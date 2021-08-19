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Три человека погибли при взрыве на религиозном шествии в Пакистане

Три человека погибли при взрыве на религиозном шествии в Пакистане - РИА Новости, 19.08.2021

Три человека погибли при взрыве на религиозном шествии в Пакистане

По меньшей мере 30 человек пострадали в результате мощного взрыва во время шествия процессии мусульман-шиитов в пакистанском городе Бахавалнагар (провинция... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T12:41

2021-08-19T12:41

2021-08-19T13:00

в мире

пакистан

происшествия

пенджаб (пакистан)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек пострадали в результате мощного взрыва во время шествия процессии мусульман-шиитов в пакистанском городе Бахавалнагар (провинция Пенджаб), передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на очевидцев и шиитского лидера.Лидер шиитов Хавар Шафкат подтвердил факт взрыва, но не сообщил подробностей.Агентство также ссылается на видеозаписи в соцсетях, на которых видно, как к месту взрыва едут бригады скорой помощи и полиция. Несколько пострадавших, о чем также свидетельствуют кадры, ожидали помощь специалистов.Позже агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию сообщило о трех погибших и более 50 пострадавших при взрыве во время шествия процессии мусульман-шиитов в пакистанском городе Бахавалнагар (восточная провинция Пенджаб).Представитель полиции города Мохаммад Асад и лидер шиитов Хавар Шафкат подтвердили факт взрыва. По словам очевидцев, в городе сейчас чувствуется напряженность, шииты выступили против нападения и потребовали возмездия.

https://ria.ru/20210818/pakistan-1746170502.html

пакистан

пенджаб (пакистан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, пакистан, происшествия, пенджаб (пакистан)