https://ria.ru/20210819/vzryv-1746339006.html
Три человека погибли при взрыве на религиозном шествии в Пакистане
Три человека погибли при взрыве на религиозном шествии в Пакистане - РИА Новости, 19.08.2021
Три человека погибли при взрыве на религиозном шествии в Пакистане
По меньшей мере 30 человек пострадали в результате мощного взрыва во время шествия процессии мусульман-шиитов в пакистанском городе Бахавалнагар (провинция... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T12:41
2021-08-19T12:41
2021-08-19T13:00
в мире
пакистан
происшествия
пенджаб (пакистан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/96547/58/965475878_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_01405680350f9f524538d1aa0c5c93d6.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек пострадали в результате мощного взрыва во время шествия процессии мусульман-шиитов в пакистанском городе Бахавалнагар (провинция Пенджаб), передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на очевидцев и шиитского лидера.Лидер шиитов Хавар Шафкат подтвердил факт взрыва, но не сообщил подробностей.Агентство также ссылается на видеозаписи в соцсетях, на которых видно, как к месту взрыва едут бригады скорой помощи и полиция. Несколько пострадавших, о чем также свидетельствуют кадры, ожидали помощь специалистов.Позже агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию сообщило о трех погибших и более 50 пострадавших при взрыве во время шествия процессии мусульман-шиитов в пакистанском городе Бахавалнагар (восточная провинция Пенджаб).Представитель полиции города Мохаммад Асад и лидер шиитов Хавар Шафкат подтвердили факт взрыва. По словам очевидцев, в городе сейчас чувствуется напряженность, шииты выступили против нападения и потребовали возмездия.
https://ria.ru/20210818/pakistan-1746170502.html
пакистан
пенджаб (пакистан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/96547/58/965475878_110:0:1891:1336_1920x0_80_0_0_0dc628f013cc85e95f7164ca79b491e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, происшествия, пенджаб (пакистан)
12:41 19.08.2021 (обновлено: 13:00 19.08.2021)
Три человека погибли при взрыве на религиозном шествии в Пакистане
AP: три человека погибли и 50 пострадали при взрыве во время религиозной процессии мусульман в Пакистане
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
По меньшей мере 30 человек пострадали в результате мощного взрыва во время шествия процессии мусульман-шиитов в пакистанском городе Бахавалнагар (провинция Пенджаб
), передает агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на очевидцев и шиитского лидера.
Лидер шиитов Хавар Шафкат подтвердил факт взрыва, но не сообщил подробностей.
Агентство также ссылается на видеозаписи в соцсетях, на которых видно, как к месту взрыва едут бригады скорой помощи и полиция. Несколько пострадавших, о чем также свидетельствуют кадры, ожидали помощь специалистов.
Позже агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию сообщило о трех погибших и более 50 пострадавших при взрыве во время шествия процессии мусульман-шиитов в пакистанском городе Бахавалнагар (восточная провинция Пенджаб).
Представитель полиции города Мохаммад Асад и лидер шиитов Хавар Шафкат подтвердили факт взрыва. По словам очевидцев, в городе сейчас чувствуется напряженность, шииты выступили против нападения и потребовали возмездия.