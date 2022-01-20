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В Либерии 29 человек погибли в давке на религиозной церемонии
В Либерии 29 человек погибли в давке на религиозной церемонии - РИА Новости, 20.01.2022
В Либерии 29 человек погибли в давке на религиозной церемонии
По меньшей мере 29 человек погибли в результате давки, образовавшейся на религиозном мероприятии в Либерии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:03
2022-01-20T13:03
2022-01-20T13:16
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. По меньшей мере 29 человек погибли в результате давки, образовавшейся на религиозном мероприятии в Либерии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию."Мы опасаемся, что погибли 29 человек", - заявил представитель полиции Мозес Картер агентству.При этом он пояснил, что "их смерть подтверждена" и в будущем число погибших "может увеличиться".Как отмечает в свою очередь издание Front Page Africa, давка произошла на религиозном собрании в пригороде столицы страны Монровии, когда на прихожан христианского общества напали вооруженные мачете и другим оружием люди.Среди погибших в результате образовавшейся давки, по данным издания, 17 женщин, 11 мужчин и трое мужчин - суммарно больше, чем подтвердили в полиции.
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в мире, либерия, религия, африка, монровия
13:03 20.01.2022 (обновлено: 13:16 20.01.2022)
В Либерии 29 человек погибли в давке на религиозной церемонии
По меньшей мере 29 человек погибли в давке на религиозной церемонии в Либерии