Лазара, российских паломников в Гиват-Зееве не было. За последний месяц это уже второе ЧП в Израиле на религиозном мероприятии. Так, в ночь на 30 апреля при обрушении трибун на празднике Лаг ба-Омер на горе Мерон погибли 44 человека, пострадали более 150.
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Момент обрушения трибуны в синагоге в Гиват-Зееве
Более 40 человек пострадали при обрушении трибуны в городе Гиват-Зеэв, сообщила полиция.
2021-05-16T19:38
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обрушение трибуны синагоги в израиле, израиль, в мире