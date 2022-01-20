https://ria.ru/20220120/nato-1768762629.html

Короткая шутка Путина о НАТО испугала весь Запад

Бывший генсек НАТО рассказал о "пугающей" шутке Путина про альянс - РИА Новости, 20.01.2022

Короткая шутка Путина о НАТО испугала весь Запад

Шутка президента Владимира Путина во время первого заседания Совета Россия — НАТО испугала представителей Североатлантического альянса. Воспоминанием о встрече... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T16:29

2022-01-20T16:29

2022-01-20T23:49

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Шутка президента Владимира Путина во время первого заседания Совета Россия — НАТО испугала представителей Североатлантического альянса. Воспоминанием о встрече поделился с Foreign Policy британский политик и глава блока в 1999-2004 годах Джордж Робертсон.По его словам, российский лидер обратился к нему во время выступления с ироничным предложением о переименовании штаб-квартиры альянса. Политик подчеркнул, что в тот момент присутствовавший на встрече переводчик уловил игру слов и удачно пересказал шутку Путина западным партнерам."Он сказал: "Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнерства, а теперь еще и председатель Совета Россия — НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?" — Вспомнил Робертсон, отметив, что в английской интерпретации это звучало как "House of Soviets".Он отметил, что слова Путина особенно сильно испугали польскую делегацию."Но это была шутка, такая тогда царила атмосфера", — заключил бывший генсек НАТО и добавил, что в итоге встреча оказалась плодотворной для всех сторон. Ранее Робертсон уже высказывался о Владимире Путине, заявив, что тот якобы задумывался в начале 2000-х годов о вступлении России в альянс. Посол России в Великобритании Андрей Келин, который в то время работал в постпредстве при НАТО, комментируя это заявление, подчеркнул, что такая нереалистичная идея была предложена политологами, а не правительством страны.Об истории отношений между Россией и НАТО в октябре минувшего года говорил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он напомнил, что Североатлантический альянс создавали не для мира, а для конфронтации, и российское руководство никогда не питало иллюзий по отношению к блоку.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220118/nato-1768444910.html

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в мире, владимир путин, нато, россия