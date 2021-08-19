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Три человека погибли при взрыве на религиозном шествии в Пакистане
Три человека погибли при взрыве на религиозном шествии в Пакистане - РИА Новости, 19.08.2021
Три человека погибли при взрыве на религиозном шествии в Пакистане
По меньшей мере 30 человек пострадали в результате мощного взрыва во время шествия процессии мусульман-шиитов в пакистанском городе Бахавалнагар (провинция... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T12:41
2021-08-19T13:00
в мире
пакистан
происшествия
пенджаб (пакистан)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек пострадали в результате мощного взрыва во время шествия процессии мусульман-шиитов в пакистанском городе Бахавалнагар (провинция Пенджаб), передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на очевидцев и шиитского лидера.Лидер шиитов Хавар Шафкат подтвердил факт взрыва, но не сообщил подробностей.Агентство также ссылается на видеозаписи в соцсетях, на которых видно, как к месту взрыва едут бригады скорой помощи и полиция. Несколько пострадавших, о чем также свидетельствуют кадры, ожидали помощь специалистов.Позже агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию сообщило о трех погибших и более 50 пострадавших при взрыве во время шествия процессии мусульман-шиитов в пакистанском городе Бахавалнагар (восточная провинция Пенджаб).Представитель полиции города Мохаммад Асад и лидер шиитов Хавар Шафкат подтвердили факт взрыва. По словам очевидцев, в городе сейчас чувствуется напряженность, шииты выступили против нападения и потребовали возмездия.
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в мире, пакистан, происшествия, пенджаб (пакистан)
12:41 19.08.2021 (обновлено: 13:00 19.08.2021)
 
Три человека погибли при взрыве на религиозном шествии в Пакистане

AP: три человека погибли и 50 пострадали при взрыве во время религиозной процессии мусульман в Пакистане

© Flickr / JarjanВид на город Кветта, Пакистан
Вид на город Кветта, Пакистан - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Flickr / Jarjan
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек пострадали в результате мощного взрыва во время шествия процессии мусульман-шиитов в пакистанском городе Бахавалнагар (провинция Пенджаб), передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на очевидцев и шиитского лидера.
Лидер шиитов Хавар Шафкат подтвердил факт взрыва, но не сообщил подробностей.
Агентство также ссылается на видеозаписи в соцсетях, на которых видно, как к месту взрыва едут бригады скорой помощи и полиция. Несколько пострадавших, о чем также свидетельствуют кадры, ожидали помощь специалистов.
Позже агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию сообщило о трех погибших и более 50 пострадавших при взрыве во время шествия процессии мусульман-шиитов в пакистанском городе Бахавалнагар (восточная провинция Пенджаб).
Представитель полиции города Мохаммад Асад и лидер шиитов Хавар Шафкат подтвердили факт взрыва. По словам очевидцев, в городе сейчас чувствуется напряженность, шииты выступили против нападения и потребовали возмездия.
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